Hátborzongatóan romantikus bejegyzéssel jelentkezett Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc, Magyarország korábbi miniszterelnöke különös bejegyzésben adta hírül, hogy új párkapcsolata van. A DK volt elnökének (vélhetően a humor eszközét is alkalmazni kívánó) meglátása szerint a tartós párkapcsolatok legfontosabb mondata nem más, mint hogy

„Jól van, drágám”.

„Ha valaki ezt ismeri, és kellő módon használja, akkor garantált a siker” – vélekedik a jelenleg regényírással foglalatoskodó expolitikus. Majd így folytatta: