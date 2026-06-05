Mindent a szurkolókért: nagy gesztust gyakorol az MLSZ, de megkéri az árát

„A válogatott nem ugródeszka” – az Aranycsapathoz hasonlította helyzetét Marco Rossi
Őszintén beszélt a legfájóbb edzői kudarcáról is.
Debrecenben egymásra találhat a magyar labdarúgó-válogatott és néhány szerencsés szurkoló.
A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei Stadionban. A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pénteki tájékoztatása szerint a Kazahsztán elleni, keddi barátságos mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. Először az A oldalt, majd szükség esetén a B oldalt is megnyitják a szervezők.
Az edzés végén – korlátozott számban – lehetőség nyílik aláírások gyűjtésére és fotók készítésére a játékoskeret tagjaival.
A nyilvános edzésre a belépőjegyek – amelyek nem konkrét helyre szólnak – jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLSZ idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. A jegyeket pénteken 12 órától a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet megvásárolni.
Mint ismert, a magyar válogatott Finnország elleni felkészülési találkozója péntek este 19:45-kor kezdődik a Puskás Arénában, majd kedden 19 órától Kazahsztán ellen zárják a szezont a mieink Debrecenben.
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Őszintén beszélt a legfájóbb edzői kudarcáról is.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka