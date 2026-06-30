Magyar őstörténettől a nyelvújításig: véget ért az MCC középiskolás programja

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
A program kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diákok a történelmi események mögött meghúzódó társadalmi folyamatokat és emberi sorsokat is megértsék.
Sikeres tanévet zárt az MCC Középiskolás Programjának emelt szintű képzése, a KP FAKT, ami 2024-ben indult el.
Az alapozó évfolyamot követően a program első diákjai a 2025–2026-os tanévben három szakirányban, humán, reál és művészeti modulban folytatták tanulmányaikat, amely a történelem, a társadalomtudományok, az irodalom és a nyelvészet iránt érdeklődő fiatalok számára kínált elmélyült szakmai képzést
– tudatta a Mathias Corvinus Collegium (MCC).
Mint írták, a humán modul központi témája a „Mi és Ők” kérdésköre volt, így a résztvevők az identitás, a kultúra és a közösségek viszonyát vizsgálták különböző történelmi és társadalmi nézőpontokból. A négy képzési hétvége, a FOKÁ-k egymásra épülő tematikája
a magyarság önképétől indulva kelet és nyugat civilizációinak világán át vezetett el a Kárpát-medence népeinek és közösségeinek együttéléséhez.
Az előadások és műhelyfoglalkozások nemcsak tudást közvetítettek, hanem arra is ösztönözték a diákokat, hogy összetett történelmi, kulturális és társadalmi kérdéseket több szempontból vizsgáljanak meg.
Közölték, hogy a szeptemberi oktatási hétvégén a magyar identitás kérdéseire helyezte a hangsúlyt.
A diákok megismerkedtek a magyar őstörténet legfrissebb kutatási eredményeivel, a nemzetté válás folyamatával, valamint a nyelv és az irodalom közösségformáló szerepével. A novemberi FOKA a Kelet nagy civilizációit állította a középpontba.
A diákok az Oszmán Birodalom, India és Kína történelmén, kultúráján és világképén keresztül vizsgálták, miként formálták ezek a társadalmak Európa és Magyarország történetét, illetve önértelmezését.
A februári oktatási hétvégén a Nyugat került fókuszba. A diákok a nyugati civilizáció felemelkedésének történelmi, politikai és gazdasági hátterét elemezték, miközben azt is megvizsgálták, hogyan viszonyult a magyar politikai gondolkodás a Nyugathoz a különböző történelmi korszakokban.
Az irodalmi és nyelvészeti foglalkozások a magyar kultúra nemzetközi kapcsolódási pontjait, valamint a nyelvújítás jelentőségét és örökségét dolgozták fel.
A tanév egyik legemlékezetesebb eseménye a márciusi olaszországi szakmai tanulmányút volt. A humán, reál és művészeti modul hallgatói Assisiben, Rómában és Padovában ismerkedhettek meg az európai kultúra és történelem meghatározó helyszíneivel. A program során a diákok saját előadásokkal készültek, amelyekben Itália történelmét, a kereszténység örökségét, valamint az olasz és magyar kultúra kapcsolódási pontjait mutatták be.
Az áprilisi FOKA a kisebbség és többség viszonyának kérdéseit járta körül.
A diákok a magyarországi németek, a zsidóság és a cigányság történetén, valamint a regionális és kisebbségi magyar kultúra példáin keresztül vizsgálták az együttélés, az identitás és a kulturális közvetítés különböző formáit.
A program kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diákok a történelmi események mögött meghúzódó társadalmi folyamatokat és emberi sorsokat is megértsék.
A humán modul első szakirányos éve során a résztvevők nemcsak tudásukat mélyítették el, hanem olyan látásmóddal is gazdagodtak, amely túlmutat az egyes tudományterületek határain. Az előadások, műhelyfoglalkozások, tanulmányutak és közösségi programok révén a diákok közelebb kerültek a kulturális, társadalmi és történelmi jelenségek összetettségének megértéséhez, valamint az azokat összekapcsoló folyamatok felismeréséhez.
Nyitókép: MCC