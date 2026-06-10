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ukrán dróntámadás dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Krím

Mindent bevet Ukrajna a Krímben, hogy elvágja az orosz utánpótlást

2026. június 10. 15:42

A Telegraph szerint a hadjárat már üzemanyaghiányt és ellátási problémákat okoz Putyin erőinek.

2026. június 10. 15:42
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Kijev közepes hatótávolságú csapásmérő hadjárata „már most is érzékelhető harctéri hatásokat eredményez, amelyek a közeljövőben várhatóan tovább erősödnek” – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzésére hivatkozva a Telegraph.

Az ukrán erők üzemanyagraktárakat, vasúti csomópontokat, parancsnoki központokat, olajlétesítményeket és lőszerraktárakat támadnak a front mögött. Az ilyen jellegű műveletek száma az év első hónapjaiban jelentősen nőtt: a havi átlag január és április között 41-ről 160-ra emelkedett.

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A Telegraph szerint a támadások következtében az orosz hadsereg kénytelen volt egyre távolabb telepíteni a logisztikai bázisait az arcvonaltól, ami megnehezíti a fronton harcoló alakulatok ellátását.

Elszigetelődhet a Krím

Az ukrán drónok a héten ismét megrongálták a Csongari hidat, amely a Krím egyik legfontosabb összeköttetése a szárazfölddel. Kijev emellett több, a félszigetre vezető logisztikai útvonalat is célba vett.

A brit lap szerint a következmények már a civil lakosság számára is érzékelhetők. A megszálló hatóságok korlátozásokat vezettek be az üzemanyag-vásárlásra, miközben egyes helyeken üzemanyaghiány alakult ki.

Egy szimferopoli lakos úgy fogalmazott:

Még hat hónappal ezelőtt minden benzinkúton lehetett üzemanyagot kapni sorban állás nélkül. Most már csak azok tankolhatnak, akik kuponnal rendelkeznek, és még őket is rengeteg korlátozás sújtja.”

Egy másik helyi lakos szerint az emberek már nemcsak benzint, hanem élelmiszert is felhalmoznak:

Láttam, ahogy szó szerint kiürítik a boltok polcait. Én magam már gyalog járok dolgozni. Már csak egy lovat kellene vennem!”

A beszámolók szerint a turisták is tömegesen hagyják el a félszigetet, miközben több alapvető élelmiszerből is hiány alakult ki.

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Putyin számára különösen érzékeny lehet

A Telegraphnak nyilatkozó Ben Wallace volt brit védelmi miniszter szerint a Krím helyzetének romlása különösen érzékenyen érintheti Vlagyimir Putyin orosz elnököt:

Mindig emlékeznünk kell arra, hogy Putyint az ego és a történelem mozgatja, nem pedig a racionális gondolkodás. Ha azt akarjuk, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, el kell hitetnünk vele, hogy van veszítenivalója.”

Wallace szerint, ha a Krím fenntartása egyre nehezebbé válik Oroszország számára, az hosszabb távon komoly nyomást gyakorolhat a Kremlre.

A finn katonai elemző, Emil Kastehelmi ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Moszkva várhatóan idővel alkalmazkodik az új fenyegetéshez:

Az oroszok általában egy ideig szenvednek, aztán alkalmazkodnak. De az alkalmazkodás szakasza még nem érkezett el, ezért Ukrajna most maximálisan kihasználja a lehetőségeit”

– fogalmazott a szakértő.

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Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

Összesen 20 komment

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Canadian
2026. június 10. 16:56
Vajon ki az agresszor? - A Szovjetúnió területeket csatolt az ukrán SZSZK-hoz. - 91-ben Ukrajna független lett. - Az egész világ, beleértve Oroszországot is, elismert Ukrajna határait. - Putyin alatt Oroszország Európa energia szolgáltatója lett és meggazdagodott. Putyin nekilátott megpróbálni visszaállítani a birodalmat, a Krimet könnyedén visszaszerezte, és Ukrajna oroszok lakta részén felkelést szított. - Az ukrán hadsereg erre lőni kezdte a Donbászt. Sok civil áldozat. Oroszországnak kitűnő ürügy a beavatkozásra. - 4,5 éve orosz invázió a szuverén Ukrajna ellen. - Nyugatnak kitűnő lehetőség, hogy Ukrajnát végérvényesen a nyugathoz csatolják. - Putyin alábecsülte Ukrajnát és a nyugat hajlandóságát, hogy Ukrajnának segítsen. 4,5 év és 1,3 millió áldozat után még mindig nem tud egyértelmű sikert felmutatni, az orosz lakosság pedig elégedetlen. - Magyarországon agymosott orosz szopó fotel harcosok népes tábora gyerekként csügg az orosz propagandán.
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kamasuka
2026. június 10. 16:50
Olvasgass ukránokat! simplicius76.substack.com/p/russian-battle-tank-attrition-completely
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kamasuka
2026. június 10. 16:45
Ezt a sok faszságot leírni baszd meg mandi.
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Canadian
2026. június 10. 16:43
Az utánpótlás elvágása okos taktika. Sokkal okosabb, mint ahogy Oroszország indult neki a háborúnak 4,5 évvel ezelőtt: 70-es évek taktikája, 70-es évek felszerelésével. A cikk leírja, hogy a Krímben milyen szar lett az élet. Az ott élő emberek is szeretnének békében élni és gyarapodni. Minél több idő telik el, annál nagyobb lesz az elégedetlenség, egész Oroszországban. Ez normálisan Putyin leváltásában lenne kifejezve, de nekem nem úgy tűnik, hogy Oroszországban szabad választások vannak. Igazából az egész világ távolodik az alapvető demokratikus normáktól, mindenhol számolják fel a demokratikus jogokat.
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