Meglepetésvendég a migrációs paktum elleni tüntetésen: Magyar Péter az erkélyéről ingerelte a demonstrálókat (VIDEÓ)

Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
Abszolút filmszínház.
Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett tüntetésen Budapesten. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok.
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A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. A résztvevők számáról pontosabb becslések még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a Polkorrekt élő közvetítésében hosszú perceken át csak a vonuló tömeget lehetett látni.
A Kossuth tér közelében azonban egy nem várt vendég felbukkanása kisebb felbolydulást okozott: Magyar Péter több társával együtt megjelent a Miniszterelnökség épületének erkélyén, később pedig csatlakozott hozzá Tarr Zoltán és Radnai Márk is.
A jelenetet látva a tömeg egy része a „Hazaáruló!” rigmust kezdte skandálni. Magyar Péter erre tapsolt, integetett a demonstrálóknak, majd egy ponton kezébe vett egy magyar zászlót, ami tovább fokozta a hangulatot. A helyszínen készült videófelvételek alapján a tüntetők reakcióját ez nem enyhítette, és többen továbbra is éles hangvételű bekiabálásokkal illették őt.
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