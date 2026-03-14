Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szijjártó péter magyarország Barátság kőolajvezeték eu ukrajna választás

Beigazolódott: az ukránok a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal

2026. március 14. 15:05

A külügyminiszter újabb kijevi tájékoztatóról számolt be, és arról, hogy a Barátság kőolajvezetéket egyetlen perc alatt újra lehetne indítani.

null

Kijevben szombaton újabb tájékoztatót tartottak a nagyköveteknek, amelyből ismét kiderült, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket – nyilatkozta Szijjártó Péter aki szerint ezzel elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kiderült, hogy 

„ez egy olajblokád Magyarországgal szemben”.

Hangsúlyozta, az ukrán fél ismét elutasított Magyarország, Szlovákia és az EU kérését, hogy a helyszínen külföldi szakértők nézhessék meg, mi a helyzet a vezetékekkel. Az ukrán üzemeltető Szijjártó beszámolója szerint most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszél.

„Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló. Ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól” – figyelmeztetett a külügyminiszter, és hangsúlyozta, ez egyértelmű beavatkozás a magyarországi választásokba a Tisza Párt oldalán.

„Az ukránok nyilvánvalóan folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel. Céljuk az, hogy a Tisza Pártnak segítséget nyújtanak a választási kampány során” 

– vélekedett.

A videó végén ismételten felszólítota  Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba. 

„Teljesen egyértelmű, hogy ez a vezeték üzemképes, ezt a vezetéket egyetlen egy perc alatt újra lehetne indítani, ezért azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a szállítást, ne avatkozzanak be a magyar választási kampányba” – mondta.

Szerinte az, hogy ki nyeri meg a választást, csak a magyar emberek döntésén múlhat.

„Holnap a magyar emberek meg is mutathatják, hogy minket nem lehet megzsarolni, legyen a holnapi, minden idők legnagyobb békemenete!”

–biztatta követőit.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
belbuda
2026. március 14. 16:49
A külügyminisztérium bohóca…🤡🤡🤡
Tboyka
2026. március 14. 15:49
Ha a Tisza és az ellenzék nyeri a választást remélem, hogy a Tisza szavazók, fiai és unokái jelentkeznek és mennek legelőbb harcolni Ukrajnába, mikor tokatábornok berántja a magyar fiatalokat a sorállományba katonának.
johannluipigus
2026. március 14. 15:49
A napelemszociológust is ide ette a fene.
benito
2026. március 14. 15:45
Szijjártó Péter: Elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása :))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!