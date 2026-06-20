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A szivárványzászló a hídon – nahát, ez is eljött!

2026. június 20. 19:39

Ilyen otthon még nem volt. Eddig csak a Nyugat hülyült, most már mi is. A Tisza szele gyorsan hozta a változást.

2026. június 20. 19:39
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
Demokrata

„Tégláról téglára, ahogy Magyar Péter mondja.

A cinikus valóság azonban az, hogy míg Amerikában lassan fordul a kocka, s idén már a Jaguar sem burkolózik rózsaszínbe, mert gyorsan szembejött a valóság: aki Jaguárt akar venni, annak nem az LMBTQ-identitás a csalogató erő. Ma már az amerikai DM-nek megfelelő Target sem burkolózik tetőtől talpig szivárványba júniusban, mert a valóság ott is szembejött, s a valóságot úgy hívják: bevételkiesés.

Na de Magyarország a felzárkózás útjára lépett április 13-a után. Felzárkózunk az EU-hoz, minden hülyeségével együtt. Felzárkózunk a migránspaktumhoz. Felzárkózunk a GMO-s kajához. Felzárkózunk az identitáspolitikához.”

Fotó: képernyőfelvétel/HírTV

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. június 20. 20:49
Buzipest.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2026. június 20. 20:40
Érdekes, volt anyák napja is idén, arra nem volt zászlózás. A prájdosoknak van. Ezek szerint a döntéshozóknak fontosabb a prájd mint az édesanyák.
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3
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Amerigo
2026. június 20. 20:28
Gelgej buzernyák lett?
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3
0
szilvarozsa
2026. június 20. 20:28
Utolsó csatlósok lettünk. Ezt valahogy jelezni is kell.
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4
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