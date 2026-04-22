Nem hallgatott az orvosokra a magyar válogatott focista, sokkos állapotba került egy e-mail miatt

A pályafutása azonban kis híján korán véget ért, miután tizenhét évesen súlyos gerincsérülést szenvedett. Az orvosok azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a focit, ám nem hallgatott rájuk, annyira hitt benne, hogy ez az ő útja.

Abban az időszakban azt javasolták, el kell gondolkodni, hogy abbahagyom. De nekem nem volt B-terv. Azt mondtam, lesz, ami lesz”

– fogalmazott Tóth Balázs, aki másfél évet hagyott ki, a hite azonban végig segítette, a fájdalmai pedig fokozatosan elmúltak.

Hasonló volt a helyzet a légióssá válás során is, a menedzserek a kora miatt már nem kecsegtették a lehetőségekkel, ám befutott egy e-mail, a Blackburn ajánlata, amelytől a kapus sokkos állapotba került.