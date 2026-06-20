Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Ilyen otthon még nem volt. Eddig csak a Nyugat hülyült, most már mi is. A Tisza szele gyorsan hozta a változást.
„Tégláról téglára, ahogy Magyar Péter mondja.
A cinikus valóság azonban az, hogy míg Amerikában lassan fordul a kocka, s idén már a Jaguar sem burkolózik rózsaszínbe, mert gyorsan szembejött a valóság: aki Jaguárt akar venni, annak nem az LMBTQ-identitás a csalogató erő. Ma már az amerikai DM-nek megfelelő Target sem burkolózik tetőtől talpig szivárványba júniusban, mert a valóság ott is szembejött, s a valóságot úgy hívják: bevételkiesés.
Na de Magyarország a felzárkózás útjára lépett április 13-a után. Felzárkózunk az EU-hoz, minden hülyeségével együtt. Felzárkózunk a migránspaktumhoz. Felzárkózunk a GMO-s kajához. Felzárkózunk az identitáspolitikához.”
Fotó: képernyőfelvétel/HírTV