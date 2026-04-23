Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Championship Sheffield United Blackburn Rovers FC Tóth Balázs

Tóth Balázs ökölbe szorított kézzel várta a pályára berohanó rendbontót Angliában

2026. április 23. 10:51

A magyar válogatott kapusnak a Blackburn szerdai mérkőzésén meggyűlt a baja az ellenfél egyik szurkolójával. A Sheffield United drukkere beszaladt a pályára és megpróbálta a földre vinni Tóth Balázst.

Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers szerdán 3–1-re nyert a Sheffield United vendégeként az angol másodosztályú bajnokság (Championship) 44. fordulójában, ezzel matematikailag is biztossá tette a bennmaradását.

A meccsen több védést is bemutató magyar válogatott kapusnak az első félidő végén meggyűlt a baja a hazaiak egyik szurkolójával – derül ki az M4 Sport beszámolójából. Miközben csapata a másik térfélen a harmadik gólt ünnepelte (ekkor 0–3-ra állt a mérkőzés), 

egy dühös hazai drukker a pályára szaladt és megpróbálta a földre vinni Tóthot, aki ellökte magától a kötekedőt, majd ökölbe szorította és felemelte a kezeit, ha esetleg újabb támadás érné.

A heves szurkoló ekkor meghátrált, kicsit ünnepeltette magát, majd a biztonságiak levezették a pályáról.

A Blackburnön kívül 

  • a Callum Stylest soraiban tudó West Bromwich Albion 
  • és a jelenleg sérült Kosznovszky Márkot foglalkoztató Portsmouth 

bennmaradása is biztos már a Championshipben, amelyből a sereghajtó Sheffield Wednesday és a 2016-ban Premier League-et nyerő Leicester City is kiesik (a harmadik búcsúzó minden bizonnyal az Oxford United lesz). A tízpontos előnnyel listavezető Coventry City feljutása már biztos az élvonalba. 

Nyitókép: Facebook / Blackburn Rovers

Sheffield United–Blackburn Rovers 1–3

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!