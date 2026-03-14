Beigazolódott: az ukránok a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal

A külügyminiszter újabb kijevi tájékoztatóról számolt be, és arról, hogy a Barátság kőolajvezetéket egyetlen perc alatt újra lehetne indítani.
Kijevben szombaton újabb tájékoztatót tartottak a nagyköveteknek, amelyből ismét kiderült, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket – nyilatkozta Szijjártó Péter aki szerint ezzel elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kiderült, hogy
„ez egy olajblokád Magyarországgal szemben”.
Hangsúlyozta, az ukrán fél ismét elutasított Magyarország, Szlovákia és az EU kérését, hogy a helyszínen külföldi szakértők nézhessék meg, mi a helyzet a vezetékekkel. Az ukrán üzemeltető Szijjártó beszámolója szerint most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszél.
„Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló. Ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól” – figyelmeztetett a külügyminiszter, és hangsúlyozta, ez egyértelmű beavatkozás a magyarországi választásokba a Tisza Párt oldalán.
„Az ukránok nyilvánvalóan folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel. Céljuk az, hogy a Tisza Pártnak segítséget nyújtanak a választási kampány során”
– vélekedett.
A videó végén ismételten felszólítota Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba.
„Teljesen egyértelmű, hogy ez a vezeték üzemképes, ezt a vezetéket egyetlen egy perc alatt újra lehetne indítani, ezért azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a szállítást, ne avatkozzanak be a magyar választási kampányba” – mondta.
Szerinte az, hogy ki nyeri meg a választást, csak a magyar emberek döntésén múlhat.
„Holnap a magyar emberek meg is mutathatják, hogy minket nem lehet megzsarolni, legyen a holnapi, minden idők legnagyobb békemenete!”
–biztatta követőit.
