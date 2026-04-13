„Jó lenne szintet lépni” – Szoboszlai, Kerkez és Tóth Alex után ő lehet a Premier League újabb magyarja

A Magyar Nemzet cikke szerint egyébként Tóthnak most már egy Premier League-szerződésre is jó esélye lehet, főleg hogy 2027-ben jár le a jelenlegi kontraktusa, így még pénzt tudna csinálni eladásából jelenlegi klubja.

A szintlépés lehetőségéről maga a játékos is nyilatkozott nemrég az NSO-nak:

„Amikor a Blackburnbe igazoltam, az volt a vágyam, hogy megmutassam magam, és ha sikerül megugranom a lécet, jöhet a következő lépcsőfok.

Amit reméltem, megvalósult, jó lenne szintet lépni, ám nem tudom, mit hoz a jövő, most csak az fontos, hogy minél előbb kiharcoljuk a bennmaradást”

– jelentette ki.