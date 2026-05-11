Elvinnék Angliából Marco Rossi alapemberét

Tóth Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa remek idényt tudhat maga mögött az angol másodosztályú Blackburn Roversnél, amelynél a csapattársai megválasztották a szezon legjobbjának. A 28 éves futballistát a Premier League-ben szereplő klubok közül állítólag az Everton és a Bournemouth is figyeli, az Index információi szerint pedig az elmúlt hetekben a belga élvonalbeli KRC Genk is élénken érdeklődött iránta. A kapus a Nemzeti Sportnak adott interjújában a jövőjét firtató kérdésre is válaszolt.

Amikor egészséges, akkor Tóth Balázs immár a magyar válogatottnak is első számú kapusa (Fotó: Facebook / Blackburn Rovers)

(…) A Blackburnnél tárgyalunk a hosszabbításról, az ügynökeimet arra kértem, csak konkrét ajánlat érkezése esetén jelezzenek nekem. A kapusedzőm mondta: »Balázs, el sem hiszed, milyen klubok érdeklődnek irántad!« Ez azért jólesik.

Június huszonkilencedikén a Blackburnnél kezdem a felkészülést, azt megelőzően huszonhatodikán a válogatottnál jelentkezem edzésre – persze már előtte is dolgozom –, a legjobb formámat akarom hozni, vágyom rá, hogy a következő nagy tornákon ott lehessek a csapattal” – mondta Tóth Balázs.