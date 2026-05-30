Fidesz: Mára kiderült, hogy nem mondott igazat Magyar Péter

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Mutatjuk, mit reagált a jobboldal Magyar Péter pénteki bejelentésére!
A Mandiner olvasói is értesülhettek róla, hogy Magyar Péter pénteken minden platformon arról beszélt, hogy megállapodott az Európai Bizottsággal. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője szerint azonban nem kapunk semmit sem ingyen.
Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Fidesz legújabb közleményét:
Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban.
Világosan megmondták: nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak.
A lebukás fényében újra kérdezzük Magyar Pétertől: mit ad fel és mint ad át Brüsszelnek a magyar érdekekből és a magyar szuverenitásból? Mindenki tudja, mit követel Brüsszel: el akarja törölni a rezsicsökkentést, a multik adóját, a családbarát adózást, az adócsökkentéseket, a védett árakat, az LMBTQ- és migránsmentességet, és az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladására kényszerítené Magyarországot.
A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!
Havasi Bertalan,
a Fidesz kommunikációs igazgatója
(Fidesz / MTI)
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP