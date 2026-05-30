Az agrárium nem kampánytéma, hanem a MINDENNAPI KENYÉR - Nagy István a Mandineren

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Az agráriumot egyszerre fenyegeti az aszály, az ukrán gabona és a munkaerőhiány. Hogyan biztosítja a Tisza-kormány az ágazat érdekvédelmét? Mi lesz az Agrárkamarával, a vendégmunkásokkal? Milyen gazdasági és politikai érdekek mozognak a magyar agrárium körül?
Az agrárium ma történelmi nyomás alatt áll. Nagy István korábbi agrárminiszter Gyürky Enikővel beszélgetve részletezte, milyen óriási gazdasági érdekek mozognak az agráriumban, miközben a magyar gazdák egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az aszály, az uniós szabályozások és a munkaerőhiány miatt. Nagy István bírálta a Tisza-kormány agrárpolitikáját, különösen az Agrárminisztérium kettébontását és az Agrárkamara gyengítését. Szerinte az agráriumban most nem politikai szlogenekre, hanem szakmai alapú döntésekre lenne szükség.
Úgy fogalmazott:
„még hallgatnak, pedig sikítani kéne”
- utalva arra, hogy a Tisza szakértői szerinte nem beszélnek nyíltan a várható következményekről.
Az ukrán gabonaimport körüli érdekharcok kapcsán a korábbi agrárminiszter hangsúlyozta az üzletág jelentőségét. Azokban az ágazatokban ugyanis, ahol jelentős haszonra lehet szert tenni, nem lehet figyelmen kívül hagyni a nagyhatalmi érdekeket.
„Engem ezért fenyegettek. Életveszélyesen is”
– fogalmazott.
Szó esik a vízválságról, a Tisza vízszintjének megemeléséről, a vendégmunkások szerepéről, valamint arról is, hogy milyen veszélyeket lát a magyar termőföld jövőjével kapcsolatban. A volt tárcavezető szerint a gazdák most történelmi kihívások előtt állnak, miközben Brüsszelben most dőlnek el a legfontosabb agrárpolitikai kérdések.
