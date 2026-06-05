Újra jön a Pride – ami továbbra sem egy ártatlan, semleges népünnepély, hanem színtiszta politikai aktivizmus hatalmas lobbierővel

A június szerte a világon a Pride hónapja, az egy hónapos programsorozat csúcsa számos nagyvárosban jellemzően egy tömegeket megmozgató felvonulás, amelyet sok esetben botrányok és ellentüntetések kísérnek. A Budapest Pride szervezői nemrég közleményükben bejelentették, hogy az idei felvonulást június 27-én rendezik meg, és felidézték azt is, hogy 2025-ben „a modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását” valósították meg. A szervezők szerint a fővárossal közösen megrendezett 30. Budapest Pride felvonulás „a rendkívüli körülmények” és a kormányzati tiltás ellenére is hatalmas sikert aratott.

Fotó: Földházi Árpád

Emlékezetes, a parlament 2025 márciusában fogadta el azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az olyan gyűlések megtartását, amelyek a jogszabály szerint „a homoszexualitást vagy a nem megváltoztatását népszerűsítik”. A szabályozás alapján a szervezőket és a résztvevőket akár kétszázezer forintos pénzbírsággal is sújthatják. Ennek nyomán a 2025-ös rendezvény kapcsán büntetőeljárás indult Karácsony Gergely budapesti főpolgármester ellen az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt, az eljárást azonban a bíróság felfüggesztette.