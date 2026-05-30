05. 30.
szombat
tisza mandiner gyürky enikő nagy istván agrárminisztérium agrárkamara

Az agrárium nem kampánytéma, hanem a MINDENNAPI KENYÉR - Nagy István a Mandineren

2026. május 30. 12:18

Az agráriumot egyszerre fenyegeti az aszály, az ukrán gabona és a munkaerőhiány. Hogyan biztosítja a Tisza-kormány az ágazat érdekvédelmét? Mi lesz az Agrárkamarával, a vendégmunkásokkal? Milyen gazdasági és politikai érdekek mozognak a magyar agrárium körül?

Az agrárium ma történelmi nyomás alatt áll. Nagy István korábbi agrárminiszter Gyürky Enikővel beszélgetve részletezte, milyen óriási gazdasági érdekek mozognak az agráriumban, miközben a magyar gazdák egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az aszály, az uniós szabályozások és a munkaerőhiány miatt. Nagy István bírálta a Tisza-kormány agrárpolitikáját, különösen az Agrárminisztérium kettébontását és az Agrárkamara gyengítését. Szerinte az agráriumban most nem politikai szlogenekre, hanem szakmai alapú döntésekre lenne szükség.

Úgy fogalmazott: 

„még hallgatnak, pedig sikítani kéne”

- utalva arra, hogy a Tisza szakértői szerinte nem beszélnek nyíltan a várható következményekről.

Az ukrán gabonaimport körüli érdekharcok kapcsán a korábbi agrárminiszter hangsúlyozta az üzletág jelentőségét. Azokban az ágazatokban ugyanis, ahol jelentős haszonra lehet szert tenni, nem lehet figyelmen kívül hagyni a nagyhatalmi érdekeket.

„Engem ezért fenyegettek. Életveszélyesen is” 

– fogalmazott.

Szó esik a vízválságról, a Tisza vízszintjének megemeléséről, a vendégmunkások szerepéről, valamint arról is, hogy milyen veszélyeket lát a magyar termőföld jövőjével kapcsolatban. A volt tárcavezető szerint a gazdák most történelmi kihívások előtt állnak, miközben Brüsszelben most dőlnek el a legfontosabb agrárpolitikai kérdések.

 

Nézze meg Nagy István és Gyürky Enikő teljes beszélgetését a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 30. 14:29
csicseriborso3 Ellenkezőleg: legyen minél hamarabb,minél rosszabb. "Forradalmi helyzet " így tanultuk...
survivor
2026. május 30. 14:28
Munkaerőhiány ? Kimennek a bölcsészek , jogászok, a tiszások és egyéb prolik a földekre. A KISZ idejében ez volt..
akkkkorki
2026. május 30. 13:37
Azt kéne kutatni, hogy a vidék miért szopta be a Magyar Beteg dumáját? Miért lett a megbecsült gazdából kurva!!!!????
kisaladar
2026. május 30. 13:17
csicseriborso3 2026. május 30. 13:04 • Szerkesztve Olyan ellenzékünk van, akik konkrétan lerabolták és nyomorba taszították hazánkat....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!