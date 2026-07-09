Hátborzongatóan romantikus bejegyzéssel jelentkezett Gyurcsány Ferenc

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A DK volt elnöke le sem tagadhatná, hogy vérbeli író.
Gyurcsány Ferenc, Magyarország korábbi miniszterelnöke különös bejegyzésben adta hírül, hogy új párkapcsolata van. A DK volt elnökének (vélhetően a humor eszközét is alkalmazni kívánó) meglátása szerint a tartós párkapcsolatok legfontosabb mondata nem más, mint hogy
„Jól van, drágám”.
„Ha valaki ezt ismeri, és kellő módon használja, akkor garantált a siker” – vélekedik a jelenleg regényírással foglalatoskodó expolitikus. Majd így folytatta:
Ecsegről jöttünk hazafelé, amikor is a mellettem ülő ÁgnesÉva (igen, így egybeírva) azt kérte, hogy álljunk meg, mert csinálni akar egy képet rólam. ÁgnesÉva ugyanis fotográfus (is).
– De hát mire megyünk egy napraforgós képpel? – kérdeztem, de ő nem tágított. Már majdnem vitatkozni kezdtem, de aztán eszembe jutott a varázsmondat:
– Jól van, drágám.
A bejegyzés végén pedig úgy fogalmazott: „Mert ÁgnesÉva nem csak fotográfus. Sokkal több annál.”
(Nyitókép forrása: Fotó: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala)