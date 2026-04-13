Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
menczer tamás orbán balázs szentkirályi alexandra gulyás gergely nagy istván fidesz ellenzék orbán viktor

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre

2026. április 13. 10:25

Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz vezető politikusai a választási vereség után nem hátráltak meg, hanem megköszönték a 2,5 millió szavazó támogatását, és világossá tették, hogy ellenzékből is folytatják a munkát. Orbán Viktor kijelölte a következő feladatot is.

2026. április 13. 10:25
A választási eredmény után nem a kapkodás, nem a magyarázkodás, hanem egy határozott, fegyelmezett és politikai értelemben is világos reakció érkezett a kormánypárt részéről. A Fidesz vezető politikusai egymás után szólaltak meg, és bár vereséget szenvedtek, üzeneteikből egyértelműen kirajzolódott: a politikai közösség nem omlott össze, hanem tartja magát – és készül a folytatásra. Orbán Viktor kijelölte a párt új feladatát is.

Orbán Viktor 2026 április 12-én - Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP
Orbán Viktor 2026. április 12-én
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

A megszólalások közös nevezője a 2,5 millió szavazó hangsúlyozása volt. A kormánypárti politikusok nem relativizálták az eredményt, ugyanakkor világossá tették: ekkora támogatottság nem tűnik el egyik napról a másikra. Ez egy politikai erő, amelyre a jövőben is építeni lehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Gulyás Gergely a közösségi oldalán rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: 

Minden támogatást és szavazatot köszönünk! Soha nem adjuk fel.”

 A mondat egyszerre zár le és nyit új fejezetet – elismeri a vereséget, de kizárja a visszavonulást.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hasonló hangsúlyokkal szólt a választókhoz:

Köszönjük 2,5 millió magyar bizalmát! A jövőben is számíthatnak ránk!”

 A mondat politikai értelemben egyértelmű: a kapcsolat a választókkal nem szakadt meg.

A személyesebb hangvétel is megjelent. Nagy István agrárminiszter, aki egyéni körzetében vereséget szenvedett, nemcsak megköszönte a támogatást, hanem gratulált győztes ellenfelének is. Egy politikai korszak zárult le számára a parlamentben, de a hangnem világos maradt: lehet tisztességgel veszíteni.

A fővárosi politikusok sem kerülgették a valóságot. Szentkirályi Alexandra a 2,5 millió szavazó erejét emelte ki, míg Menczer Tamás egy tömör, de annál keményebb üzenetet küldött:

A családodat, a pártodat és a csapatodat nem cserélgeted.”

Hozzátette: a tisztesség és a karakter nem választási eredmény kérdése – vagyis a politikai identitás nem függ a pillanatnyi sikerességtől.

Orbán Balázs nemcsak köszönetet mondott a támogatóknak, hanem gratulált a győztesnek is, miközben világossá tette: marad a haza szolgálatában. Üzenete egy klasszikus politikai tételt idézett fel: „A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes.”

A vereség értelmezése sem maradt el. Németh Balázs szerint „a hangos többség nyert”, és egy olyan nemzetközi politikai környezet rajzolódik ki, amely szerinte új irányba tolja Magyarországot. Megfogalmazása szerint a „globális világ” ünnepel, és egy olyan korszak kezdődik, amelynek következményeit majd a választók fogják megítélni.

Részletesebb értékelést adott Vitályos Eszter, aki saját veresége után is egyértelművé tette: a választók döntését elfogadja, de a politikai közösség nem hátrál meg. 

Ma sokan voltunk – de nem elegen”

 – fogalmazott, majd hozzátette: a haza nem lehet ellenzékben, ezért a munka folytatódik.

Orbán Viktor üzenete

A végső keretet Orbán Viktor adta meg, aki vasárnap este gratulált Magyar Péter győzelméhez. A miniszterelnök világosan fogalmazott: a 2,5 millió szavazat nem volt elég a győzelemhez, de politikai értelemben továbbra is súlyt jelent. Hangsúlyozta, hogy a jövő értelmezése idő kérdése, de egy dolgot egyértelművé tett: 

a Fidesz ellenzékből is a nemzet szolgálatát tekinti feladatának.

A reakciók összességében egy irányba mutatnak. Nincs pánik, nincs szétesés, nincs felelősséghárítás. Van helyette egy politikai közösség, amely tudomásul veszi a vereséget, de nem hajlandó feladni önmagát. A következő napokban újraindul a munka – és ezzel együtt egy új politikai korszak is, amelyben a Fidesz már nem kormányon, hanem ellenzékben próbálja érvényesíteni akaratát.

* * *

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. április 13. 10:58
A fővárosi politikusok sem kerülgették a valóságot. Szentkirályi Alexandra a 2,5 millió szavazó erejét emelte ki, Mandátumok 42 Szavazatok 38,43%(2 247 606)
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. április 13. 10:58
Az eu-i jogállamiság már érződik itt a MANDINEREN ui. itt is CENZURA van, ameddig meg nem szüntetik a létét ennek a fórumnak.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. április 13. 10:46
Bugrisok ezt nem méltányolják. 2/3-al ÉN VAGYOK AZ ORSZÁG URA ÉS AZT CSINÁLOK VELE AMIT AKAROK! Ez a Szaros katekizmusa.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 13. 10:46
a nagy harc Magyarorszagert most jon igazan . DE nem lehet tiszteseggel nyerni csalokkal szemben ugyhogy ideje nem uriemberkent viselkedni a terrorizalokkal szemben. Csak a sajat fegyvereikkel lehet oket legyozni !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!