Átalakulhat a Fidesz működése – az önkormányzatokhoz igazítanák a párt szervezetét

Új szervezeti felépítésre állhat át a Fidesz, miután a párt jövő szombati kongresszusán módosíthatják az alapszabályt. A HVG Havasi Bertalantól, Orbán Viktor sajtófőnökétől úgy értesült, hogy ha a javaslatot elfogadják, akár 28 tagú is lehet a párt elnöksége. A tervezett módosítás alapjaiban alakítaná át a Fidesz működését, mivel megszűnne a választókerületi rendszer, és a pártszervezet az önkormányzati rendszerhez igazodna.

„A tervek szerint a kongresszus alapszabály-módosításról is dönt, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését. A választókerületi rendszer megszűnik. A Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik; a Fideszben települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd” – közölte Havasi.