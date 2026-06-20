„Tégláról téglára, ahogy Magyar Péter mondja.

A cinikus valóság azonban az, hogy míg Amerikában lassan fordul a kocka, s idén már a Jaguar sem burkolózik rózsaszínbe, mert gyorsan szembejött a valóság: aki Jaguárt akar venni, annak nem az LMBTQ-identitás a csalogató erő. Ma már az amerikai DM-nek megfelelő Target sem burkolózik tetőtől talpig szivárványba júniusban, mert a valóság ott is szembejött, s a valóságot úgy hívják: bevételkiesés.