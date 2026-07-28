Ukrán drónok lepték el a moszkvai régiót

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóépületbe csapódott.
Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott – közölte az MTI, Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója kedd reggeli bejelentését idézve.
Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.
Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció, forrása: Raul ARBOLEDA / AFP