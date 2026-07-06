Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés. Kovács András írása.
Azért arra kíváncsi lennék, vajon ezt a Csaba királyfis fitymálódást Székelyföldön, az „erdélyi atyafiak” előtt is felolvasná Raskó György?
„»Úgy őszintén megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?«
Én meg arra lennék kíváncsi, »úgy őszintén«, hogy mi lehetett a terve Raskó Györgynek, amikor e sorokat írta Németh Zsoltnak, a Bálványosi Szabadegyetem fő szervezőjének? Persze költői a kérdés, a Tusványos-alapító lelkébe akart belegázolni a tenyérbemászó zöldbáró. Mert ő ilyen. Mindig ilyen volt. (Ki ne ismerné Raskó Györgyöt, az úgynevezett rendszerváltás emblematikus privatizátorát, aki annak idején az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának MDF-es delegáltjaként szerzett magának „kutyabőrt”, majd lett évekkel később a Medgyessy-kormány tanácsadója, Gyurcsány Ferenc agrárminiszter-jelöltje. Momentán a zavaros Tiszában keresi a kincses szigeteket.)”
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Kedves Németh Zsolt! Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?
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