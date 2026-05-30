Totális a politikai káosz Romániában, óriási a tét a magyaroknak is

Keleti szomszédunknál kezd eluralkodni a politikai káosz, és úgy tűnik, már régen nem az a kérdés, hogy melyik párt melyikkel szimpatizál, hanem hogy melyiket utálja kevésbé úgy a pártvezetés, mint a szavazók szintjén.

Emlékezetes, a válságot az Ilie Bolojan nemzeti liberális párti (PNL) politikus vezette négypárti kormány bukása robbantotta ki. Május 5-én a szocdemek (PSD) a szélsőjobboldali AUR-ral és más ellenzéki szereplőkkel együtt megszavazták a bizalmatlansági indítványt, amely a PSD-PNL-USR-RMDSZ-kormány bukásához vezetett. Mindezt úgy, hogy a PSD a maga 86 mandátumával egymagában az alsóházi székek alig negyedével rendelkezik (a szenátusban meg 35 szenátorral), messze-messze attól, hogy bármiféle kormányt alakítson egymagában.