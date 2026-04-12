04. 13.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 13.
hétfő
Választás 2026
magyarországot országgyűlési választás 2026 Magyar Péter győzelem

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

2026. április 12. 23:20

A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.

2026. április 12. 23:20
Magyar Péter a választás estéjén tartott beszédében közölte, hogy felszabadították Magyarországot. A Tisza elnöke szerint a győzelmük minden magyar ablakból látszik. A demokratikus Magyarország történetében még soha nem szavaztak ennyien egy pártra, ez egy történelmi felhatalmazás – tette hozzá. 

Egy működő és emberséges hazát fogunk építeni. 

Zökkenőmentes átmenetet ígért Magyar. Ma az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett – mondta. Megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza – üzente a híveinek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter arról is beszélt, hogy bebizonyosodott az is, hogy jó döntés volt, hogy a korábbi ellenzékkel nem állapodtak meg. A Tisza elnöke kegyelmi pillanatnak nevezte 2026. április 12-ét. Minden magyar ember győzelme ez a mai – tette hozzá. Magyar Péter ismételten jó egészségügyet és közszolgáltatásokat ígért. Arra kérte a külföldön élő magyarokat, hogy térjenek haza. Magyar közölte, hogy mindenki emberséges Magyarországra vágyik. A magyarok igent mondtak Európára – mondta a Tisza elnöke. 

Tisztában vagyunk a felelősségünkkel, holnap pedig közösen munkához látunk

– mondta. Mindennap megfogjuk szolgálni a mostani bizalmat – tette hozzá. 

Felszólította a köztársasági elnököt, hogy őt kérje fel a miniszterelnöknek, majd távozzon a hivatalából. Felszólította a Kúria elnökét, a Legfőbb Ügyészt, az NMHH elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a GVH elnökét, hogy távozzanak.

Közölte, hogy csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, és helyreálltják a demokrácia működését biztosító intézményeket. 

Ismét erős szövetséges lesz Magyarország az EU-ban és a NATO-ban – mondta Magyar. Közölte, hogy első útja Varsóba vezet, majd Bécsbe és Brüsszelbe megy. Beszélt arról is, hogy a szomszédos országokkal javítja a kapcsolatokat. 

Magyar elmondta, hogy a Tisza-kormány felállítja a vagyonvédelmi hivatalt. Nem leszünk következméynek nélküli ország – tette hozzá.  

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 193 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 13. 01:26
Akkor most jöhet a benzinár emelés , a TAO emelése , a rezsicsökkentés eltörlése , az SZJA emelés , az agyhalott szektás 20 évesek SZJA emelése , a kétgyermekes anyék megadóztatása , CSOK eltörlése...... és persze a multik különadójának az eltörlése! A birka szekta szavazók megérdemlik, erre szavaztak.
Picnic Niki
2026. április 13. 01:18 Szerkesztve
csalodott-tiszas01 2026. április 13. 01:11 "Az állam tekintélyét veszti el, ha a méltóságait ki lehet seprűzni " ---- OV lőtt túl a célon. Fékek és ellensúlyok elvét OV rúgta fel először, h mindenhová saját pártkatonát ültetett. Olyan embereket is kinevezett, akik elvben nem feleltek meg a kiírásoknak, pl. most a kúria elnöke sohasem volt bíró, de jogot végzett, ezért "megfelelt". Vagy alkotmánytannal sohasem foglalkozott, de szintén jogász volt ő is, és kinevezték az alkotmánybírósági tagnak, stb De pl. Polt Péter mandátuma lejárt volna Főügyészként, idő előtt gyorsan lemondatták, és megbízható orbáni pártkatonaként most alkotmánybíró újabb 9 évre
akitiosz
2026. április 13. 01:15
Az országgyűlés azt tesz meg miniszterelnöknek, akit akar. Az elnök felkérése csak jelképes, neki hatalma nincsen. A király nincsen alárendelve az országgyűlésnek, a miniszterelnöknek és a minisztereknek is bírniuk kell a király bizalmát. De király nincsen, így ő nem tud élni a jogaival a nemzet javára.
rizotto
2026. április 13. 01:14
"figyelő4322 Azt mondják, hogy az okos a más kárán tanul. " Sajnos ez úgy folytatódik, hogy a buta a sajátján sem. Nyilván vannak, akik a gyurcsányi ámokfutás vesztesei voltak, de már elfelejtették az akkor tanultakat. Most majd kapnak egy politikai emlékeztető oltást. Másrészt felnőttek azóta a 16 év alatt szavazóvá vált fiatalok, akik újra elkövették a szüleik, nagyszüleik hibáját. A rossz szándékú politika mindig is rájátszott a fiatalok tapasztalatlanságára, naivitására és a tudatos, felelős gondolkodásra képtelen tömegek befolyásolhatóságára, rövidlátására. Lásd kommunista hatalomátvétel a kékcédulás választás után, vagy a nyilasuralom közel azonos tömegbázisa.
