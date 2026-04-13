Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre

A választási eredmény után nem a kapkodás, nem a magyarázkodás, hanem egy határozott, fegyelmezett és politikai értelemben is világos reakció érkezett a kormánypárt részéről. A Fidesz vezető politikusai egymás után szólaltak meg, és bár vereséget szenvedtek, üzeneteikből egyértelműen kirajzolódott: a politikai közösség nem omlott össze, hanem tartja magát – és készül a folytatásra. Orbán Viktor kijelölte a párt új feladatát is.

Orbán Viktor 2026. április 12-én

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

A megszólalások közös nevezője a 2,5 millió szavazó hangsúlyozása volt. A kormánypárti politikusok nem relativizálták az eredményt, ugyanakkor világossá tették: ekkora támogatottság nem tűnik el egyik napról a másikra. Ez egy politikai erő, amelyre a jövőben is építeni lehet.