nemzeti érzés Magyar Péter baloldal

Lukas kezű baloldal

2026. május 30. 13:34

Fel kell elevenítenünk baloldali jelképeinket, hőseink emlékét, történelmi szimbólumainkat.

2026. május 30. 13:34
Lendvai Ildikó
Népszava

„Az egyik kesztyűt a Tisza sikerrel vette fel helyettünk: visszaszerezte az elrabolt nemzeti jelképeket. Pontosabban nem egészen helyettünk, hiszen ebben a harcban ott voltak a Tisza baloldali támogatói vagy legalább ebben drukkerei is. Április 12-én este az utcára özönlő fiatalok kezében a nemzeti zászló a progresszió, a változás forradalmi jelképévé is vált: egyszerre hazáé és haladásé, mint a reformkorban és Petőfiék kezében volt.

Amikor Magyar Péter még el-eltévedt a hagyományok között, és sokunk rossz érzésére pl. Wass Albertet idézett (azóta erős korrekciót hajtott végre a valóban polgári Márai és a baloldali Nagy Imre példává emelésével, a József Attila-szobor koszorúzásával), sokan féltek az átkos nacionalizmus horthysta vagy fideszes árnyékától. De van másfajta nemzeti érzés, amely éppen a közösségi szolidaritás, tettrekészség, felelősség hajtóereje. Amire oly régen szükségünk volt. Tegyük hozzá: egy olyan országban, ahol a Fidesz politikája hatalmas erőfeszítéssel vagdosta szét a szolidaritás szálait, mélyítette szakadékká a társadalmi különbségeket, nem is nagyon lehet más eleven kötőerőt találni, mint a pozitív nemzeti érzést. Különösen egy ilyen széles népfrontmozgalomban.

Ennek, ahogy magának a nemzetnek is, részese immár a baloldal is. Nem kell kirekesztettnek éreznie magát, szimbolikusan sem. De vannak saját kötelességei is a politikai jelképek világában. Függetlenül attól, hogy éppen lelkes tiszás, vagy óvatos, netán szkeptikus külső szemlélő. 

Fel kell elevenítenünk baloldali jelképeinket, hőseink emlékét, történelmi szimbólumainkat. 

Hagytuk, hogy Kéthly Anna szobrát Kövér László avassa fel. Nem mutattunk annyi erőt, ami megakadályozta volna Károlyi és Nagy Imre szobrának elhurcolását. Most újabb jelkép, újabb történelmi szimbólum van veszélyben.” 

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
sagirdilsiz-2
2026. május 30. 15:25 Szerkesztve
Kitől várja a szolidaritást, a régi vagy az új propagandistáktól, és főleg milyen épület előtt.
cinkegolyó
2026. május 30. 15:15
Április 12-én este az utcára özönlő fiatalok kezében a nemzeti zászló... Április 10-én a Hősök terén meg hereverés volt ugyanazokban a kezekben.
titi77
2026. május 30. 15:10
ennek a vén kurvának még temetőhely sem jár ahol elföldelik,pláne nem nyugdíj!
nyafika
2026. május 30. 15:01
"Fel kell elevenítenünk baloldali jelképeinket, - Sarlót, kalapácsot a botoxos pofádba, úgy hogy többé ne tudj ugatni...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!