05. 15.
péntek
iroda magyar kétfarkú kutya párt nagy dávid bérleti szerződés zugló megszűnés

Lehúzza a rolót a Kutyapárt székháza

2026. május 15. 16:10

Felmondták a Zuglóban működő pártszékház bérleti szerződését.

Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Zuglóban működő székházának bérleti szerződését – értesült a HVG.

A HVG olvasójának fotója alapján a párt már megkezdte az iroda kiürítését, a berendezéseket és eszközöket jelenleg konténerekbe pakolják.

A hírt Nagy Dávid, a párt igazgatója is megerősítette. Elmondása szerint a bérleti szerződést indoklás nélkül, 30 napos határidővel mondták fel, annak ellenére, hogy a párt minden bérleti kötelezettségét teljesítette.

Mint ismert, a párt anyagi helyzete jelenleg bizonytalan: mivel az országgyűlési választáson nem érték el az 1 százalékos eredményt, vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos kampánytámogatást. Ennek fedezésére jelenleg is adománygyűjtést folytatnak.

Nagy Dávid szerint egyelőre nincs lehetőség új központi iroda bérlésére, ezért átmenetileg raktárba, illetve a helyi közösségi irodákba költöztetik a felszereléseket.

A párt jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott: szeptemberig még bizonytalan, milyen formában működnek tovább, ezért arra kérik támogatóikat és tagjaikat, hogy addig a helyi közösségek megerősítésére koncentráljanak.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
warrior08
2026. május 15. 17:47
Épp ideje, hogy eltűnjön ez a közéletet megszégyenítő, vicces semmirevaló társaság.
sanyago
2026. május 15. 17:43
Nem igazán tudom őket sajnálni.
gullwing
2026. május 15. 17:43
Remélem az utólsó fillért is kitapossák ezekből, nem úgy mint az szdsz-ből...
Neduddgi
2026. május 15. 17:13
Mehetnek vissza a balettba ugrálni.
