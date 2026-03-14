Szijjártó Péter figyelmeztetett: ezek Zelenszkijék valódi céljai

2026. március 14. 12:48

„Ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül!” – húzta alá a külügyminiszter.

„A szemünk előtt jön létre egy új világrend a régi helyén. Sajnos egy háborús világkorszak köszönt ránk” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A magyar diplomácia vezetője rámutatott, hogy a közel-keleti háború nemcsak a világ biztonságát állítja kihívások elé, hanem súlyosan veszélyezteti a globális energiaellátás biztonságát is. A Hormuzi-szoros lezárása régen látott bizonytalan helyzetbe taszította a világ olajpiacának működését.

Hozzátette, hogy épp ezért az amerikai kormányzat észszerű döntést hozott: részben felfüggesztették az orosz olajszankciókat. 

„Ezt kellene tennie Brüsszelnek is, ugyanis a mostani helyzetben a két legfőbb eurázsiai energiaforrástól – az arab térség olajától és az olcsó orosz energiahordozóktól – el vagyunk zárva. 

Ha ez így marad, akkor Európában lesz a legnagyobb áremelkedés minden területen” 

– vetített előre egy negatív forgatókönyvet.

A közel-keleti konfliktus még jó ideig fennmarad

A magyar külügyminiszter bejegyzéséből az is kiderült, hogy telefonon tárgyalt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégájával, akivel áttekintették a közel-keleti helyzetet. Szijjártó ezekután kiemelte, 

úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni. 

„Ezért, ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül!”

„Az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása ebben a helyzetben mélyütést jelent Európának, s 

Zelenszkijék azt akarják, hogy ez a veszélybe sodort európai gazdaság még több pénzt küldjön Ukrajnába…

 s ugyan miből??” – tette fel a kérdést a tárcavezető.

Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására!” – zárta posztját Szijjártó Péter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2026. március 14. 13:45
Brüsszel az ukránok zsebében van és az ukránokon keresztül fizetik a tiszát, a magyarok ellen.
mlotta
2026. március 14. 12:57
Ukrajna egyesül Romániával így lesz melegtengeri kijárata és túléli a mostani krízist. Magyarországot pedig tovább fogják fenyegetni mivel nagyságrendekkel erősebbek lesznek együtt. Hamarosan megszűnik a NÁTO és feldarabolják hazánkat.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 14. 12:56
“Sajnos egy háborús világkorszak köszönt ránk” És vajon ki hozta ránk ezt a korszakot, Pötyike Aladár? Csak nem a gazdijaid?
nyugalom
2026. március 14. 12:56
A lekenyerezett brüsszelieket rangatja zselé! Egyszer kiderül, mi van a háttérben a szerelmen kívül!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!