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jogállamiság sulyok tamás európa tanács kiállás rendszerváltás Magyar Péter velencei bizottság

Stílus, jog, politika

2026. június 06. 06:16

Kutya kötelességünk kiállni a fenyegetett közjogi méltóságok és tisztviselők mellett, nemzetünk jövője érdekében.

2026. június 06. 06:16
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„A köztársasági elnök szerint az ő és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Ezért Sulyok Tamás kérésére az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, és a Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében fogja vizsgálni a kialakult helyzetet. Két eset van: vagy nem tudja az egyébként jogászvégzettségű Magyar Péter, hogy amit művel, az ellenkezik a jogállamiság és az alkotmányosság alapelveivel, akkor azért, vagy nagyon is tudja, de azt hiszi, ő bármit megtehet következmények nélkül, akkor pedig azért alkalmatlan a miniszterelnöki poszt betöltésére.

Mivel jelenleg kétharmados felhatalmazására hivatkozva tapos keresztül mindenen és mindenkin, ha hatalom­ittassága úgy kívánja, kutya kötelességünk kiállni a fenyegetett közjogi méltóságok és tisztviselők mellett, nemzetünk jövője érdekében.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Azt állítja Magyar Péter, hogy ő tizenötmillió magyar miniszterelnöke, azoké is, akik nem rá szavaztak. Szerinte mindenki magyar, aki annak tartja magát, és a magyarok a rendszerváltás mellett döntöttek. Rendszerváltozás pedig nem lehetséges addig, ameddig a régi rendszert kiszolgáló bábok a helyükön vannak, ezért távolítják el őket. Sajnos most is szemérmetlenül hazudik. Ezzel a viselkedéssel azt bizonyítja, hogy ő kizárólag annak a három és fél millió embernek a miniszterelnöke, akik rá szavaztak. De vésse jól az eszébe, hogy közel ötmillió magyar nem őt gondolta alkalmasnak, és még kormányváltásra sem szavazott, rendszerváltásra pedig főleg nem. Egyébként is demokrácia volt és van jelenleg is, a rendszerváltás szajkózása csak politikai termék.

Így két lehetőség van: vagy nem magyarok az ellenzéki szavazók és az otthon maradók, vagy a kormányzásra kapott valóban egyedülálló mértékű felhatalmazás nem szól az alkotmányos rendszer szétverésére, a jogállamiság felszámolására. Mindez azt bizonyítja, hogy Magyar Péter politikusnak is teljesen alkalmatlan, kormányfőnek pedig végképp, ezért legyünk minél többen vasárnap a fenyegetett és kirúgásra ítélt közjogi méltóságok és tisztviselők melletti szimpátiatüntetésen.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
ekeke1
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2026. június 06. 08:25 Szerkesztve
Én csak egy egyszerű kérdést szoktam feltenni., május 31 óta, mióta a nemzetvezető elvtárs megérkezett a Sándor palotába az ultimátumával. Ultimátum lejárt, mi? Rákosi elvtárs megérkezett egy "visszautasíthatatlan" ajánlattal Tildy Zoltán köztársasági elnökhöz...Háttérben Vorosilov marsall, Ursula von der Lejjebb figyel. Szóval: képzeljék el, ha ez a köztársasági elnöki eltávolítási procedúra, zsarolással, fenyegetéssel, röhögő fejekkel való üzengetéssel, ultimátummal...szóval ha ugyanezt Orbán Viktor adta volna elő, művelte volna Göncz "Városközpont" Árpád, néhai SZDSZ ügyvivő , köztársasági elnök kapcsán... Másnap garantáltan a kéksapkások bevonulását követelték volna.
Válasz erre
3
0
redl1986
2026. június 06. 07:50
Miért is alkotmányos válsághelyzet? Mert az úgy jól hangzik a maradék táborotoknak, ugye, ottó. Egyébként, válsághelyzet az nálatok van, (és lesz még hosszú ideig) a pártban. Egyik ismérve, hogy továbbra azok az arcok vannak elől, akiknek a vereség ilyen-olyan okból köszönhető, sokak mellett erre te is jó példa vagy. Sok sikert a pártkatonák melletti tüntetéshez, legyél ám ott, mert nem lesz baksis.
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0
2
tapir32
2026. június 06. 07:37
Magyar Péter szavai a magabiztos tudatlanság példái. Esetében a Dunning–Kruger-hatás érvényesülését láthatjuk. Minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját tudását. Nem képes felismerni, ha más ért hozzá. Nem képes felismerni, hogy ő maga mennyire nem ért hozzá.
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2
1
states-2
2026. június 06. 06:36
Ha már stílusról van szó, nem ártana Gajdicsnak is tükörbe néznie, mert az övé is majdnem olyan idegesítő, mint a drogos pszichopatáé. Egyszerűen nem való képernyőre bármennyire is futtatja a Hírtévé.
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1
5
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