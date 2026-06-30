Magyar őstörténettől a nyelvújításig: véget ért az MCC középiskolás programja

Mint írták, a humán modul központi témája a „Mi és Ők” kérdésköre volt, így a résztvevők az identitás, a kultúra és a közösségek viszonyát vizsgálták különböző történelmi és társadalmi nézőpontokból. A négy képzési hétvége, a FOKÁ-k egymásra épülő tematikája

a magyarság önképétől indulva kelet és nyugat civilizációinak világán át vezetett el a Kárpát-medence népeinek és közösségeinek együttéléséhez.

Az előadások és műhelyfoglalkozások nemcsak tudást közvetítettek, hanem arra is ösztönözték a diákokat, hogy összetett történelmi, kulturális és társadalmi kérdéseket több szempontból vizsgáljanak meg.