Ukrán drónok lepték el a moszkvai régiót

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott – közölte az MTI, Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója kedd reggeli bejelentését idézve.

Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.