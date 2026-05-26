„Most már szeretnénk élvezhetőbb futballt bemutatni” – Tóth Balázs őszintén vallott a futballválogatott céljairól

Rossi a Mandineren keresztül üzent: garanciát kér a Premier League-csapattól az egyik magyar miatt
Egy rutinos kerettag pedig a búcsúmérkőzésére készülhet.
A magyar futballválogatott megkezdte összetartását az idényzáró felkészülési mérkőzések előtt. Szendrei Norbert és Tóth Balázs válaszolt az újságírók kérdéseire.
Június 5-én Finnország, négy nappal később Kazahsztán ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi fiai hétfőn meg is kezdték a felkészülést Telkiben. Az összetartás első napján a ZTE középpályása, Szendrei Norbert és az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs válaszolt az újságírók kérdéseire.
„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, kellemes dolog számomra, hogy a szünetből ide kellett jönni” – kezdte Szendrei, aki abszolút újoncnak számít a keretben. –„Pozitívak a várakozásaim, jó a közeg, ismerem a játékosok nagy részét, úgyhogy optimistán tekintek előre. A szövetségi kapitány még nem mondta el, mit várnak tőlem. Én azt várom magamtól, hogy felszabadultan tudjak teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a feladatokat, aztán meglátjuk, mire lesz elég. Egyelőre csak az első héttel foglalkozom, próbálom megalapozni, hogy számítson rám később a kapitány.”
Elárulta: a tavaszi szezon vége után volt benne egy kis negatív érzés az elveszített kupadöntő és bajnoki negyedik helyezés miatt, de mivel az idény előtt ezt aláírta volna, már nincsen benne semmilyen tüske.
A legtöbb kerettaggal ellentétben Tóth Balázsnak két egész hete volt a pihenésre, úgyhogy mexikói nyaralása után feltöltődve érkezett meg Telkibe.
„Nagyon motivált vagyok.
A nyaralás felénél már elkezdtem érezni, hogy hiányzik a foci, úgyhogy nagyon éhesen jöttem a válogatottba. Ha az összképet nézem, jó idényt tudhatok magam mögött, de lehetett volna jobb is, úgyhogy nem vagyok teljesen elégedett a Blackburnben nyújtott teljesítményemmel. Tudok ennél többet is.”
Arról is beszélt, mire gondolt, amikor Marco Rossi a kerethirdetés során azt nyilatkozta: már ő a válogatott elsőszámú kapusa.
„Nagyon megtisztelve éreztem magamat, de ahogy a múltkor is mondtam, sosem fogok úgy tekinteni erre, hogy nekem biztos a pozícióm. Azt akkor kapom meg, ha megérdemlem, és teszek is eleget érte. Úgyhogy mindig meg fogok dolgozni azért kőkeményem, hogy én védhessek a válogatottban.”
Fiatal kapuskollégáiról, Pécsi Árminról és Yaakobishvili Áronról is megkérdezték a véleményét.
„Két hatalmas tehetség, Árminnal dolgoztam is együtt a Puskás Akadémiában. Elvárásom egyáltalán nincs irányukba, az én dolgom lesz, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni, és segítsem őket, hiszen övék a jövő.
Én a kollégáimra sohasem riválisként tekintettem, csak tettem a dolgomat kőkeményen, és bíztam magamban meg a munkában. Ez a jövőben is így lesz, és a fiatalokat támogatni fogom bármiben, amiben csak szükségük van rám.”
Arról is kérdezték, hogy kettejük közül melyiket tartja jobb kapusnak.
„Azt majd megmondom az edzőtábor után” – jelentette ki mosolyogva.
Végül arról is beszélt, mit vár a finnek és a kazahok elleni találkozóktól.
Az előző két barátságos találkozó tapogatózóbb volt, úgyhogy biztosan szeretnénk élvezhetőbb futball bemutatni a következő két meccsen, és persze mindkettőt meg is nyerni.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
