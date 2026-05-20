Gigaüzleteket köthet Magyar Péter Lengyelországban – sajtóhír
Nem véletlen az sem, hogy mely miniszterek kísérték el a miniszterelnököt első külföldi útjára.
„Történelmi pillanat, történelmi felelősség.
Tegnap a Wawel ősi falai között, a krakkói székesegyházban hajtottunk fejet. Hogy az új magyar kormány első hivatalos külföldi útja, a Magyar Péter miniszterelnökkel az élen éppen Lengyelországba vezetett, az jóval több puszta diplomáciai formalitásnál. Ez egy világos értékválasztás és egyben egy ígéret.
A magyar és a lengyel nemzetet ezeréves, sorsközösségen alapuló, testvéri kötelék fűzi össze. Közös szentjeink, közös hőseink, közös küzdelmeink szabadságért és függetlenségért mind arról tanúskodnak, hogy a mi történetünk elválaszthatatlan.
Éppen ezért volt végtelenül fájdalmas látni, ahogy a bukott kormány hatalmi gőgje és elszigetelődő politikája az elmúlt években szinte a végletekig lerombolta ezt a felbecsülhetetlen értékű kapcsolatot. A pillanatnyi, önös érdekek oltárán feláldozták a történelmi barátságot, és mély sebeket ejtettek a bizalmon.
De a sebeket be lehet és be is kell gyógyítani.
Azért jöttünk Lengyelországba, hogy világossá tegyük a lengyel testvéreink és a világ számára is: a rombolás kora véget ért. A magyar kormány visszatér az ezeréves útra. Helyreállítjuk a bizalmat, és újra megerősítjük azokat a történelmi és kulturális szálakat, amelyeket mások felelőtlenül el akartak szakítani.
Szilárd meggyőződésünk ugyanis, hogy a jövőt csak szövetségben lehet építeni. Egy morálisan és gazdaságilag is erős Magyarország, valamint egy erős Lengyelország az alapfeltétele annak az erős és biztonságos Európának, amelyben a gyermekeink is békében élhetnek.”
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
