országos rabbiképző kardos péter zugló főrabbi

Meghalt Kardos Péter főrabbi

2026. május 29. 22:54

Kardos Péter 1936-ben született és 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került, ahol mostanáig tevékenykedett.

​Elhunyt Kardos Péter főrabbi, a vészkorszak tanúja, a holokauszt túlélője, Zugló díszpolgára – írta Borbély Ádám zuglói önkormámyzati képviselő a közösségi oldalán. 

Egy olyan ember távozott, aki a legsötétebb idők után is képes volt a szeretet, a hit és az összefogás hirdetőjévé válni. Élete példa mindannyiunk számára a kitartásból és az emberségből.

Kardos Péter Budapesten született 1936. május 11-én. 1954-ben érettségizett a Zsidó Gimnáziumban. 1958-ban – Scheiber Sándor felkérését elfogadva – az Országos Rabbiképző rabbitanulója lett, s párhuzamosan elvégezte a kántorképzőt is. Tanárai voltak többek Scheiber Sándor, Richtmann Mózes, Szemere Samu, Schweitzer József, a kántorképzésben Feleki Rezső operaénekes, kántor és Sirotta Sándor budai főkántor. 1962-ben fejezte be tanulmányait mint kántor. Tóraolvasóként működött és tíz évig nem vállalt rabbi tisztet. Idegenvezetőként dolgozott, mivel több nyelvet beszélt, illetve Hochberger László főrabbi mellett folytatott szolgálatot. 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került, ahol mostanáig tevékenykedett. 

nuevas-reglas
2026. május 29. 23:16
"Elhunyt Kardos Péter főrabbi, a vészkorszak tanúja, a holokauszt túlélője, Zugló díszpolgára" pedig azt mondtak, hogy a gyerekeket, munkakepteleneket elgazositottak csoda tortenhetett
