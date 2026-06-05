Meglepetésvendég a migrációs paktum elleni tüntetésen: Magyar Péter az erkélyéről ingerelte a demonstrálókat (VIDEÓ)

A Kossuth tér közelében azonban egy nem várt vendég felbukkanása kisebb felbolydulást okozott: Magyar Péter több társával együtt megjelent a Miniszterelnökség épületének erkélyén, később pedig csatlakozott hozzá Tarr Zoltán és Radnai Márk is.

A jelenetet látva a tömeg egy része a „Hazaáruló!” rigmust kezdte skandálni. Magyar Péter erre tapsolt, integetett a demonstrálóknak, majd egy ponton kezébe vett egy magyar zászlót, ami tovább fokozta a hangulatot. A helyszínen készült videófelvételek alapján a tüntetők reakcióját ez nem enyhítette, és többen továbbra is éles hangvételű bekiabálásokkal illették őt.