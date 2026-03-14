Szijjártó Péter figyelmeztetett: ezek Zelenszkijék valódi céljai

Súlyos eset: Zelenszkij végre elárulta, pontosan mennyire szerelmes önmagába
Az ukrán elnök szerint az emberek emlékezni fognak rá.
„Ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül!” – húzta alá a külügyminiszter.
„A szemünk előtt jön létre egy új világrend a régi helyén. Sajnos egy háborús világkorszak köszönt ránk” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
A magyar diplomácia vezetője rámutatott, hogy a közel-keleti háború nemcsak a világ biztonságát állítja kihívások elé, hanem súlyosan veszélyezteti a globális energiaellátás biztonságát is. A Hormuzi-szoros lezárása régen látott bizonytalan helyzetbe taszította a világ olajpiacának működését.
Hozzátette, hogy épp ezért az amerikai kormányzat észszerű döntést hozott: részben felfüggesztették az orosz olajszankciókat.
„Ezt kellene tennie Brüsszelnek is, ugyanis a mostani helyzetben a két legfőbb eurázsiai energiaforrástól – az arab térség olajától és az olcsó orosz energiahordozóktól – el vagyunk zárva.
Ha ez így marad, akkor Európában lesz a legnagyobb áremelkedés minden területen”
– vetített előre egy negatív forgatókönyvet.
A magyar külügyminiszter bejegyzéséből az is kiderült, hogy telefonon tárgyalt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégájával, akivel áttekintették a közel-keleti helyzetet. Szijjártó ezekután kiemelte,
úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni.
„Ezért, ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül!”
„Az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása ebben a helyzetben mélyütést jelent Európának, s
Zelenszkijék azt akarják, hogy ez a veszélybe sodort európai gazdaság még több pénzt küldjön Ukrajnába…
s ugyan miből??” – tette fel a kérdést a tárcavezető.
Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!” – zárta posztját Szijjártó Péter.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
