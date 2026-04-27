Szoboszlai-hatás: ellepik a magyarok Liverpoolt – de van egy kis bökkenő

Tóth Balázs ökölbe szorított kézzel várta a pályára berohanó rendbontót Angliában
Megtámadták a magyar válogatott kapust.
Konkrét liverpooli megkeresése van a magyar válogatott játékosának. Tóth Balázst a Blackburn Roversből az Everton vinné, ahol viszont jelenleg Jordan Pickford az elsőszámú kapus.
Egyértelműen látszik, hogy Szoboszlai Dominik teljesítménye megnyitotta a Premier League kapuit a magyar labdarúgók előtt, már ismét bíznak honfitársainkban az angol klubok edzői. A magyar válogatott csapatkapitánya után Kerkez Milos és Pécsi Ármin is a Liverpool játékosa lett, a télen pedig Tóth Alex is a PL-be került a Bournemouth csapatához. És könnyen lehet, hogy a Blackburn Rovers magyar kapusára, Tóth Balázsra is ez a sors várhat.
Persze Szoboszlai világklasszis teljesítménye ehhez nem lenne elég: a válogatott kapusa maga is parádés játékkal rukkol elő hétről hétre a Championshipben, komoly szerepe volt abban, hogy csapata bennmaradt az angol másodosztályban.
Tóth már korábban is nyilatkozott arról, hogy lassan eljöhet a szintlépés számára, ami már nyilván az angol első osztályt jelentené. A csakfoci.hu információi szerint
egy klubtól már konkrét megkeresése is volt Tóthnak, mégpedig a Liverpool városi riválisától, az Evertontól.
Viszont a portál úgy tudja, a váltásra mégis kicsi az esély, ugyanis van egy kis bökkenő: a magyar kapust az angol válogatott Jordan Pickford mellé vinnék cserejátékosnak. A 32 éves hálóőr 2017 óta erősíti az Evertont, a gólvonalról még egy jó ideig szinte lehetetlen lesz kiszorítani, így ez az ajánlat nem feltétlenül jelentene Tóthnak előrelépést.
Mivel a magyar kapusnak most prioritás, hogy folyamatosan lehetőséget kapjon, így valószínűleg nem ez lesz az az ajánlat, amit elfogad – már, ha kap másikat is, bár a hírek szerint más PL-klubok is figyelik.
Kerkez Milos korábbi, Tóth Alex jelenlegi csapata, a Bournemouth még az, amelyiket konkrétan hírbe hozták a magyar kapussal – erről a World Soccer munkatársa, Bocsák Bence nyilatkozott az Indexnek.
„Náluk Djordje Petrovics jelenleg az első számú kapus. A személyes véleményem az, hogy Tóth képzettebb, jobb képeségekkel rendelkező kapus, mint a szerb, így lenne realitása annak, hogy a »cherries«-nél akár az angol élvonalban is folyamatos játéklehetőséget kapjon” – nyilatkozta az újságíró.
Tóth Balázs 33 bajnoki mérkőzésen védte csapata kapuját ebben az idényben, 9 alkalommal nem kapott gólt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt