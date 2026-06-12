Burkatilalmat vezethetnek be Mallorcán, súlyos szankciókkal készülnek

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Akár 29 ezer eurós bírság és többéves börtönbüntetés is járhat a jövőben a teljes fátyolviseléssel kapcsolatos szabálysértésekért a Baleár-szigeteken. A mallorcai parlament előtt fekvő javaslat teljes burka- és nikábtilalmat vezetne be a nyilvános helyeken.
A Baleár-szigetek parlamentje jelenleg egy olyan törvényjavaslatot tárgyal, amely teljesen betiltaná a burka és a nikáb viselését a köztereken. Az Exxpress és a GB News beszámolója szerint a kezdeményezést a spanyol Vox párt és a Baleár-szigetek Néppártja (PP) terjesztette elő.
A tervezet értelmében a visszaeső szabálysértők, illetve azok, akik kiskorúakra is ráerőltetik a teljes testet eltakaró viseletet, akár mintegy 29 ezer eurós bírságot kaphatnak.
A javaslat külön szankcionálná azokat is, akik nőket kényszerítenek vagy megfélemlítéssel vesznek rá a burka vagy nikáb viselésére: rájuk akár négy év szabadságvesztés is várhatna. Az ismételten szabályt sértő külföldiek esetében a kitoloncolás lehetősége is felmerülhet.
Manuela Canadas, a Vox parlamenti képviselője szerint a teljes arcot eltakaró viseletek elterjedése a társadalmi fejlődés visszafordulását jelentené.
Canadas szerint a fátyolviselés a nők egyéniségének és társadalmi láthatóságának háttérbe szorítását szolgálja. A politikus úgy véli, hogy az olyan gyakorlatoknak, amelyeket a nőket megalázónak tart, nincs helyük a spanyol társadalomban.
A Néppárt részéről Cristina Gil is kiállt a javaslat mellett. Szerinte a tervezet nem a vallásszabadságot korlátozza, hanem egy olyan gyakorlatot, amely láthatatlanná teszi a nőket. A politikus emellett biztonsági szempontokra is hivatkozott, mondván, hogy a teljes arcot eltakaró viselet megnehezíti a személyazonosítást.
A támogatók érvelésében fontos szerepet kap az is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága korábban több alkalommal is elfogadhatónak minősítette az ilyen korlátozásokat.
A testület szerint az államok bizonyos esetekben a társadalmi együttélés és a közösségi biztonság érdekében korlátozhatják az arcot teljesen elfedő öltözetek viselését.
A parlament baloldali pártjai – köztük a PSIB, a MÉS per Mallorca, a MÉS per Menorca és az Unidas Podemos – a javaslat ellen szavaztak. Az ellenzők rasszistának minősítették a kezdeményezést, és azt állították, hogy nem a nők jogainak védelméről, hanem egy feltételezett kulturális fenyegetés elleni fellépésről szól. Teresa Suárez, a PSIB képviselője szerint a kezdeményezés valójában nem a nők jogairól szól, hanem az iszlám és a nyugati társadalom közötti feltételezett kulturális ellentéteket kívánja hangsúlyozni.
A Vox erre reagálva képmutatással vádolta a baloldali kritikusokat. Canadas „képmutatóknak és álfeministáknak” nevezte az ellenzőket.
A Baleár-szigetek ugyanakkor nem lenne úttörő a kérdésben. Világszerte már több mint húsz ország vezetett be valamilyen korlátozást a teljes arcot eltakaró viseletekkel szemben. Európában Franciaország volt az első, amely 2011-ben általános burkatilalmat vezetett be a nyilvános helyeken, de hasonló szabályozás létezik többek között Svájcban, Ausztriában, Törökországban, Tunéziában és Srí Lankán is. Portugália parlamentje pedig tavaly októberben fogadott el hasonló kezdeményezést.
Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP