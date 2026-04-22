magyar válogatott Blackburn Rovers FC Tóth Balázs

Nem hallgatott az orvosokra a magyar válogatott focista, sokkos állapotba került egy e-mail miatt

2026. április 22. 12:00

Hátborzongató: ha a tudományra hagyatkozik, abba kellett volna hagynia a futballt. Egészen elképesztő Tóth Balázs története.

null

A Magyar Labdarúgó Szövetség Egyenesen című portrésorozata ezúttal Angliából jelentkezett. A legújabb epizódnak Tóth Balázs a főszereplője: a magyar válogatott kapusát szigetországi klubcsapatánál, Blackburnben, a családját pedig a borsodi faluban, Zubogyon látogatta meg a stáb. A 28 éves hálóőr különleges életútja azért is rendkívüli, mert viszontagságos úton jutott el az angol futballig, ha az orvosokra hallgat, abba kellett volna hagynia a futballt...

Tóth Balázs elképesztő formában teljesít, a klubjában és a válogatottban is hősként ünneplik
Fotó: MTI/Purger Tamás

Tóth Balázs: a támadósorból a kapuba

Gyerekként még támadóként szerepelt, úgy fogalmazott, „sokkal jobb érzés volt gólt rúgni egyébként, nagyon szerettem focizni. A probléma az volt, hogy futni nem szerettem” – mesélte a élményeiről, és miután édesapja is kapus volt, illetve rendkívül tehetségesnek bizonyult a gólvonalon is, a kapuban ragadt.

A pályafutása azonban kis híján korán véget ért, miután tizenhét évesen súlyos gerincsérülést szenvedett. Az orvosok azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a focit, ám nem hallgatott rájuk, annyira hitt benne, hogy ez az ő útja.

Abban az időszakban azt javasolták, el kell gondolkodni, hogy abbahagyom. De nekem nem volt B-terv. Azt mondtam, lesz, ami lesz”

– fogalmazott Tóth Balázs, aki másfél évet hagyott ki, a hite azonban végig segítette, a fájdalmai pedig fokozatosan elmúltak.

Hasonló volt a helyzet a légióssá válás során is, a menedzserek a kora miatt már nem kecsegtették a lehetőségekkel, ám befutott egy e-mail, a Blackburn ajánlata, amelytől a kapus sokkos állapotba került.

Sokkos állapotban kerültem: ez volt az, amire egész életemben vártam!”

– mosolyog a magyar válogatott kapusa, akit olyannyira megkedveltek a szurkolók Angliában, hogy a földöntúli bravúrjait látva nem is akarják már elengedni.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

