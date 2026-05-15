Bocsánatot kért a tiszás képviselő, aki felült az asztalra az Országgyűlés ülésén

Hozzátette, nem kifogásokat keres, hanem vállalja a felelősséget a történtekért, és megérti a kritikákat, valamint azt is, miért okozott csalódást sokaknak.

A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy a jövőben jobban odafigyel majd arra, hogy viselkedése minden helyzetben tükrözze a tiszteletet és a pozíciójával járó felelősséget.

A történtekről készült fotó az Országgyűlés csütörtöki ülésén készült, amikor Ruzsa Diána képviselőtársaival beszélgetett. Az esetet egy fotós rögzítette, majd a kép több sajtófelületen is megjelent, és szélesebb nyilvánosságot kapott.