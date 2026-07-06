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raskó györgy németh zsolt bálványosi szabadegyetem gyurcsány ferenc orbán viktor

Csaba királyfit kóstolgatja

2026. július 06. 07:33

Azért arra kíváncsi lennék, vajon ezt a Csaba királyfis fitymálódást Székelyföldön, az „erdélyi atyafiak” előtt is felolvasná Raskó György?

2026. július 06. 07:33
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

»Úgy őszintén megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?«

Én meg arra lennék kíváncsi, »úgy őszintén«, hogy mi lehetett a terve Raskó Györgynek, amikor e sorokat írta Németh Zsoltnak, a Bálványosi Szabadegyetem fő szervezőjének? Persze költői a kérdés, a Tusványos-alapító lelkébe akart belegázolni a tenyérbemászó zöldbáró. Mert ő ilyen. Mindig ilyen volt. (Ki ne ismerné Raskó Györgyöt, az úgynevezett rendszerváltás emblematikus privatizátorát, aki annak idején az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának MDF-es delegáltjaként szerzett magának „kutyabőrt”, majd lett évekkel később a Medgyessy-kormány tanácsadója, Gyurcsány Ferenc agrárminiszter-jelöltje. Momentán a zavaros Tiszában keresi a kincses szigeteket.)”

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Idézőjel

Ki kíváncsi Tusványos posványára?

Kedves Németh Zsolt! Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. július 06. 07:54
Míly megnyugtató egyes szaremberek hozzáállása a külhoni magyarok ügyéhez. A főbaj az lehet, hogy senki sem borult le Tiszar Pöti lábaihoz, egy meghívót lobogtatva Bálványosra. Egy nárcisztikus pszichés beteget valószínűleg nagyon megráz egy ilyen szándékos hanyagság.
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states-2
2026. július 06. 07:49
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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balbako_
2026. július 06. 07:37
A söpredék összeállt a Szaros mögött.
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1
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ittésmost
2026. július 06. 07:36
ciki alak Raskó
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1
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