Marco Rossi magyar válogatott Blackburn Rovers FC Genk Tóth Balázs

Elvinnék Angliából Marco Rossi alapemberét

2026. május 11. 19:33

A legfrissebb hírek szerint nemcsak Premier League-klubok, hanem a belga élvonalbeli Genk is érdeklődik Tóth Balázs iránt.

Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa remek idényt tudhat maga mögött az angol másodosztályú Blackburn Roversnél, amelynél a csapattársai megválasztották a szezon legjobbjának. A 28 éves futballistát a Premier League-ben szereplő klubok közül állítólag az Everton és a Bournemouth is figyeli, az Index információi szerint pedig az elmúlt hetekben a belga élvonalbeli KRC Genk is élénken érdeklődött iránta. A kapus a Nemzeti Sportnak adott interjújában a jövőjét firtató kérdésre is válaszolt.

Amikor egészséges, akkor Tóth Balázs immár a magyar válogatottnak is első számú kapusa (Fotó: Facebook / Blackburn Rovers)

(…) A Blackburnnél tárgyalunk a hosszabbításról, az ügynökeimet arra kértem, csak konkrét ajánlat érkezése esetén jelezzenek nekem. A kapusedzőm mondta: »Balázs, el sem hiszed, milyen klubok érdeklődnek irántad!« Ez azért jólesik.

Június huszonkilencedikén a Blackburnnél kezdem a felkészülést, azt megelőzően huszonhatodikán a válogatottnál jelentkezem edzésre – persze már előtte is dolgozom –, a legjobb formámat akarom hozni, vágyom rá, hogy a következő nagy tornákon ott lehessek a csapattal” – mondta Tóth Balázs.

A kapus ebben az idényben a lehetséges 46-ból 34 bajnoki mérkőzésen védett a Blackburnnél, és kilencszer nem kapott gólt. Tavasszal volt olyan időszak, amikor zsinórban három meccsen át nem tudták bevenni az ellenfelek a kapuját. A szurkolók nagyon szeretnék, ha maradna – a Transfermarkt adatbázisa szerint jövő nyárig érvényes a szerződése –, de Tóth nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy szintet lép, és az új idényt már ismét egy élvonalbeli klubnál vagy egy erősebb ligában kezdi meg.

A Genk a belga bajnokság mostani kiírásában az alapszakasz hetedik helyén zárt, így lemaradt a felsőházi rájátszásról, és csak a Konferencia-liga-indulásért küzdhet a szezon hajrájában. A klubnak nem is olyan régen volt már egy magyar kapusa, a most 41 éves Köteles László 2009 és 2018 között csaknem 200 mérkőzésen szerepelt a kék-fehéreknél.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

