„A válogatott szent és sérthetetlen” – Stieber Zoltán a Mandinernek

Manapság az akadémiákon minden igényt kielégítő körülmények között laknak és edznek a fiatalok, de mi volt a helyzet Újpesten húsz évvel ezelőtt?

Abban az időben az Euroleasing volt az Újpest egyik legnagyobb támogatója. Az volt a koncepció, hogy összeszedték az országból a legtehetségesebb focistákat, sokan kerültünk fel Budapestre vidékről. Műfüves pályán edzettünk sokat, nyilván nem olyan körülmények között, mint a maiak, ám ez is bizonyítja, hogy kell az infrastruktúra, de az akarat egy fokkal fontosabb. Akkoriban is el lehetett jutni komolyabb szintre.

Alig tizenhét évesen ki is került az Aston Villához. Hogyan jött a lehetőség?

Egy angol ügynök szúrt ki a korosztályos válogatottban. Jártam több helyen próbajátékon, például a Manchester Unitednél és az Arsenalnál is, utóbbival meg is egyeztünk, de végül mégsem jött össze az átigazolás. A Villánál többször is jártam, aztán megnéztek volna még egyszer, de mondtam, hogy próbajátékra én már nem szeretnék menni. Végül anélkül is kaptam egy kétéves amatőr státuszú szerződést – így indult a légiósélet.

Mennyire volt nehéz ennyire fiatalon egyedül Birminghamben?

Nem beszéltem a nyelvet, azelőtt németet tanultam az iskolában. Nehéz volt, de segített édesapám unokatestvére, aki húszpercnyire élt tőlem a családjával. Egyébként nem kollégiumban, hanem nevelőcsaládnál laktam, ami jó közeg volt. Visszatekintve, az volt a fontos, hogy végig motivált maradtam, mert tudtam, egy nagy bajnokságba akarok kerülni. Ezt próbálom én is majd a játékosaimnak átadni, hogy merjenek nagyot álmodni. Akarhatja a szülő, az edző, akárki, de az mind kevés, ha a futballista nem szeretne komoly karrierre szert tenni. Bennem ez nagyon megvolt, és az is segített, hogy egy asztalnál ehettünk a felnőttjátékosokkal, és szinte minden hazai meccsen labdaszedő voltam. A helyieket ez annyira nem érdekelte, hétvégén inkább mentek haza a családjaikhoz, én viszont nem tudtam, így rajongással telve figyeltem a mérkőzéseket, élveztem a negyvenezer néző teremtette hangulatot. Gera Zolinak is szedtem a labdát, így találkoztam vele először, aztán mit ad az élet, csapattársak lettünk a válogatottban. Nagy motivációt kaptam tőle a későbbi évekre.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tényleg vérre mennek még az edzések is Angliában?

Hát igen, kicsit más ott a mentalitás, mindenki megszakad az edzéseken. Itthon a legtöbben szeretnek a komfortzónájukban maradni. Később a felnőttek között is azt éreztem, hogy mivel minden posztra van két-három játékos, mindenki be akar kerülni a csapatba, nincsenek nagy haverkodások. Tiszteljük egymást, de közben ugyanazért a pozícióért harcolunk. A labdarúgó pályafutása egyébként is egy hullámvasút: volt olyan csapattársam Birminghamben, aki nem nagyon játszott nálunk akkoriban, később mégis bajnok lett a Leicesterrel. A kitartás nagyon fontos. Én mentálisan erősnek tartom magam, de ha kaptam volna kint segítséget, akár szakembertől is, rátehettem volna még egy lapáttal, és talán még magasabb szintre jutok. Ezt már sosem tudjuk meg.