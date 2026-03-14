Beigazolódott: az ukránok a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal

Kijevben szombaton újabb tájékoztatót tartottak a nagyköveteknek, amelyből ismét kiderült, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket – nyilatkozta Szijjártó Péter aki szerint ezzel elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kiderült, hogy

„ez egy olajblokád Magyarországgal szemben”.

Hangsúlyozta, az ukrán fél ismét elutasított Magyarország, Szlovákia és az EU kérését, hogy a helyszínen külföldi szakértők nézhessék meg, mi a helyzet a vezetékekkel. Az ukrán üzemeltető Szijjártó beszámolója szerint most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszél.