Blackburn Rovers FC válogatott Tóth Balázs

„Jó lenne szintet lépni” – Szoboszlai, Kerkez és Tóth Alex után ő lehet a Premier League újabb magyarja

2026. április 13. 12:17

Hetek óta ihletett formában véd, gyakorlatilag neki köszönhetően maradhat bent az angol másodosztályban a Blackburn Rovers labdarúgócsapata. Tóth Balázsról az észak-ír szövetségi kapitány is elismerően nyilatkozott.

Már kezdünk hozzászokni, hogy Tóth Balázsról hétről hétre áradoznak az angol sajtóban. Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers magyar kapusa hetek óta elképesztő formában véd, a válogatott felkészülési mérkőzéseivel együtt volt egy ötmeccses kapott gól nélküli sorozata.

Tóth Balázs legnagyobb védése a hétvégén / Fotó: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Nem csoda, hogy a szigetországi sajtó mellett a szurkolókat is abszolút meggyőzte, és közönségkedvenccé vált a másodosztályban is csak a bennmaradásért harcoló csapatban. Bár a hétvégén a góltalansági sorozata megdőlt, miután együttese 1–1-es döntetlenre végzett a Stoke Cityvel, de így is ő volt a mérkőzés hőse.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Tóth hét perccel a vége előtt védte ki Lamine Cissé ziccerét, amivel csapata óriási lépést tett afelé, hogy jövőre is a Championshipben szerepeljen.

@nemzeti_sport Ha Tóth Balázst nem viszi el egy Premier League-csapat mostanában, az a csoda lesz 🇭🇺🔥 @Blackburn Rovers #tothbalazs #footballtok #foryou #blackburn #magyar ♬ Bee Gees Stayin Alive Choir Cover - Altverse_Music_DJ

A klub hivatalos honlapján megszólaltatta Michael O’Neill vezetőedzőt Tóth csúcsteljesítményéről. 

„Az elmúlt hetekben óriási védéseket mutatott be, ez nem kérdés. Kivételes, ahogy lefedi a kaput a kritikus helyzetekben. 

Nagy termetű játékos, ráadásul most már egy olyan fiút látunk, aki megszilárdította helyét a magyar válogatott kapujában is.

Az utóbbi hetekben hatalmas szerepe volt ezekben az eredményekben” – mondta az észak-írek szövetségi kapitányaként is tevékenykedő szakember.

Jól tudja, miről beszél, hiszen nemrég a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes is arról nyilatkozott a Mandinernek, hogy gyakorlatilag már Tóth a válogatott első számú kapusa.

O’Neill egyébként jól is ismeri nemzeti csapatunkat, hiszen a 2016-os Eb-selejtezők során is az észak-íreket irányította, és juttatta ki a tornára. 2020-ig ült a kispadon, de 2022 óta ismét kapitány, párhuzamosan a blackburni feladata mellett, így ősszel ismét megmérkőzhet a Nemzetek Ligájában a mieinkkel.

Tóth Balázs mehet a Premier League-be?

A Magyar Nemzet cikke szerint egyébként Tóthnak most már egy Premier League-szerződésre is jó esélye lehet, főleg hogy 2027-ben jár le a jelenlegi kontraktusa, így még pénzt tudna csinálni eladásából jelenlegi klubja.

A szintlépés lehetőségéről maga a játékos is nyilatkozott nemrég az NSO-nak:

„Amikor a Blackburnbe igazoltam, az volt a vágyam, hogy megmutassam magam, és ha sikerül megugranom a lécet, jöhet a következő lépcsőfok. 

Amit reméltem, megvalósult, jó lenne szintet lépni, ám nem tudom, mit hoz a jövő, most csak az fontos, hogy minél előbb kiharcoljuk a bennmaradást”

 – jelentette ki.

***

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mlotta
2026. április 13. 12:47
hoppácska
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!