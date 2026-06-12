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nikáb Mallorca burka Baleár-szigetek

Burkatilalmat vezethetnek be Mallorcán, súlyos szankciókkal készülnek

2026. június 12. 21:07

Akár 29 ezer eurós bírság és többéves börtönbüntetés is járhat a jövőben a teljes fátyolviseléssel kapcsolatos szabálysértésekért a Baleár-szigeteken. A mallorcai parlament előtt fekvő javaslat teljes burka- és nikábtilalmat vezetne be a nyilvános helyeken.

2026. június 12. 21:07
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A Baleár-szigetek parlamentje jelenleg egy olyan törvényjavaslatot tárgyal, amely teljesen betiltaná a burka és a nikáb viselését a köztereken. Az Exxpress és a GB News beszámolója szerint a kezdeményezést a spanyol Vox párt és a Baleár-szigetek Néppártja (PP) terjesztette elő.

A tervezet értelmében a visszaeső szabálysértők, illetve azok, akik kiskorúakra is ráerőltetik a teljes testet eltakaró viseletet, akár mintegy 29 ezer eurós bírságot kaphatnak. 

A javaslat külön szankcionálná azokat is, akik nőket kényszerítenek vagy megfélemlítéssel vesznek rá a burka vagy nikáb viselésére: rájuk akár négy év szabadságvesztés is várhatna. Az ismételten szabályt sértő külföldiek esetében a kitoloncolás lehetősége is felmerülhet. 

A mallorcai tilalom támogatói a női méltóságra és a biztonságra hivatkoznak

Manuela Canadas, a Vox parlamenti képviselője szerint a teljes arcot eltakaró viseletek elterjedése a társadalmi fejlődés visszafordulását jelentené.

Canadas szerint a fátyolviselés a nők egyéniségének és társadalmi láthatóságának háttérbe szorítását szolgálja. A politikus úgy véli, hogy az olyan gyakorlatoknak, amelyeket a nőket megalázónak tart, nincs helyük a spanyol társadalomban.

A Néppárt részéről Cristina Gil is kiállt a javaslat mellett. Szerinte a tervezet nem a vallásszabadságot korlátozza, hanem egy olyan gyakorlatot, amely láthatatlanná teszi a nőket. A politikus emellett biztonsági szempontokra is hivatkozott, mondván, hogy a teljes arcot eltakaró viselet megnehezíti a személyazonosítást.

A támogatók érvelésében fontos szerepet kap az is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága korábban több alkalommal is elfogadhatónak minősítette az ilyen korlátozásokat. 

A testület szerint az államok bizonyos esetekben a társadalmi együttélés és a közösségi biztonság érdekében korlátozhatják az arcot teljesen elfedő öltözetek viselését.

A parlament baloldali pártjai – köztük a PSIB, a MÉS per Mallorca, a MÉS per Menorca és az Unidas Podemos – a javaslat ellen szavaztak. Az ellenzők rasszistának minősítették a kezdeményezést, és azt állították, hogy nem a nők jogainak védelméről, hanem egy feltételezett kulturális fenyegetés elleni fellépésről szól. Teresa Suárez, a PSIB képviselője szerint a kezdeményezés valójában nem a nők jogairól szól, hanem az iszlám és a nyugati társadalom közötti feltételezett kulturális ellentéteket kívánja hangsúlyozni.

A Vox erre reagálva képmutatással vádolta a baloldali kritikusokat. Canadas „képmutatóknak és álfeministáknak” nevezte az ellenzőket.

A Baleár-szigetek ugyanakkor nem lenne úttörő a kérdésben. Világszerte már több mint húsz ország vezetett be valamilyen korlátozást a teljes arcot eltakaró viseletekkel szemben. Európában Franciaország volt az első, amely 2011-ben általános burkatilalmat vezetett be a nyilvános helyeken, de hasonló szabályozás létezik többek között Svájcban, Ausztriában, Törökországban, Tunéziában és Srí Lankán is. Portugália parlamentje pedig tavaly októberben fogadott el hasonló kezdeményezést.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

Összesen 9 komment

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Potymog
2026. június 12. 23:07
"PSIB képviselője szerint a kezdeményezés valójában nem a nők jogairól szól, hanem az iszlám és a nyugati társadalom közötti feltételezett kulturális ellentéteket kívánja hangsúlyozni." Az iszlám ne akarja az Európai embereket olyan sötétségbe taszítani, mint a nők teljes elnyomása! Ilyen kultúrát ne hozzanak ide, hanem vegyék át az európai emberek kultúráját, ha már ide jöttek, mert itt ugye jobb nekik. Az, hogy a nők felvilágosultabbak, tanultabbak, és nincsenek burkába bújtatva, az a férfiaknak is jobb, nem csak a nőknek. Ezt vegyék át inkább az iszlám hívei.
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nuevas-reglas
2026. június 12. 21:57
"Információnk szerint kihallgatta a rendőrség Ovádi Pétert A választásokat követően házkutatást is tartottak nála. Több, egymástól különálló forrásunk is megerősítette, hogy Ovádi Pétert, Veszprém korábbi országgyűlési képviselőjét szerdán kihallgathatta a rendőrség, miután a választásokat követően, májusban házkutatást tartottak nála. Információink szerint a mögöttes ügy több milliárd forintos közokirat-hamisításhoz kapcsolódik. Két forrásunk továbbá arról is beszámolt, hogy Ovádi Péter mellett Mihalovics Péter is érintett lehet az ügyben, őt is kihalgathatta a rendőrség. Mihalovics Péter korábban tagja volt a veszprémi közgyűlésnek a Fidesz színeiben, majd országgyűlési képviselő is volt. Seszták kabinetfőnökeként is dolgozott." teglarol teglara irtjuk a fideszmocskot
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0
1
lendvaiildiko
•••
2026. június 12. 21:51 Szerkesztve
Másként látom, mint a többi kommentelő. 1.) ha százezer számban ellenőrizetlenül nem engedtek volna be migránsokat, nem lenne ez a gondjuk. 2.) kiutasítani nem tudják, nem merik az illegálisan érkezetteket, pótcselekvésekhez nyúlnak. 3.) sajátos német / európai gőg vezeti az intézkedéseket, aki nem követi azt a táncot, amire ők fütyölnek (európai értékek, női egyenjogúság) hiszterikus dühhel, szankciókkal, lesajnálással reagálnak erre. (Ez mi magyarok is megismerhettük). 4.) e látszatintézkedéseik lényegében a vallásszabadságukat sértik, s furcsa szájízt hagy az, az európai őslakosokkal szemben is a bevándorlókat, vallásukat támogatják, közben egy arcfédő kendőtől falnak rohannak.
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orokkuruc-2
2026. június 12. 21:49
nuevas-reglas már megoldotta ezt, úgy habzsolja a melegbarnánkat, hogy az arca tiszta ... barna. Szóval neki nem kell viselnie semmit.
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