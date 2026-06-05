Átalakulhat a Fidesz működése – az önkormányzatokhoz igazítanák a párt szervezetét

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A Fidesz kongresszusán olyan alapszabály-módosításról dönthetnek, amely megszüntetné a választókerületi alapú működést.
Új szervezeti felépítésre állhat át a Fidesz, miután a párt jövő szombati kongresszusán módosíthatják az alapszabályt. A HVG Havasi Bertalantól, Orbán Viktor sajtófőnökétől úgy értesült, hogy ha a javaslatot elfogadják, akár 28 tagú is lehet a párt elnöksége. A tervezett módosítás alapjaiban alakítaná át a Fidesz működését, mivel megszűnne a választókerületi rendszer, és a pártszervezet az önkormányzati rendszerhez igazodna.
„A tervek szerint a kongresszus alapszabály-módosításról is dönt, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik. A Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik; a Fideszben települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd” – közölte Havasi.
A lap csütörtökön írt arról, hogy míg a korábbi években inkább formaságnak számított a Fidesz tisztújító kongresszusa, a jövő szombati eseményen már a párt jövőjéről szavazhatnak a küldöttek. A megújulást elsősorban a megyei és települési önkormányzatok tagjaitól várják, akiket a párt „aranytartalékának” tekintenek.
A megyei és települési önkormányzati szereplők munkáját Navracsics Tibor foghatja össze, aki szerint az 1998-as Fideszhez kell visszatérni. Havasi Bertalan pénteken azt is közölte, hogy a megyei választmányok megyei elnököket választanak majd, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek.
A Fidesz elnöksége így a jövőben húsz megyei, illetve fővárosi elnökből, az országos választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, valamint a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből állhat.
Havasi Bertalan hozzátette, jelenleg a megyei küldöttgyűlések zajlanak, ezeken vitatják meg az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot, személyi döntések pedig csak ezt követően születhetnek. Navracsics Tibor közben a Facebook-oldalán arról írt, hogy szerinte a Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, ha „az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is”. A volt miniszter négy fideszes megyei jogú városvezetőt nevezett meg, akik szerinte a legjobb eredményt érték el a 2024-es önkormányzati választáson. Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét 74,11 százalékkal választották meg, Balaicz Zoltán Zalaegerszegen 73,08 százalékot, Hernádi Ádám Esztergomban 70,33 százalékot, Szita Károly pedig Kaposváron 52,10 százalékot ért el.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
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