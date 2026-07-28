Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
07. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkvai régió ukrán dróntámadás csehov

Ukrán drónok lepték el a moszkvai régiót

2026. július 28. 08:17

Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóépületbe csapódott.

2026. július 28. 08:17
null

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott – közölte az MTI, Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója kedd reggeli bejelentését idézve.

Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.

(MTI)

 

Nyitókép: Illusztráció, forrása: Raul ARBOLEDA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuper
2026. július 28. 09:10
Én az EJU helyében megszavaznám a mocskos oroszok ellen 25.560-ik szankciós csomagot (is)! Az már biztosan hatásos lenne ellenük!!! Piti csinájjá mán valamit ezzel a Putyinnal! Például beugorhatnál a Dumába és jól leugathatnád Vlagyimírt! Medvegyevet, Lavrovot és a többit se hagyd ki, ha már ott vagy! Vidd magaddal Ancsikát is, legyen aki fotóz! Csak semmi cicó! :-)))))))))))))))
Válasz erre
0
0
xelakit9
2026. július 28. 08:50
Slava Ukraini
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. július 28. 08:39
Holnap sírás, zokogás a fasiszta, kommunista, terrorista oroszok miatt, hogy nem hagyják éjjel aludni őket
Válasz erre
1
0
formaegy-2
2026. július 28. 08:37
B+ Putyin! Érdemes volt játszadozni?, ahelyett, hogy még a kezdet kezdetén megsemmisítetted volna ezt a rühes alvilági, terrorista maffia náci Ukrajnát! Nem, te megvártad amig a nyugati náci csőcselék megerősíti őket. Hülye barom tehetetlen pöccs. Meg is érdemled!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!