Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták

Az igazán figyelemreméltó fejlemény a jobboldali és szuverenista pártok erősödése. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) körülbelül 80–85 mandátummal rendelkezne, míg a Patrióták Európáért (PfE) elérné vagy meghaladná a 100 helyet. A Szuverén Nemzetek Európája (ESN) szintén jelentősen erősödne, nagyjából 35–40 képviselővel bírnának

Ha ezt a három frakciót együtt vizsgáljuk, akkor a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó, bevándorláskritikus és euroszkeptikus jobboldal összesen már több mint 220 képviselővel rendelkezne. Ez ugyan még nem jelentene többséget a 720 fős parlamentben, de történelmi léptékű erőt képviselne.

A parlamenti többséghez 361 mandátum szükséges. Az EPP, az S&D és a Renew együtt továbbra is kényelmes többséget tudna alkotni, körülbelül 370 mandátummal. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és az uniós intézményrendszer alapvető irányvonala várhatóan nem változna meg.