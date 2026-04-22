Nem hallgatott az orvosokra a magyar válogatott focista, sokkos állapotba került egy e-mail miatt

„Jó lenne szintet lépni” – Szoboszlai, Kerkez és Tóth Alex után ő lehet a Premier League újabb magyarja
Az észak-írek szövetségi kapitánya is róla áradozik.
Hátborzongató: ha a tudományra hagyatkozik, abba kellett volna hagynia a futballt. Egészen elképesztő Tóth Balázs története.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Egyenesen című portrésorozata ezúttal Angliából jelentkezett. A legújabb epizódnak Tóth Balázs a főszereplője: a magyar válogatott kapusát szigetországi klubcsapatánál, Blackburnben, a családját pedig a borsodi faluban, Zubogyon látogatta meg a stáb. A 28 éves hálóőr különleges életútja azért is rendkívüli, mert viszontagságos úton jutott el az angol futballig, ha az orvosokra hallgat, abba kellett volna hagynia a futballt...
Gyerekként még támadóként szerepelt, úgy fogalmazott, „sokkal jobb érzés volt gólt rúgni egyébként, nagyon szerettem focizni. A probléma az volt, hogy futni nem szerettem” – mesélte a élményeiről, és miután édesapja is kapus volt, illetve rendkívül tehetségesnek bizonyult a gólvonalon is, a kapuban ragadt.
A pályafutása azonban kis híján korán véget ért, miután tizenhét évesen súlyos gerincsérülést szenvedett. Az orvosok azt tanácsolták neki, hogy hagyja abba a focit, ám nem hallgatott rájuk, annyira hitt benne, hogy ez az ő útja.
Abban az időszakban azt javasolták, el kell gondolkodni, hogy abbahagyom. De nekem nem volt B-terv. Azt mondtam, lesz, ami lesz”
– fogalmazott Tóth Balázs, aki másfél évet hagyott ki, a hite azonban végig segítette, a fájdalmai pedig fokozatosan elmúltak.
Hasonló volt a helyzet a légióssá válás során is, a menedzserek a kora miatt már nem kecsegtették a lehetőségekkel, ám befutott egy e-mail, a Blackburn ajánlata, amelytől a kapus sokkos állapotba került.
Sokkos állapotban kerültem: ez volt az, amire egész életemben vártam!”
– mosolyog a magyar válogatott kapusa, akit olyannyira megkedveltek a szurkolók Angliában, hogy a földöntúli bravúrjait látva nem is akarják már elengedni.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt