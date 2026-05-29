Meghalt Kardos Péter főrabbi

Kardos Péter Budapesten született 1936. május 11-én. 1954-ben érettségizett a Zsidó Gimnáziumban. 1958-ban – Scheiber Sándor felkérését elfogadva – az Országos Rabbiképző rabbitanulója lett, s párhuzamosan elvégezte a kántorképzőt is. Tanárai voltak többek Scheiber Sándor, Richtmann Mózes, Szemere Samu, Schweitzer József, a kántorképzésben Feleki Rezső operaénekes, kántor és Sirotta Sándor budai főkántor. 1962-ben fejezte be tanulmányait mint kántor. Tóraolvasóként működött és tíz évig nem vállalt rabbi tisztet. Idegenvezetőként dolgozott, mivel több nyelvet beszélt, illetve Hochberger László főrabbi mellett folytatott szolgálatot. 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került, ahol mostanáig tevékenykedett.