Lehúzza a rolót a Kutyapárt székháza

Bocsánatot kért a tiszás képviselő, aki felült az asztalra az Országgyűlés ülésén
Ruzsa Diána hangsúlyozta, a jövőben jobban odafigyel majd arra, hogy viselkedése tükrözze a pozíciójával járó felelősséget.
Felmondták a Zuglóban működő pártszékház bérleti szerződését.
Felmondták a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Zuglóban működő székházának bérleti szerződését – értesült a HVG.
A HVG olvasójának fotója alapján a párt már megkezdte az iroda kiürítését, a berendezéseket és eszközöket jelenleg konténerekbe pakolják.
A hírt Nagy Dávid, a párt igazgatója is megerősítette. Elmondása szerint a bérleti szerződést indoklás nélkül, 30 napos határidővel mondták fel, annak ellenére, hogy a párt minden bérleti kötelezettségét teljesítette.
Mint ismert, a párt anyagi helyzete jelenleg bizonytalan: mivel az országgyűlési választáson nem érték el az 1 százalékos eredményt, vissza kell fizetniük a több mint 680 millió forintos kampánytámogatást. Ennek fedezésére jelenleg is adománygyűjtést folytatnak.
Nagy Dávid szerint egyelőre nincs lehetőség új központi iroda bérlésére, ezért átmenetileg raktárba, illetve a helyi közösségi irodákba költöztetik a felszereléseket.
A párt jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott: szeptemberig még bizonytalan, milyen formában működnek tovább, ezért arra kérik támogatóikat és tagjaikat, hogy addig a helyi közösségek megerősítésére koncentráljanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ruzsa Diána hangsúlyozta, a jövőben jobban odafigyel majd arra, hogy viselkedése tükrözze a pozíciójával járó felelősséget.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
***