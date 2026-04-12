Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Magyar Péter a választás estéjén tartott beszédében közölte, hogy felszabadították Magyarországot. A Tisza elnöke szerint a győzelmük minden magyar ablakból látszik. A demokratikus Magyarország történetében még soha nem szavaztak ennyien egy pártra, ez egy történelmi felhatalmazás – tette hozzá.
Egy működő és emberséges hazát fogunk építeni.
Zökkenőmentes átmenetet ígért Magyar. Ma az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett – mondta. Megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza – üzente a híveinek.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy bebizonyosodott az is, hogy jó döntés volt, hogy a korábbi ellenzékkel nem állapodtak meg. A Tisza elnöke kegyelmi pillanatnak nevezte 2026. április 12-ét. Minden magyar ember győzelme ez a mai – tette hozzá. Magyar Péter ismételten jó egészségügyet és közszolgáltatásokat ígért. Arra kérte a külföldön élő magyarokat, hogy térjenek haza. Magyar közölte, hogy mindenki emberséges Magyarországra vágyik. A magyarok igent mondtak Európára – mondta a Tisza elnöke.
Tisztában vagyunk a felelősségünkkel, holnap pedig közösen munkához látunk
– mondta. Mindennap megfogjuk szolgálni a mostani bizalmat – tette hozzá.
Felszólította a köztársasági elnököt, hogy őt kérje fel a miniszterelnöknek, majd távozzon a hivatalából. Felszólította a Kúria elnökét, a Legfőbb Ügyészt, az NMHH elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a GVH elnökét, hogy távozzanak.
Közölte, hogy csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, és helyreálltják a demokrácia működését biztosító intézményeket.
Ismét erős szövetséges lesz Magyarország az EU-ban és a NATO-ban – mondta Magyar. Közölte, hogy első útja Varsóba vezet, majd Bécsbe és Brüsszelbe megy. Beszélt arról is, hogy a szomszédos országokkal javítja a kapcsolatokat.
Magyar elmondta, hogy a Tisza-kormány felállítja a vagyonvédelmi hivatalt. Nem leszünk következméynek nélküli ország – tette hozzá.
