„Ha egyszer van lehetőségük együtt dolgozni Thomas Tuchellel, akkor...” – a válogatott Eb-hőse a fiatalok sikerreceptjéről

Szerda este Isztambulban csap össze az Aston Villa és a Freiburg a labdarúgó Európa-liga döntőjében. Az angol klubnál játszott, a németnek gólt lőtt. Hogy látja az esélyeiket?

A Villa nagyot megy a szezonban, jól szerepelnek a Premier League-ben, kvalifikáltak a következő BL-szezonba, és most ismét nemzetközi kupát nyerhetnek. Régen volt esélyük hasonlóra, 1982-ben győztek BEK-ben a Bayern München ellen, a következő évben a Szuperkupát nyerték, azóta várnak egy újabb komolyabb nemzetközi trófeára. Amikor Birminghamban játszottam az egyik edzőm Gordon Cowans volt, aki szerepelt a BEK-győztes csapatban, igazi legendaként tisztelték arrafelé. Óriási lehetőség előtt áll most a Villa, ez a serleg a szezon megkoronázása lenne, esélyesebbnek is tartom az angolokat. A Freiburg nem számít topcsapatnak a Bundesligában, játszottam a régi stadionjukban, a Koblenz játékosaként még gólt is rúgtam nekik.