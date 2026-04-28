Brutális csapásokat mértek az ukránok az orosz olajlétesítményekre a Fekete-tenger térségében

Ukrajna ismét drónokkal támadta Oroszország egyik olajfinomítóját a fekete-tengeri Tuapsze kikötővárosában. A létesítmény éves feldolgozási kapacitása körülbelül 12 millió tonna olaj – írta a Politico. Venyiamin Kondratyev régiós kormányzó közlése szerint a támadást követően tűz ütött ki a finomítóban.

Az ukrán hadsereg vezérkara kedden megerősítette a tuapszei támadást. Ukrajna április közepe óta rendszeresen támadja az oroszországi Tuapsze finomítóját és kikötőjét.