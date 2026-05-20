„Ha egyszer van lehetőségük együtt dolgozni Thomas Tuchellel, akkor...” – a válogatott Eb-hőse a fiatalok sikerreceptjéről
2026. május 20. 09:56
Sikerekben gazdag pályafutása befejezése után édesapaként a családjára, tulajdonosként pedig a futballügynökségére koncentrál a korábbi 26-szoros válogatott, a 2016-os osztrákok elleni Eb-meccsen káprázatos gólt szerző labdarúgó, Stieber Zoltán, aki a szerdai Európa-liga döntő mindkét együtteséről őriz felejthetetlen emlékeket.
2026. május 20. 09:56
12 p
0
0
0
Mentés
Szerda este Isztambulban csap össze az Aston Villa és a Freiburg a labdarúgó Európa-liga döntőjében. Az angol klubnál játszott, a németnek gólt lőtt. Hogy látja az esélyeiket?
A Villa nagyot megy a szezonban, jól szerepelnek a Premier League-ben, kvalifikáltak a következő BL-szezonba, és most ismét nemzetközi kupát nyerhetnek. Régen volt esélyük hasonlóra, 1982-ben győztek BEK-ben a Bayern München ellen, a következő évben a Szuperkupát nyerték, azóta várnak egy újabb komolyabb nemzetközi trófeára. Amikor Birminghamban játszottam az egyik edzőm Gordon Cowans volt, aki szerepelt a BEK-győztes csapatban, igazi legendaként tisztelték arrafelé. Óriási lehetőség előtt áll most a Villa, ez a serleg a szezon megkoronázása lenne, esélyesebbnek is tartom az angolokat. A Freiburg nem számít topcsapatnak a Bundesligában, játszottam a régi stadionjukban, a Koblenz játékosaként még gólt is rúgtam nekik.
Közel 20 éve játszottam Birminghamban, azóta eléggé megváltoztak a stábtagok, a játékosok, a tulajdonosváltás óta tulajdonképpen az egész klub. A szereplésüket természetesen követem, hiszen megvan a kötődés, az volt az első külföldi klubom, aztán jött a német, majd az amerikai légióskodás. Örülök, hogy sok helyen játszottam, megfordultam néhány országban és ezáltal sok kultúrát megismertem. A későbbi állomáshelyeimről sok kapcsolat megmaradt, nyitott voltam, sok barátot, ismerőst szereztem. A karrierem végén ezek a kapcsolatok kifejezetten sokat érhetnek majd az ügynöki munkám során.
Szerencsésen alakul az élete, hiszen a pályafutása lezárása után azonnal belevágott egy új kalandba, menedzserirodát nyitott, jelenleg pedig mental coachnak képzi magát.
A futballnak ez a része érdekel a legjobban. Felépítettünk egy együttműködést az engem korábban képviselő német ügynökséggel, amely segítségével teljes körű támogatást adunk a játékosainknak.
Nem csak a klubokkal való tárgyalás során, de a professzionális életmód kapcsán is számíthatnak ránk.
A tudatos étkezés, a regeneráció, a mentális fejlesztés és a felkészülés előtti edzőtáborok szervezése is a munkánk része, ezzel meg tudjuk növelni az esélyét, hogy valaki profi labdarúgó lehessen.
Kikkel dolgoznak együtt?
Dolgozunk együtt többek között Vancsa Zalánnal, Csenterics Adriánnal, Lehoczki Bendegúzzal és Máté Zsolttal is, emellett utánpótlásszinten is több tehetséges játékossal foglalkozunk. Zalán jelenleg remek formában játszik a belga Lommelben, és fontos szerepe lehet a csapat élvonalba jutásában. Csenterics Adrián az első légiós szezonjában a spanyol harmadosztályban szinte végigjátszotta az idényt, ami fiatal játékosként komoly tapasztalatot jelent számára. Lehoczki Bendegúz az NB II-ben bizonyított a szezon során, és a végén be is mutatkozhatott az NB I-ben a Puskás Akadémia színeiben. Számomra ma már elsősorban a játékosaim miatt különleges egy-egy mérkőzés, ezért leginkább olyan meccseket nézek, ahol van személyes kötődésem.
Milyen visszajelzéseket kap a fiataloktól?
