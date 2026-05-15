Lehúzza a rolót a Kutyapárt székháza

Mint ismert, a párt anyagi helyzete jelenleg bizonytalan: mivel az országgyűlési választáson nem érték el az 1 százalékos eredményt, vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos kampánytámogatást. Ennek fedezésére jelenleg is adománygyűjtést folytatnak.

Nagy Dávid szerint egyelőre nincs lehetőség új központi iroda bérlésére, ezért átmenetileg raktárba, illetve a helyi közösségi irodákba költöztetik a felszereléseket.

A párt jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott: szeptemberig még bizonytalan, milyen formában működnek tovább, ezért arra kérik támogatóikat és tagjaikat, hogy addig a helyi közösségek megerősítésére koncentráljanak.