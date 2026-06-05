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Marco Rossi magyar válogatott labdarúgás vb-selejtező Finnország

„A válogatott nem ugródeszka” – az Aranycsapathoz hasonlította helyzetét Marco Rossi

2026. június 05. 09:35

Egyúttal őszintén beszélt a legfájóbb edzői kudarcáról is. Marco Rossi megértette volna, ha a vb-selejtezős dráma után menesztik, így viszont változatlanul teljes odaadást ígér.

2026. június 05. 09:35
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A finnek elleni, péntek esti válogatott edzőmeccs előtt megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Telkiben Marco Rossi magyar szövetségi kapitány. Az olasz szakember a Mandiner kérdésére talán először ecsetelte ilyen hosszan, hogy valójában mekkora traumaként is élte meg a drámai világbajnoki selejtezős kudarcot, párhuzamként még az Aranycsapat neve is szóba került.

SZAPPANOS Péter; Marco Rossi
Marco Rossi (jobbra) és a finnek ellen kezdő, a válogatottól visszavonuló kapus, Szappanos Péter Telkiben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Marco Rossi megértette volna, ha meneszti az MLSZ

Marco Rossi immár több, mint 80 mérkőzés óta irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat, és leszögezte, meglátása szerint ezen időszak alatt komoly fejlődésen ment át a csapat. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – nagyon nehezen élte meg a világbajnoki selejtezősorozatot lezáró írek elleni drámát, amely számára is felért egy arculcsapással. 

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Tulajdonképpen ez volt az egyedüli olyan nagy cél, amelyet nem tudtunk elérni. Ott volt a előttünk a lehetőség, hogy a playoffba jussunk, de végül mégsem sikerült. Ez volt az első valódi kudarc"

jelentette ki Rossi, hozzátéve, az összteljesítmény alapján a magyar válogatott érdemelte volna meg a pótselejtező kivívását. 

A hat csoportmeccs során bebizonyítottuk, hogy Portugália után a miénk volt a második legerősebb csapat, de különféle hibák miatt végül nem sikerült elérnünk a célt, ami karnyújtásnyi közelségben volt. A felelősséget ezért nyilvánosan is magamra vállaltam, de a szövetség vezetésével beszéltem erről. Azt is megértettem volna, ha akkor úgy döntenek, hogy menesztenek."

Az Aranycsapattal példálózott

Rossi ezt követően a Mandinernek arról is beszélt, szerinte ő elfogadja a kritikákat, mert azok a futball részei, majd ennek kapcsán egy érdekes párhuzamot vont:

Az Aranycsapatot is kritizálták, amikor elveszítette a világbajnoki döntőt. Ha őket is kritizálták, akkor képzeljük el magunkat..."

– közölte, a magyar válogatottat szövetségi kapitányként irányítani számára változatlanul óriási büszkeség, egy afféle 

célba érés, nem pedig egy ugródeszka a pályafutásomban."

Szavait azzal zárta, hogy látványos futballt vagy irreális eredményeket továbbra sem tud ígérni, teljes odaadást viszont igen. A magyar válogatott Finnország elleni felkészülési találkozója péntek este 19:45-kor kezdődik a Puskás Arénában, az M4 Sport élőben közvetíti.

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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

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lynx
2026. június 05. 10:14
Volt pénz paripa fegyver. Volt. Csak te maradtál, Rossi.
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