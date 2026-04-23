Tóth Balázs ökölbe szorított kézzel várta a pályára berohanó rendbontót Angliában

Nem hallgatott az orvosokra a magyar válogatott focista, sokkos állapotba került egy e-mail miatt
Hátborzongató: ha a tudományra hagyatkozik, abba kellett volna hagynia a futballt. Egészen elképesztő Tóth Balázs története.
A magyar válogatott kapusnak a Blackburn szerdai mérkőzésén meggyűlt a baja az ellenfél egyik szurkolójával. A Sheffield United drukkere beszaladt a pályára és megpróbálta a földre vinni Tóth Balázst.
Tóth Balázs csapata, a Blackburn Rovers szerdán 3–1-re nyert a Sheffield United vendégeként az angol másodosztályú bajnokság (Championship) 44. fordulójában, ezzel matematikailag is biztossá tette a bennmaradását.
A meccsen több védést is bemutató magyar válogatott kapusnak az első félidő végén meggyűlt a baja a hazaiak egyik szurkolójával – derül ki az M4 Sport beszámolójából. Miközben csapata a másik térfélen a harmadik gólt ünnepelte (ekkor 0–3-ra állt a mérkőzés),
egy dühös hazai drukker a pályára szaladt és megpróbálta a földre vinni Tóthot, aki ellökte magától a kötekedőt, majd ökölbe szorította és felemelte a kezeit, ha esetleg újabb támadás érné.
A heves szurkoló ekkor meghátrált, kicsit ünnepeltette magát, majd a biztonságiak levezették a pályáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Hátborzongató: ha a tudományra hagyatkozik, abba kellett volna hagynia a futballt. Egészen elképesztő Tóth Balázs története.
A Blackburnön kívül
bennmaradása is biztos már a Championshipben, amelyből a sereghajtó Sheffield Wednesday és a 2016-ban Premier League-et nyerő Leicester City is kiesik (a harmadik búcsúzó minden bizonnyal az Oxford United lesz). A tízpontos előnnyel listavezető Coventry City feljutása már biztos az élvonalba.
Sheffield United–Blackburn Rovers 1–3