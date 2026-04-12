Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

Magyar Péter a választás estéjén tartott beszédében közölte, hogy felszabadították Magyarországot. A Tisza elnöke szerint a győzelmük minden magyar ablakból látszik. A demokratikus Magyarország történetében még soha nem szavaztak ennyien egy pártra, ez egy történelmi felhatalmazás – tette hozzá.

Egy működő és emberséges hazát fogunk építeni.

Zökkenőmentes átmenetet ígért Magyar. Ma az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett – mondta. Megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza – üzente a híveinek.