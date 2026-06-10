Mindent bevet Ukrajna a Krímben, hogy elvágja az orosz utánpótlást

Lecsaptak az ukránok, lángolnak az olajlétesítmények Oroszországban
Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.
A Telegraph szerint a hadjárat már üzemanyaghiányt és ellátási problémákat okoz Putyin erőinek.
Kijev közepes hatótávolságú csapásmérő hadjárata „már most is érzékelhető harctéri hatásokat eredményez, amelyek a közeljövőben várhatóan tovább erősödnek” – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzésére hivatkozva a Telegraph.
Az ukrán erők üzemanyagraktárakat, vasúti csomópontokat, parancsnoki központokat, olajlétesítményeket és lőszerraktárakat támadnak a front mögött. Az ilyen jellegű műveletek száma az év első hónapjaiban jelentősen nőtt: a havi átlag január és április között 41-ről 160-ra emelkedett.
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Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.
A Telegraph szerint a támadások következtében az orosz hadsereg kénytelen volt egyre távolabb telepíteni a logisztikai bázisait az arcvonaltól, ami megnehezíti a fronton harcoló alakulatok ellátását.
Az ukrán drónok a héten ismét megrongálták a Csongari hidat, amely a Krím egyik legfontosabb összeköttetése a szárazfölddel. Kijev emellett több, a félszigetre vezető logisztikai útvonalat is célba vett.
A brit lap szerint a következmények már a civil lakosság számára is érzékelhetők. A megszálló hatóságok korlátozásokat vezettek be az üzemanyag-vásárlásra, miközben egyes helyeken üzemanyaghiány alakult ki.
Egy szimferopoli lakos úgy fogalmazott:
Még hat hónappal ezelőtt minden benzinkúton lehetett üzemanyagot kapni sorban állás nélkül. Most már csak azok tankolhatnak, akik kuponnal rendelkeznek, és még őket is rengeteg korlátozás sújtja.”
Egy másik helyi lakos szerint az emberek már nemcsak benzint, hanem élelmiszert is felhalmoznak:
Láttam, ahogy szó szerint kiürítik a boltok polcait. Én magam már gyalog járok dolgozni. Már csak egy lovat kellene vennem!”
A beszámolók szerint a turisták is tömegesen hagyják el a félszigetet, miközben több alapvető élelmiszerből is hiány alakult ki.
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Folytatódik az adok-kapok a harcoló felek között.
A Telegraphnak nyilatkozó Ben Wallace volt brit védelmi miniszter szerint a Krím helyzetének romlása különösen érzékenyen érintheti Vlagyimir Putyin orosz elnököt:
Mindig emlékeznünk kell arra, hogy Putyint az ego és a történelem mozgatja, nem pedig a racionális gondolkodás. Ha azt akarjuk, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, el kell hitetnünk vele, hogy van veszítenivalója.”
Wallace szerint, ha a Krím fenntartása egyre nehezebbé válik Oroszország számára, az hosszabb távon komoly nyomást gyakorolhat a Kremlre.
A finn katonai elemző, Emil Kastehelmi ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Moszkva várhatóan idővel alkalmazkodik az új fenyegetéshez:
Az oroszok általában egy ideig szenvednek, aztán alkalmazkodnak. De az alkalmazkodás szakasza még nem érkezett el, ezért Ukrajna most maximálisan kihasználja a lehetőségeit”
– fogalmazott a szakértő.
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Különösen kellemetlen pillanatban érkezett Putyinnak.
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Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP