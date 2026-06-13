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DK Jobbik elnökválasztás

A megújulás jegyében: a Fidesz árnyékában a DK és a Jobbik is elnököt választott

2026. június 13. 16:16

Mindkét párt bejelentette négy alelnökét is.

2026. június 13. 16:16
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Varju Lászlót választották a DK elnökévé; emellett a párt kongresszusa szombaton megválasztotta az alelnököket és az elnökségi tagokat – közölte a párt közleményben az MTI-vel.

A DK alelnöke lett Bakai-Nagy Zita, Bakk István, Kenéz István és Székely Dániel.

Elnökségi tag lett Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándiné Jerszi Katalin, Hrabovszki László, Nagy Richárd György, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander Zsombor – írták.

A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége – közölték.

Az áprilisi országgyűlési választáson a DK az összes listás szavazat 1,1 százalékát szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.

Ugyanezen a napon a Jobbik Magyarországért Mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre – közölte a párt szombaton közleményben az MTI-vel.

A párt alelnökei Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyüs Attila lettek – tették hozzá.

A közlemény szerint Adorján Béla beszédében elmondta, hogy az elmúlt két év eredményei – hogy az ország minden részében ott van a Jobbik; hogy 104 választókerületben tudott jelöltet állítani; továbbá hogy aktivisták és tagok tértek vissza a párthoz – bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt.

A Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a közéletben a magyar emberek képviseletében – szögezték le a közleményben.

A Jobbik pártként 2003-ban jelent meg a politikai térben, amikor létrehozása után négy évvel párttá alakult a Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik). Először a 2006-os választásokon indultak, a Magyar Igazság és Élet Pártjával (MIÉP) közösen, és a voksok 2,2 százalékát szerezték meg. Négy évvel később önállóan, a szavazatok 16 és fél százalékával jutottak az Országgyűlésbe, majd 2014-ben és 2018-ban is 20 százalék körüli listás eredményt értek el.

Négy éve az ellenzéki pártszövetség tagjaként mérettették meg magukat; 10 helyet szereztek a 199 tagú törvényhozásban. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók egy százaléka támogatta a Jobbikot, amelynek idén, az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában.

(MTI)

Fotó: Facebook/Demokratikus Koalíció

Összesen 22 komment

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Sorrend:
SzaboGeza
2026. június 13. 18:57
Tyűű a mindenit,ezek tényleg komolyan gondolták!!!!:))) Szükség van a Tisza lebontásához rátok!!!:)))) Mert helyet nem kaptatok az látszik!!!!!:))))
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Nasi12
2026. június 13. 17:48
Középen ő a földön fetrengő szelfis?
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altona-2
2026. június 13. 17:43
Amikó" má" üvegestimeák kapnak "pozicijót" ott kérem takarodó van...
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gullwing
2026. június 13. 17:36
tidal-wave-is-back 2026. június 13. 16:38 Lyóbbik? Az meg mi fán terem? hát az kérem a tiszaszar része már.. A moslékkoalíció tagja....
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