Mindent bevet Ukrajna a Krímben, hogy elvágja az orosz utánpótlást

Kijev közepes hatótávolságú csapásmérő hadjárata „már most is érzékelhető harctéri hatásokat eredményez, amelyek a közeljövőben várhatóan tovább erősödnek” – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzésére hivatkozva a Telegraph.

Az ukrán erők üzemanyagraktárakat, vasúti csomópontokat, parancsnoki központokat, olajlétesítményeket és lőszerraktárakat támadnak a front mögött. Az ilyen jellegű műveletek száma az év első hónapjaiban jelentősen nőtt: a havi átlag január és április között 41-ről 160-ra emelkedett.