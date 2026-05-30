„Az egyik kesztyűt a Tisza sikerrel vette fel helyettünk: visszaszerezte az elrabolt nemzeti jelképeket. Pontosabban nem egészen helyettünk, hiszen ebben a harcban ott voltak a Tisza baloldali támogatói vagy legalább ebben drukkerei is. Április 12-én este az utcára özönlő fiatalok kezében a nemzeti zászló a progresszió, a változás forradalmi jelképévé is vált: egyszerre hazáé és haladásé, mint a reformkorban és Petőfiék kezében volt.

Amikor Magyar Péter még el-eltévedt a hagyományok között, és sokunk rossz érzésére pl. Wass Albertet idézett (azóta erős korrekciót hajtott végre a valóban polgári Márai és a baloldali Nagy Imre példává emelésével, a József Attila-szobor koszorúzásával), sokan féltek az átkos nacionalizmus horthysta vagy fideszes árnyékától. De van másfajta nemzeti érzés, amely éppen a közösségi szolidaritás, tettrekészség, felelősség hajtóereje. Amire oly régen szükségünk volt. Tegyük hozzá: egy olyan országban, ahol a Fidesz politikája hatalmas erőfeszítéssel vagdosta szét a szolidaritás szálait, mélyítette szakadékká a társadalmi különbségeket, nem is nagyon lehet más eleven kötőerőt találni, mint a pozitív nemzeti érzést. Különösen egy ilyen széles népfrontmozgalomban.