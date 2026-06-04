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szuverenista európai parlamenti európai unió

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták

2026. június 04. 12:20

Egyre erősebbek a patrióta-szuverenista erők Európában, de még messze vannak attól, hogy többséget szerezzenek az Európai Parlamentben – derült ki egy friss mandátumbecslésből. Brüsszelben csak a 2029-es választások után lehet jelentős átrendeződés, de kezdhetnek izgulni.

2026. június 04. 12:20
Kovács András
Kovács András

Ha 2026 nyarán tartanák az európai parlamenti választásokat, az Európai Unió politikai térképe a 2024-es eredményekhez képest egy kissé jobbra tolódna, de nem következne be radikális hatalomváltás Brüsszelben. A hagyományos centrista és integrációpárti erők továbbra is képesek lennének többséget alkotni, miközben a jobboldali és szuverenista pártok történetük legjobb eredményét érnék el. 

Brüsszel
Továbbra is az Európai Néppárt lenne döntő pozícióban Brüsszelben, ha most lennének a választások
Forrás: AFP

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A liberálisok és a zöldek háttérbe szorultak Brüsszelben

A legnagyobb frakció továbbra is az Európai Néppárt (EPP) lenne, mintegy 177 mandátummal. Ez ugyan elmarad a 2024-es választások után megszerzett 188 helytől, de továbbra is jelentős előnyt biztosítana a második helyezett szociáldemokratákkal szemben. Érdekesség, hogy az EPP-n belül a negyedik legnagyobb erő lenne a Tisza Párt, ha most rendeznék a választásokat. 

A szociáldemokrata frakció (S&D) várhatóan körülbelül 125–127 mandátumot szerezne. Ez érzékelhető visszaesés a jelenlegi pozíciójukhoz képest, de továbbra is nélkülözhetetlen szereplői lennének minden integrációpárti többségnek. Magyarországról egyetlen fő sem kerülne be a szocdem csoportba. 

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A legnagyobb vesztesek közé tartozna a liberális pártokat tömörítő Renew Europe, amely a korábbi évek meghatározó centrista erejéből nagyjából 70 mandátumos frakcióvá zsugorodna. 

A zöldek helyzete még nehezebb: a Greens–European Free Alliance 40 körüli helyet szerezne, ami jelentős visszaesés a korábbi eredményekhez képest. 

 


220 mandátum fellett a szuverenista erők

Az igazán figyelemreméltó fejlemény a jobboldali és szuverenista pártok erősödése. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) körülbelül 80–85 mandátummal rendelkezne, míg a Patrióták Európáért (PfE) elérné vagy meghaladná a 100 helyet. A Szuverén Nemzetek Európája (ESN) szintén jelentősen erősödne, nagyjából 35–40 képviselővel bírnának

Ha ezt a három frakciót együtt vizsgáljuk, akkor a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó, bevándorláskritikus és euroszkeptikus jobboldal összesen már több mint 220 képviselővel rendelkezne. Ez ugyan még nem jelentene többséget a 720 fős parlamentben, de történelmi léptékű erőt képviselne.

A parlamenti többséghez 361 mandátum szükséges. Az EPP, az S&D és a Renew együtt továbbra is kényelmes többséget tudna alkotni, körülbelül 370 mandátummal. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és az uniós intézményrendszer alapvető irányvonala várhatóan nem változna meg.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a hagyományos „nagykoalíció” egyre inkább rá lenne szorulva az EPP-re. 

A jobbközép frakció nélkül sem a baloldal, sem a liberálisok nem tudnának többséget szervezni. Ez növelné az EPP alkupozícióját, és várhatóan jobboldalibb hangsúlyokat eredményezne a migrációs, agrár-, energetikai és versenyképességi politikákban.

A jelenlegi trendek alapján Európa politikailag konzervatívabb és szuverenistább irányba mozdulna el. 

  • Az európai politikai közép továbbra is kormányzó pozícióban maradna, ám már nem olyan domináns helyzetben, mint egy évtizeddel ezelőtt. 
  • Összességében tehát, ha ma tartanák az európai parlamenti választásokat, a legvalószínűbb forgatókönyv egy jobbközép vezetésű, de továbbra is integrációpárti többség lenne, miközben a szuverenista jobboldal minden korábbinál erősebb ellenzéki blokkot alkotna az Európai Parlamentben.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 42 komment

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magyar-1977
2026. június 04. 14:03
Van még kérdés bukott szarok?!:DDDDD Emmanuel Macron Isten hozott kedves Magyar Péter Új korszak nyílik Magyarországon, de Magyarország számára is Európában! Ma úgy döntünk, hogy megkezdjük az év végéig aláírandó új, Magyarország és Franciaország közötti stratégiai partnerség előkészítését. Elmélyíti kapcsolatainkat olyan stratégiai ágazatokban, mint a védelem, az atomenergia, az infrastruktúra, a közlekedés vagy a mezőgazdaság. Hozzájárul az európai szuverenitás napirendjéhez, amely képes annak biztonságáért és védelméért tenni, versenyképességének erősítéséért és a demokrácia védelméért.
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Magyarorszag-elveszett
•••
2026. június 04. 13:58 Szerkesztve
Na kérem ez az amikor már én mint jobboldali sem hiszek az ilyen cikkekben. Itt a magyar példa, kilóra megvett minden a baloldal. Amit meg nem tudott azt megtiltotta, vagy letiltotta. Erre nincs megoldása a patriótáknak.
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hexahelicene
2026. június 04. 13:55
A Patrioták nagy lószar. Ebben hitt az illúzionista Orbán - ebbe bukott bele a szerencsétlen. Sose kerülnek hatalomra Európában. A Mélyállam sosem engedné meg ezt.
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Canadian
2026. június 04. 13:46
Tehát a patrióták egy kis szerencsével elérhetik a 14%-ot, a mostani 12-ről. Azonnal pezsit kell bontani és egy hétig folyamatos utcabálok legyenek, mert a 14 már a többség. Ja nem. És nincs még egy párt a korrupt EU parlamentben, amely melléjük állna. Sőt, ha kell inkább koalícióba tömörülnek ellenük, ideológiától függetlenül. Magyarán a patrióták nem mennek sehova, mert mire elérnék a többséget, arra Európa már réges régen muszlim többségű kalifátus lesz és mindenhol a Sharia lesz érvényben.
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