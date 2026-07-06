„»Úgy őszintén megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?«

Én meg arra lennék kíváncsi, »úgy őszintén«, hogy mi lehetett a terve Raskó Györgynek, amikor e sorokat írta Németh Zsoltnak, a Bálványosi Szabadegyetem fő szervezőjének? Persze költői a kérdés, a Tusványos-alapító lelkébe akart belegázolni a tenyérbemászó zöldbáró. Mert ő ilyen. Mindig ilyen volt. (Ki ne ismerné Raskó Györgyöt, az úgynevezett rendszerváltás emblematikus privatizátorát, aki annak idején az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának MDF-es delegáltjaként szerzett magának „kutyabőrt”, majd lett évekkel később a Medgyessy-kormány tanácsadója, Gyurcsány Ferenc agrárminiszter-jelöltje. Momentán a zavaros Tiszában keresi a kincses szigeteket.)”