Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
mohács 500 konferencia mohácsi csata mcc

Mohács 500: magyar és török történészek vizsgálták a korszak összefüggéseit

2026. június 05. 17:04

Mohács olyan esemény, amelynek következményei évszázadokra formálták Magyarország és Közép-Európa történelmét.

2026. június 05. 17:04
null

A mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva rendezte meg „Civilizációk összecsapása? Mohács 500” című nemzetközi történettudományi konferenciáját a Mathias Corvinus Collegium Történettudományi Műhelye – olvasható az MCC honlapján.

A konferencia célja az volt, hogy a legújabb történeti kutatások eredményein keresztül árnyaltabb képet adjon az 1526-os eseményekről, amelyek a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fordulópontját jelentik. 

Az egész napos rendezvény nemcsak a szakmai párbeszédet erősítette a magyar és török történészek között, hanem lehetőséget biztosított arra is, hogy a résztvevők több nézőpontból közelítsék meg a korszakot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A konferenciát Lánczi Péter, az MCC általános főigazgató-helyettese nyitotta meg. A nyitóelőadást Fodor Pál, az ELTE BTK Történettudományi Intézetének kutató professor emeritusa és címzetes főigazgatója tartotta „Az időváltás pillanata” címmel, amelyben a mohácsi csata európai, magyar és oszmán történeti jelentőségét elemezte.

A program négy szekcióban járta körül Mohács történelmi hátterét és következményeit. Nemes Gábor történész a pápai–magyar kapcsolatokról, Kruppa Tamás teológus a magyar–oszmán béketárgyalásokról, Hahner Péter az MCC Történettudományi Műhely kutatóprofesszora pedig a mohácsi csata nemzetközi hátteréről beszélt. 

  • Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója a Fuggerek gazdasági szerepét, 
  • Fedeles Tamás, az MTA doktora pedig a magyar egyház és az oszmánellenes harcok kapcsolatát mutatta be.

A délutáni szekciók a hadtörténeti és nemzetközi összefüggésekre fókuszáltak. 

  • Özgür Kolçak, az İstanbul Üniversitesi egyetemi docense az oszmán hadsereg méretét és működését mutatta be, 
  • B. Szabó János történész-muzeológus pedig a mohácsi csata előtti végjáték eseményeit elemezte. 
  • Négyesi Lajos ezredes és hadtörténész a csata katonai jellegét vizsgálta, 
  • Tuček Viktor történész pedig a cseh haderők szerepvállalásának kérdését járta körül.

A konferencia külön figyelmet fordított a török és magyar történeti nézőpontok párbeszédére is. Göksel Baş történész az oszmán hadigépezet logisztikai hátterét mutatta be, míg Özkan Bardakçi a budai oszmán fennhatóság kialakulásának folyamatáról beszélt.

A rendezvény egyik különleges programpontja volt Fodor Richárd, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója által bemutatott török–magyar diákprojekt, amely azt mutatta be, hogyan lehet a történelmi eseményeket több kulturális nézőpontból közösen feldolgozni.

A konferencia zárásaként Gali Máté, az MCC Történettudományi Műhely vezetője hangsúlyozta: „Mohács nem csupán történelmi emlék, hanem olyan esemény, amelynek következményei évszázadokra formálták Magyarország és Közép-Európa történelmét. A rendezvény ismét rámutatott arra, hogy a múlt megértéséhez elengedhetetlen a különböző tudományos és nemzetközi nézőpontok párbeszéde.”

Nyitókép: MCC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!