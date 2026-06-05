„A válogatott nem ugródeszka” – az Aranycsapathoz hasonlította helyzetét Marco Rossi

Rossi ezt követően a Mandinernek arról is beszélt, szerinte ő elfogadja a kritikákat, mert azok a futball részei, majd ennek kapcsán egy érdekes párhuzamot vont:

Az Aranycsapatot is kritizálták, amikor elveszítette a világbajnoki döntőt. Ha őket is kritizálták, akkor képzeljük el magunkat..."

– közölte, a magyar válogatottat szövetségi kapitányként irányítani számára változatlanul óriási büszkeség, egy afféle