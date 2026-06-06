Azt állítja Magyar Péter, hogy ő tizenötmillió magyar miniszterelnöke, azoké is, akik nem rá szavaztak. Szerinte mindenki magyar, aki annak tartja magát, és a magyarok a rendszerváltás mellett döntöttek. Rendszerváltozás pedig nem lehetséges addig, ameddig a régi rendszert kiszolgáló bábok a helyükön vannak, ezért távolítják el őket. Sajnos most is szemérmetlenül hazudik. Ezzel a viselkedéssel azt bizonyítja, hogy ő kizárólag annak a három és fél millió embernek a miniszterelnöke, akik rá szavaztak. De vésse jól az eszébe, hogy közel ötmillió magyar nem őt gondolta alkalmasnak, és még kormányváltásra sem szavazott, rendszerváltásra pedig főleg nem. Egyébként is demokrácia volt és van jelenleg is, a rendszerváltás szajkózása csak politikai termék.