A labdarúgásban 25-30 játékos alkotja egy csapat keretét, a mindennapokban nincs mindenkire egyéni idő. Ezért van nagy szerepe az általunk kínált lehetőségnek, mert olyan támogatást tudunk adni, amivel adott esetben többet is kihozhat a pályafutásából egy játékos. Ha valaki komoly karriert akar befutni, akkor ennek óriási a jelentősége. A labdarúgás a csapatsporton belül egyéni sport is, minden játékosnak fel kell magát építenie. Ez a koncepciónk, ehhez kell egy bizalmi kapcsolat, de belső motiváció is.
Nem könnyű megértetni a fiatalokkal, hogy nincs garancia a sikerre, de ha nem teszik bele az energiát, akkor szinte biztosan nem sikerül összehozni egy sikeres pályafutást.
A szülők sokszor jobban akarják, mint a gyerek.
Édesapaként lassan a nyolchónapos kislánya is próbára teszi majd.
Természetesen támogatom, hogy sportoljon, mozogjon, de egészséges szinten, nem akarok majd semmit ráerőltetni. Magamon is érzem a mindennapokban, ha nem sportolok, stresszesebb vagyok. Amikor eljutok futni vagy padelezni, sokkal jobb a közérzetem.
A saját pályafutásában is hasznát vette volna egy mental coach-nak?
Akkoriban dolgoztam együtt mental coach-csal meg pszichológussal is, de ez nem volt még ilyen elterjedt. A mainzi időszakomban kerültem addig ismeretlen helyzetbe: 22 évesen a Bundesligába kerültem, szintet léptem, aztán behívtak a válogatottba, miközben a klubomban volt egy megtorpanás. Jól sikerült a bemutatkozás, rendszeresen játszottam a kezdőben a szezon elején, de aztán félretettek, és ezt nem tudtam kezelni. Mentálisan nem voltam felkészülve a feladatra, pedig tudtam, hogy meg fogom kapni a lehetőséget Thomas Tucheltől. A hullámvölgy minden labdarúgó pályafutásának a része, de ezt lehet támogatni a tudatos háttérrel. A saját példám által szeretném edukálni a játékosokat, hogy ha egyszer van lehetőségük együtt dolgozni Tuchellel, akkor megragadják az esélyt.
Mi segíthet ilyenkor a legtöbbet?
A belső motiváció a legfontosabb. Az nálam nagyon erős volt, gyerekkorom óta profi játékos akartam lenni.
Én is azokkal szeretnék foglalkozni, elsősorban olyanoknak tudok segíteni, akik el akarnak valamit érni.
Amikor 14 évesen elhagytam a szülői házat és három évet töltöttem kollégiumban Újpesten, az hamar megtanította, miként kell alkalmazkodnom a nagyvilágban és remekül felkészített a légióséletre is.
Azóta hatalmas átalakulás ment végbe a labdarúgás hátterében is. Mit tapasztal most a hazai viszonyokban?
Úgy látom, hogy már Magyarországon is olyan szinten van a futball, hogy egyre befogadóbbak a különböző területeken, említhetem a tudományos hátteret vagy akár a reklámpiacot. Amikor 2016-ban szerepelhettünk a franciaországi Európa-bajnokságon még nem volt ennyi lehetőség, de azóta számtalan kapu kinyílt. Néhány hete rész vettem az ügynökség német anyacégének egyik rendezvényén. A tulajdonos, Volker Struth 60. születésnapján elképesztő vendéglista volt, nemzetközileg elismert, Bundesligából ismert szakemberek, például Dino Toppmöller vagy Rudi Völler is részt vett az eseményen, ami jól mutatja, hogy kiterjedt az a kapcsolati háló, amelyre mi is építhetünk. Világszinten is sok a lehetőség, Hollandiában, Lengyelországban, Japánban és az MLS-ben is jelen van a konszern. A médiacéghez tartozik például Florian Wirtz is, akinek a reklámszerződéseit, a médiamegjelenéseit koordinálják. Piacképes játékos, akiért sorban állnak a nemzetközi vállalatok a világbajnokság előtt, például az Adidas, a Rexona vagy a Pepsi. Erre mondtam, hogy itthon is egyre elfogadóbb a közeg, elég csak Szoboszlai Dominik promócióit említeni, úgyhogy egyre nagyobb a potenciál a fiatal labdarúgóink előtt.