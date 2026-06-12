Burkatilalmat vezethetnek be Mallorcán, súlyos szankciókkal készülnek

A Baleár-szigetek parlamentje jelenleg egy olyan törvényjavaslatot tárgyal, amely teljesen betiltaná a burka és a nikáb viselését a köztereken. Az Exxpress és a GB News beszámolója szerint a kezdeményezést a spanyol Vox párt és a Baleár-szigetek Néppártja (PP) terjesztette elő.

A tervezet értelmében a visszaeső szabálysértők, illetve azok, akik kiskorúakra is ráerőltetik a teljes testet eltakaró viseletet, akár mintegy 29 ezer eurós bírságot kaphatnak.

A javaslat külön szankcionálná azokat is, akik nőket kényszerítenek vagy megfélemlítéssel vesznek rá a burka vagy nikáb viselésére: rájuk akár négy év szabadságvesztés is várhatna. Az ismételten szabályt sértő külföldiek esetében a kitoloncolás lehetősége is felmerülhet.