Magyarország Magyar Péter Fidesz uniós források Európai Unió

Fidesz: Mára kiderült, hogy nem mondott igazat Magyar Péter

2026. május 30. 16:00

Mutatjuk, mit reagált a jobboldal Magyar Péter pénteki bejelentésére!

2026. május 30. 16:00
A Mandiner olvasói is értesülhettek róla, hogy Magyar Péter pénteken minden platformon arról beszélt, hogy megállapodott az Európai Bizottsággal. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője szerint azonban nem kapunk semmit sem ingyen.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Fidesz legújabb közleményét:

Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban.

Világosan megmondták: nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak.

A lebukás fényében újra kérdezzük Magyar Pétertől: mit ad fel és mint ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból? Mindenki tudja, mit követel Brüsszel: el akarja törölni a rezsicsökkentést, a multik adóját, a családbarát adózást, az adócsökkentéseket, a védett árakat, az LMBTQ- és migránsmentességet, és az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladására kényszerítené Magyarországot.

A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!

Havasi Bertalan,

a Fidesz kommunikációs igazgatója

(Fidesz / MTI)

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

 

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 30. 19:20
Bábszínház gyerekeknek, Ursula nénivel és Fekete Péterrel.
zsocc44
2026. május 30. 18:57
recipp 2026. május 30. 18:50 Tiszás bonobó, ha lennél kedves idézetekkel alatamasztani a zakkan pávián igaz mondatait… a világ egyik legrövidebb könyve lehetne! Egy db kettős pont és ennyi…
recipp
2026. május 30. 18:50
Havasi: Ismét Orbán Viktor sajtófőnökeként fogok dolgozni... ...derékig az ánuszában Jól van Berci, szophatod a faszt tovább, erre kb jó is vagy Demenciás Berci az Eu majdra nem ad pénzt,az Orbánra kiszabott 27 jogállamiság helyreállítása mérföldkő megvan ? Az Európai Bizottság által meghatározott 27 „mérföldkő” (vagy „szupermérföldkő”) azok a korrupcióellenes, igazságügyi és jogállamisági reformok, amelyeket az Orbán-kormánynak teljesítenie kellett volna a befagyasztott magyarországi uniós források (helyreállítási alap és kohéziós pénzek) felszabadításához továbbra is érvényes,mivel azok a jogállamellenes kreált jogszabályok ma is élnek,helyreállítás,törvénybe iktatás,ellenőrzés ,és a végén a pénztár. Rohadjon meg mind, de főleg Orbán a történelmi lehetőség félrerúgásáért. Azért a részért amit felvettek és elpazaroltak, azért a részért amit elloptak, azért a részért, amit fel sem vettek és elveszett.
Palatin
2026. május 30. 18:39
Az lenne a furcsa, a feltünö, és a meglepö, ha legalább egyszer igazat mondana.
