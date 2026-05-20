Von der Leyen elégedetten mosolyoghat: Magyarország kulcskérdésekben változtatja meg az álláspontját

Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítéletet hozott Magyarország ellen
Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.
Magyar Péter miniszterelnök új kormánya az EU elvárásaihoz igazítja Magyarország migrációs és LMBTQ-politikáját, éles szakítással Orbán Viktor korábbi irányvonalával – írja a The Epoch Times.
Görög Márta igazságügyi miniszter jelezte:
módosítani fogják a gyermekvédelmi törvényt, miután azt uniós jogba ütközőnek ítélte a CJEU.
Orbán Anita külügyminiszter eközben azt jelentette be a cikk szemléje alapján, hogy a menedékkérők ismét magyar határon adhatják be kérelmüket, ezzel reagálva az Európai Bíróság napi 1 millió eurós bírságára.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.