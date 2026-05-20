magyar kormány lengyelország Magyar Péter

Hogy az új magyar kormány első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, az több puszta diplomáciai formalitásnál

2026. május 20. 09:39

Ez egy világos értékválasztás és egyben egy ígéret.

Tarr Zoltán
„Történelmi pillanat, történelmi felelősség.

Tegnap a Wawel ősi falai között, a krakkói székesegyházban hajtottunk fejet. Hogy az új magyar kormány első hivatalos külföldi útja, a Magyar Péter miniszterelnökkel az élen éppen Lengyelországba vezetett, az jóval több puszta diplomáciai formalitásnál. Ez egy világos értékválasztás és egyben egy ígéret.

A magyar és a lengyel nemzetet ezeréves, sorsközösségen alapuló, testvéri kötelék fűzi össze. Közös szentjeink, közös hőseink, közös küzdelmeink szabadságért és függetlenségért mind arról tanúskodnak, hogy a mi történetünk elválaszthatatlan.

Éppen ezért volt végtelenül fájdalmas látni, ahogy a bukott kormány hatalmi gőgje és elszigetelődő politikája az elmúlt években szinte a végletekig lerombolta ezt a felbecsülhetetlen értékű kapcsolatot. A pillanatnyi, önös érdekek oltárán feláldozták a történelmi barátságot, és mély sebeket ejtettek a bizalmon.

De a sebeket be lehet és be is kell gyógyítani.

Azért jöttünk Lengyelországba, hogy világossá tegyük a lengyel testvéreink és a világ számára is: a rombolás kora véget ért. A magyar kormány visszatér az ezeréves útra. Helyreállítjuk a bizalmat, és újra megerősítjük azokat a történelmi és kulturális szálakat, amelyeket mások felelőtlenül el akartak szakítani.

Szilárd meggyőződésünk ugyanis, hogy a jövőt csak szövetségben lehet építeni. Egy morálisan és gazdaságilag is erős Magyarország, valamint egy erős Lengyelország az alapfeltétele annak az erős és biztonságos Európának, amelyben a gyermekeink is békében élhetnek.”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csapláros
2026. május 20. 11:10 Szerkesztve
A vonatozás izgalmának, új kalandjainak a felfedezése az eddigi Horvátba, Olaszba, Spanyolba történt magánautókázások, repülőzgetések után ... Rájuk persze tuti, hogy nem tör rá a cseh finánc Petrovice und Kárviná határállomáson, hogy : Kontrollá pászová... Bruhaha. Az ausztriai pár órás gyors bekukkanás után ez azért elég nagy időbaszás, hacsak nem a Krakkóig való zötykölődés során nem fog további tárlatvezetésekre felkészülni. Auschwitzról nem beszélt, hogy meglátogatná...Ha már ott van...
survivor
2026. május 20. 11:05
És ha Tusk megbukik ?
Dixtroy
•••
2026. május 20. 10:39 Szerkesztve
"Hogy az új magyar kormány első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, az több puszta diplomáciai formalitásnál Ez egy világos értékválasztás és egyben egy ígéret." Inkább nevezzük meg a valóságot: seggválasztás volt, és most el kell menni rákenni a fizetség csókot. Beleszívhat hálából akkorát, hogy Tusknak behorpad az orra.
Gintonic68
2026. május 20. 10:21
Ezt a giccses pátoszt b+... Van egy lengyel kormány és jött mellé egy új magyar kormány, de ennek mi köze az " ezeréves úthoz" , a történelmi és kulturális gyökerekhez?? Gyökerek!!!🙂‍↕️
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!