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mcc középiskolás program kp fakt program magyar kultúra mcc

Magyar őstörténettől a nyelvújításig: véget ért az MCC középiskolás programja

2026. június 30. 15:00

A program kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diákok a történelmi események mögött meghúzódó társadalmi folyamatokat és emberi sorsokat is megértsék.

2026. június 30. 15:00
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Sikeres tanévet zárt az MCC Középiskolás Programjának emelt szintű képzése, a KP FAKT, ami 2024-ben indult el. 

Az alapozó évfolyamot követően a program első diákjai a 2025–2026-os tanévben három szakirányban, humán, reál és művészeti modulban folytatták tanulmányaikat, amely a történelem, a társadalomtudományok, az irodalom és a nyelvészet iránt érdeklődő fiatalok számára kínált elmélyült szakmai képzést

 – tudatta a Mathias Corvinus Collegium (MCC). 

Mint írták, a humán modul központi témája a „Mi és Ők” kérdésköre volt, így a résztvevők az identitás, a kultúra és a közösségek viszonyát vizsgálták különböző történelmi és társadalmi nézőpontokból. A négy képzési hétvége, a FOKÁ-k egymásra épülő tematikája 

a magyarság önképétől indulva kelet és nyugat civilizációinak világán át vezetett el a Kárpát-medence népeinek és közösségeinek együttéléséhez.

 Az előadások és műhelyfoglalkozások nemcsak tudást közvetítettek, hanem arra is ösztönözték a diákokat, hogy összetett történelmi, kulturális és társadalmi kérdéseket több szempontból vizsgáljanak meg.

Közölték, hogy a szeptemberi oktatási hétvégén a magyar identitás kérdéseire helyezte a hangsúlyt. 

A diákok megismerkedtek a magyar őstörténet legfrissebb kutatási eredményeivel, a nemzetté válás folyamatával, valamint a nyelv és az irodalom közösségformáló szerepével. A novemberi FOKA a Kelet nagy civilizációit állította a középpontba. 

A diákok az Oszmán Birodalom, India és Kína történelmén, kultúráján és világképén keresztül vizsgálták, miként formálták ezek a társadalmak Európa és Magyarország történetét, illetve önértelmezését.

A februári oktatási hétvégén a Nyugat került fókuszba. A diákok a nyugati civilizáció felemelkedésének történelmi, politikai és gazdasági hátterét elemezték, miközben azt is megvizsgálták, hogyan viszonyult a magyar politikai gondolkodás a Nyugathoz a különböző történelmi korszakokban. 

Az irodalmi és nyelvészeti foglalkozások a magyar kultúra nemzetközi kapcsolódási pontjait, valamint a nyelvújítás jelentőségét és örökségét dolgozták fel.

Forrás: mcc.hu

A tanév egyik legemlékezetesebb eseménye a márciusi olaszországi szakmai tanulmányút volt. A humán, reál és művészeti modul hallgatói Assisiben, Rómában és Padovában ismerkedhettek meg az európai kultúra és történelem meghatározó helyszíneivel. A program során a diákok saját előadásokkal készültek, amelyekben Itália történelmét, a kereszténység örökségét, valamint az olasz és magyar kultúra kapcsolódási pontjait mutatták be.

Az áprilisi FOKA a kisebbség és többség viszonyának kérdéseit járta körül. 

A diákok a magyarországi németek, a zsidóság és a cigányság történetén, valamint a regionális és kisebbségi magyar kultúra példáin keresztül vizsgálták az együttélés, az identitás és a kulturális közvetítés különböző formáit. 

A program kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a diákok a történelmi események mögött meghúzódó társadalmi folyamatokat és emberi sorsokat is megértsék.

A humán modul első szakirányos éve során a résztvevők nemcsak tudásukat mélyítették el, hanem olyan látásmóddal is gazdagodtak, amely túlmutat az egyes tudományterületek határain. Az előadások, műhelyfoglalkozások, tanulmányutak és közösségi programok révén a diákok közelebb kerültek a kulturális, társadalmi és történelmi jelenségek összetettségének megértéséhez, valamint az azokat összekapcsoló folyamatok felismeréséhez.

Nyitókép: MCC

 

Összesen 13 komment

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medve-allatka
2026. június 30. 16:56
Hát, nemcsak a középiskolás program ért véget :DDDDD Kedd reggeltől RUFF BÁLINT az MCC főnöke. Kért már a Mandiner tőle alázatos interjút? Esetleg podcastja is lesz?
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Galerida
2026. június 30. 16:51
A jelenlegi tendencia szerint ezekkel feleslegesen terhelik a fiatalok agyát, nem marad kapacitásuk az lmbtq tudományok megismerésére és gyakorlati elsajátítására! Aki meg még a Szózatot is tudja, az sosem ülhet és szundikálhat péter mögött a Parlamentben!
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Pandaka pygmaea
2026. június 30. 16:51
@bazilika: Tessék megnézni, amíg még elérhető, hogy milyen átfogó tevékenysége, képzései, helyszínei voltak az MCC-nek, ne csak a FOS-ból és a tisza kommentszekciójából tájékozódjon. https:// mcc.hu
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bazilka
2026. június 30. 16:40
az mcc egy csomó minden jót csinált kár, - hogy erre feleslegesen sok pénzt kapott - egy politikai vezetőt nevezte ki az élére (a fidesz is beadárlt volna egy intézményt, ami 1000 milliárd forintnyi vagyont kapott, és mondjuk fekete-győr andrás vezette volna) - sok olyan dologgal foglalkozott, amivel nem kellett volna (politikai újságja volt, könyvesboltja volt, kávézója volt, stb.) tisza győzelem esetére biztos volt a sorsa ha a fideszt tényleg érdekelték volna a gyerekek, nem így intézi
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