Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre

Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz vezető politikusai a választási vereség után nem hátráltak meg, hanem megköszönték a 2,5 millió szavazó támogatását, és világossá tették, hogy ellenzékből is folytatják a munkát. Orbán Viktor kijelölte a következő feladatot is.
A választási eredmény után nem a kapkodás, nem a magyarázkodás, hanem egy határozott, fegyelmezett és politikai értelemben is világos reakció érkezett a kormánypárt részéről. A Fidesz vezető politikusai egymás után szólaltak meg, és bár vereséget szenvedtek, üzeneteikből egyértelműen kirajzolódott: a politikai közösség nem omlott össze, hanem tartja magát – és készül a folytatásra. Orbán Viktor kijelölte a párt új feladatát is.
A megszólalások közös nevezője a 2,5 millió szavazó hangsúlyozása volt. A kormánypárti politikusok nem relativizálták az eredményt, ugyanakkor világossá tették: ekkora támogatottság nem tűnik el egyik napról a másikra. Ez egy politikai erő, amelyre a jövőben is építeni lehet.
Gulyás Gergely a közösségi oldalán rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
Minden támogatást és szavazatot köszönünk! Soha nem adjuk fel.”
A mondat egyszerre zár le és nyit új fejezetet – elismeri a vereséget, de kizárja a visszavonulást.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hasonló hangsúlyokkal szólt a választókhoz:
Köszönjük 2,5 millió magyar bizalmát! A jövőben is számíthatnak ránk!”
A mondat politikai értelemben egyértelmű: a kapcsolat a választókkal nem szakadt meg.
A személyesebb hangvétel is megjelent. Nagy István agrárminiszter, aki egyéni körzetében vereséget szenvedett, nemcsak megköszönte a támogatást, hanem gratulált győztes ellenfelének is. Egy politikai korszak zárult le számára a parlamentben, de a hangnem világos maradt: lehet tisztességgel veszíteni.
A fővárosi politikusok sem kerülgették a valóságot. Szentkirályi Alexandra a 2,5 millió szavazó erejét emelte ki, míg Menczer Tamás egy tömör, de annál keményebb üzenetet küldött:
A családodat, a pártodat és a csapatodat nem cserélgeted.”
Hozzátette: a tisztesség és a karakter nem választási eredmény kérdése – vagyis a politikai identitás nem függ a pillanatnyi sikerességtől.
Orbán Balázs nemcsak köszönetet mondott a támogatóknak, hanem gratulált a győztesnek is, miközben világossá tette: marad a haza szolgálatában. Üzenete egy klasszikus politikai tételt idézett fel: „A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes.”
A vereség értelmezése sem maradt el. Németh Balázs szerint „a hangos többség nyert”, és egy olyan nemzetközi politikai környezet rajzolódik ki, amely szerinte új irányba tolja Magyarországot. Megfogalmazása szerint a „globális világ” ünnepel, és egy olyan korszak kezdődik, amelynek következményeit majd a választók fogják megítélni.
Részletesebb értékelést adott Vitályos Eszter, aki saját veresége után is egyértelművé tette: a választók döntését elfogadja, de a politikai közösség nem hátrál meg.
Ma sokan voltunk – de nem elegen”
– fogalmazott, majd hozzátette: a haza nem lehet ellenzékben, ezért a munka folytatódik.
A végső keretet Orbán Viktor adta meg, aki vasárnap este gratulált Magyar Péter győzelméhez. A miniszterelnök világosan fogalmazott: a 2,5 millió szavazat nem volt elég a győzelemhez, de politikai értelemben továbbra is súlyt jelent. Hangsúlyozta, hogy a jövő értelmezése idő kérdése, de egy dolgot egyértelművé tett:
a Fidesz ellenzékből is a nemzet szolgálatát tekinti feladatának.
A reakciók összességében egy irányba mutatnak. Nincs pánik, nincs szétesés, nincs felelősséghárítás. Van helyette egy politikai közösség, amely tudomásul veszi a vereséget, de nem hajlandó feladni önmagát. A következő napokban újraindul a munka – és ezzel együtt egy új politikai korszak is, amelyben a Fidesz már nem kormányon, hanem ellenzékben próbálja érvényesíteni akaratát.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos