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budapesten migrációs tüntetés Magyar Péter

Meglepetésvendég a migrációs paktum elleni tüntetésen: Magyar Péter az erkélyéről ingerelte a demonstrálókat (VIDEÓ)

2026. június 05. 20:10

Abszolút filmszínház.

2026. június 05. 20:10
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Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett tüntetésen Budapesten. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok.

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A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. A résztvevők számáról pontosabb becslések még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor a Polkorrekt élő közvetítésében hosszú perceken át csak a vonuló tömeget lehetett látni. 

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A Kossuth tér közelében azonban egy nem várt vendég felbukkanása kisebb felbolydulást okozott: Magyar Péter több társával együtt megjelent a Miniszterelnökség épületének erkélyén, később pedig csatlakozott hozzá Tarr Zoltán és Radnai Márk is. 

A jelenetet látva a tömeg egy része a „Hazaáruló!” rigmust kezdte skandálni. Magyar Péter erre tapsolt, integetett a demonstrálóknak, majd egy ponton kezébe vett egy magyar zászlót, ami tovább fokozta a hangulatot. A helyszínen készült videófelvételek alapján a tüntetők reakcióját ez nem enyhítette, és többen továbbra is éles hangvételű bekiabálásokkal illették őt.

Képernyőmentés: Facebook

 

 

 


 

Összesen 106 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 05. 22:19
magyar-850 2026. június 05. 22:10 Kíváncsi vagyok akkor hogy fog vigyorogni a bolond tróger szarjankó amikor 200.000-en leszünk 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Hűűűű, váááááá!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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0
0
magyar-1977
2026. június 05. 22:17
Magyar Péter országjárásán reggel hétkor többen voltak egy 500 fős faluban!:DDDDDDDDDDDDD
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0
2
westend
2026. június 05. 22:17
egyébként pojácánk ezt a fajta provokálást hosszú távon is folytatni fogja. Egyrészt mivel a komcsiktól a fasisztákig terjedő csürhéje egy bosszúszekta - ők ezt igénylik, erre éheznek (sajnos nem az érdemi kormányzásra). És az is nagyon fontos szempont számára, hogy ezzel elfedje a nyalonckodását az eu birodalomhoz, és a kormányzati töketlenkedéseiket.
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0
0
magyar-1977
2026. június 05. 22:16
Ezek az agyhalottak hol láttak tömeget mert a dülöngélő hörgő zombik a visítozó picsával kb. annyian voltak mint egy öregek otthona előtt tűzriadókor!:DDDDDDDD
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