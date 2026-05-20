Éppen ezért volt végtelenül fájdalmas látni, ahogy a bukott kormány hatalmi gőgje és elszigetelődő politikája az elmúlt években szinte a végletekig lerombolta ezt a felbecsülhetetlen értékű kapcsolatot. A pillanatnyi, önös érdekek oltárán feláldozták a történelmi barátságot, és mély sebeket ejtettek a bizalmon.

De a sebeket be lehet és be is kell gyógyítani.

Azért jöttünk Lengyelországba, hogy világossá tegyük a lengyel testvéreink és a világ számára is: a rombolás kora véget ért. A magyar kormány visszatér az ezeréves útra. Helyreállítjuk a bizalmat, és újra megerősítjük azokat a történelmi és kulturális szálakat, amelyeket mások felelőtlenül el akartak szakítani.