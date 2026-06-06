„A köztársasági elnök szerint az ő és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Ezért Sulyok Tamás kérésére az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, és a Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében fogja vizsgálni a kialakult helyzetet. Két eset van: vagy nem tudja az egyébként jogászvégzettségű Magyar Péter, hogy amit művel, az ellenkezik a jogállamiság és az alkotmányosság alapelveivel, akkor azért, vagy nagyon is tudja, de azt hiszi, ő bármit megtehet következmények nélkül, akkor pedig azért alkalmatlan a miniszterelnöki poszt betöltésére.

Mivel jelenleg kétharmados felhatalmazására hivatkozva tapos keresztül mindenen és mindenkin, ha hatalom­ittassága úgy kívánja, kutya kötelességünk kiállni a fenyegetett közjogi méltóságok és tisztviselők mellett, nemzetünk jövője érdekében.