„Jó lenne szintet lépni” – Szoboszlai, Kerkez és Tóth Alex után ő lehet a Premier League újabb magyarja

„Atyaég, ezt nézzétek!” – Tóth Balázs tett róla, hogy kitegyék a magyar zászlót Angliában
És még egy kislánynak is hatalmas örömöt szerzett.
Hetek óta ihletett formában véd, gyakorlatilag neki köszönhetően maradhat bent az angol másodosztályban a Blackburn Rovers labdarúgócsapata. Tóth Balázsról az észak-ír szövetségi kapitány is elismerően nyilatkozott.
Már kezdünk hozzászokni, hogy Tóth Balázsról hétről hétre áradoznak az angol sajtóban. Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers magyar kapusa hetek óta elképesztő formában véd, a válogatott felkészülési mérkőzéseivel együtt volt egy ötmeccses kapott gól nélküli sorozata.
Ezt is ajánljuk a témában
És még egy kislánynak is hatalmas örömöt szerzett.
Nem csoda, hogy a szigetországi sajtó mellett a szurkolókat is abszolút meggyőzte, és közönségkedvenccé vált a másodosztályban is csak a bennmaradásért harcoló csapatban. Bár a hétvégén a góltalansági sorozata megdőlt, miután együttese 1–1-es döntetlenre végzett a Stoke Cityvel, de így is ő volt a mérkőzés hőse.
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet beszámolója szerint Tóth hét perccel a vége előtt védte ki Lamine Cissé ziccerét, amivel csapata óriási lépést tett afelé, hogy jövőre is a Championshipben szerepeljen.
A klub hivatalos honlapján megszólaltatta Michael O’Neill vezetőedzőt Tóth csúcsteljesítményéről.
„Az elmúlt hetekben óriási védéseket mutatott be, ez nem kérdés. Kivételes, ahogy lefedi a kaput a kritikus helyzetekben.
Nagy termetű játékos, ráadásul most már egy olyan fiút látunk, aki megszilárdította helyét a magyar válogatott kapujában is.
Az utóbbi hetekben hatalmas szerepe volt ezekben az eredményekben” – mondta az észak-írek szövetségi kapitányaként is tevékenykedő szakember.
Jól tudja, miről beszél, hiszen nemrég a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes is arról nyilatkozott a Mandinernek, hogy gyakorlatilag már Tóth a válogatott első számú kapusa.
Ezt is ajánljuk a témában
O’Neill egyébként jól is ismeri nemzeti csapatunkat, hiszen a 2016-os Eb-selejtezők során is az észak-íreket irányította, és juttatta ki a tornára. 2020-ig ült a kispadon, de 2022 óta ismét kapitány, párhuzamosan a blackburni feladata mellett, így ősszel ismét megmérkőzhet a Nemzetek Ligájában a mieinkkel.
A Magyar Nemzet cikke szerint egyébként Tóthnak most már egy Premier League-szerződésre is jó esélye lehet, főleg hogy 2027-ben jár le a jelenlegi kontraktusa, így még pénzt tudna csinálni eladásából jelenlegi klubja.
A szintlépés lehetőségéről maga a játékos is nyilatkozott nemrég az NSO-nak:
„Amikor a Blackburnbe igazoltam, az volt a vágyam, hogy megmutassam magam, és ha sikerül megugranom a lécet, jöhet a következő lépcsőfok.
Amit reméltem, megvalósult, jó lenne szintet lépni, ám nem tudom, mit hoz a jövő, most csak az fontos, hogy minél előbb kiharcoljuk a bennmaradást”
– jelentette ki.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt