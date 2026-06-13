A megújulás jegyében: a Fidesz árnyékában a DK és a Jobbik is elnököt választott

A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége – közölték.

Az áprilisi országgyűlési választáson a DK az összes listás szavazat 1,1 százalékát szerezte meg, alig több mint 70 ezer voksot kapott.

Ugyanezen a napon a Jobbik Magyarországért Mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre – közölte a párt szombaton közleményben az MTI-vel.