Ókori homoszexuális harcosokkal hangol a Pride-hónapra az osztrák közmédia

Júniusban az ORF több Pride hónaphoz kapcsolódó műsort is sugároz. A programok között szerepelnek a melegjogi mozgalom történetét feldolgozó dokumentumfilmek és kulturális adások is – számol be a Magyar Nemzet az Exxpress nyomán.

Az egyik, egy új Universum History film a thébai szent sereget mutatja be, amelyet sokan az ókor egyik legismertebb harci alakulatának tartanak. A 90 perces dokumentum azt vizsgálja, hogy valóban létezett-e ez az elit egység, amelyet a hagyomány szerint 150 férfi pár, vagyis összesen 300 harcos alkotott, és azt is, hogy a katonák közötti szoros kapcsolatok milyen hatással lehettek a hadviselésre.