Mohács 500: magyar és török történészek vizsgálták a korszak összefüggéseit

A konferenciát Lánczi Péter, az MCC általános főigazgató-helyettese nyitotta meg. A nyitóelőadást Fodor Pál, az ELTE BTK Történettudományi Intézetének kutató professor emeritusa és címzetes főigazgatója tartotta „Az időváltás pillanata” címmel, amelyben a mohácsi csata európai, magyar és oszmán történeti jelentőségét elemezte.

A program négy szekcióban járta körül Mohács történelmi hátterét és következményeit. Nemes Gábor történész a pápai–magyar kapcsolatokról, Kruppa Tamás teológus a magyar–oszmán béketárgyalásokról, Hahner Péter az MCC Történettudományi Műhely kutatóprofesszora pedig a mohácsi csata nemzetközi hátteréről beszélt.