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Ókori homoszexuális harcosokkal hangol a Pride-hónapra az osztrák közmédia

2026. június 05. 22:48

A „queerek” sem maradnak műsor nélkül.

2026. június 05. 22:48
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Júniusban az ORF több Pride hónaphoz kapcsolódó műsort is sugároz. A programok között szerepelnek a melegjogi mozgalom történetét feldolgozó dokumentumfilmek és kulturális adások is – számol be a Magyar Nemzet az Exxpress nyomán. 

Az egyik, egy új Universum History film a thébai szent sereget mutatja be, amelyet sokan az ókor egyik legismertebb harci alakulatának tartanak. A 90 perces dokumentum azt vizsgálja, hogy valóban létezett-e ez az elit egység, amelyet a hagyomány szerint 150 férfi pár, vagyis összesen 300 harcos alkotott, és azt is, hogy a katonák közötti szoros kapcsolatok milyen hatással lehettek a hadviselésre.

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A Pride-hoz kapcsolódó kínálat részeként az ORF több más tematikus műsort is bemutat, például a Stonewall eseményeiről szóló filmet, egy queer történelemmel foglalkozó sorozatot, valamint a bécsi Pride-felvonulásról szóló adásokat is. Idén külön hangsúlyt kap a rendezvény, mivel a bécsi Pride 30. évfordulóját ünneplik, és ennek alkalmából élő közvetítést is terveznek.

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A dokumentumfilm kapcsán ugyanakkor megjegyzik, hogy az ókori társadalmak szexualitásának értelmezése nem egyezik meg a mai fogalmakkal. Több történész szerint a modern kategóriák, mint az LMBTQ vagy a hetero és meleg identitás, nem vetíthetők vissza egyszerűen az ókorra. Egyes klasszika-filológusok – például David M. Halperin – arra hívják fel a figyelmet, hogy az ókori Görögországban a párkapcsolatok és nemi viszonyok más társadalmi keretben működtek, és nem feltétlenül jelentettek mai értelemben vett szexuális identitást.

Nyitókép: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Összesen 14 komment

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Sorrend:
angeleye
2026. június 05. 23:28
Harcos-e vagy?
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1
0
templar62
2026. június 05. 23:25
Az Ókorban a családfő élet-halál ura volt a családtagjai felett ( nemcsak a rabszolgái felett ). És az ókori állam nem ugatott bele a családok belügyeibe . Nem volt érzékenyítés . Az ókori állapotokhoz képest , napjainkban , mindenki az állam rabszolgája . Mégis úgy kell tisztelni az európai zsarnokokat , mintha a leghaladottabb rendszert igazgatnák .
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4
0
tikkadt-szocske
2026. június 05. 23:23
A buszmegállót is meg lehet kefélni, vagy a lánchídi kőoroszlánokat, esetleg a margitszigeti víztornyot. Mindegy, csak az Isten, Haza, Család trió nehogy valahogy felüsse a fejét.
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4
0
xantua
2026. június 05. 23:23
Görögök kb. 500 éven keresztül kulturálisan vezetői voltak az ókori társadalmaknak. Másszóval egy homoszexuális viselkedést is elfogadó társadalmak nem civilizáció ellenesek. Róma hasonlóan elfogadó volt a homoszexuális viselkedéssel - kb. 1000 évig létezett, ennek nagyrészében uralkodott is.
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