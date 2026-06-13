A megújulás jegyében: a Fidesz árnyékában a DK és a Jobbik is elnököt választott

A Jobbik pártként 2003-ban jelent meg a politikai térben, amikor létrehozása után négy évvel párttá alakult a Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik). Először a 2006-os választásokon indultak, a Magyar Igazság és Élet Pártjával (MIÉP) közösen, és a voksok 2,2 százalékát szerezték meg. Négy évvel később önállóan, a szavazatok 16 és fél százalékával jutottak az Országgyűlésbe, majd 2014-ben és 2018-ban is 20 százalék körüli listás eredményt értek el.
Négy éve az ellenzéki pártszövetség tagjaként mérettették meg magukat; 10 helyet szereztek a 199 tagú törvényhozásban. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók egy százaléka támogatta a Jobbikot, amelynek idén, az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában.
(MTI)