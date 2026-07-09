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párkapcsolat gyurcsány ferenc dk

Hátborzongatóan romantikus bejegyzéssel jelentkezett Gyurcsány Ferenc

2026. július 09. 19:26

A DK volt elnöke le sem tagadhatná, hogy vérbeli író.

2026. július 09. 19:26
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Gyurcsány Ferenc, Magyarország korábbi miniszterelnöke különös bejegyzésben adta hírül, hogy új párkapcsolata van. A DK volt elnökének (vélhetően a humor eszközét is alkalmazni kívánó) meglátása szerint a tartós párkapcsolatok legfontosabb mondata nem más, mint hogy

„Jól van, drágám”.

„Ha valaki ezt ismeri, és kellő módon használja, akkor garantált a siker” – vélekedik a jelenleg regényírással foglalatoskodó expolitikus. Majd így folytatta:

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Ecsegről jöttünk hazafelé, amikor is a mellettem ülő ÁgnesÉva (igen, így egybeírva) azt kérte, hogy álljunk meg, mert csinálni akar egy képet rólam. ÁgnesÉva ugyanis fotográfus (is).

– De hát mire megyünk egy napraforgós képpel? – kérdeztem, de ő nem tágított. Már majdnem vitatkozni kezdtem, de aztán eszembe jutott a varázsmondat:

– Jól van, drágám.

A bejegyzés végén pedig úgy fogalmazott: „Mert ÁgnesÉva nem csak fotográfus. Sokkal több annál.”

(Nyitókép forrása: Fotó: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala)

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
matato
2026. július 09. 22:09
Csak nem a Vadai ÁgnesÉva?
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1
0
pisapeter
2026. július 09. 21:21
Ez a hörcsögpofájú addigra , már a lehúzott wcben lesz! Ugye Dávidka. Valamit igérsz a semmiból? 1előre 8 % a hiány.
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0
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Bitrex®
2026. július 09. 21:10
Charles Bukowski is állandóan ivott, miközben írt. Csak jobban, mint Gyurcsány.
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0
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tapir32
2026. július 09. 21:10
A baloldal evolúciója. Gyurcsány: „hazudtunk reggel, éjjel meg este.” Magyar Péter 0-24-ben hazudik.
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2
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