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Németh zsolt Raskó György Magyar Péter Orbán Viktor vélemény Tusványos

Ki kíváncsi Tusványos posványára?

2026. július 03. 09:21

Kedves Németh Zsolt! Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?

2026. július 03. 09:21
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Raskó György
Raskó György
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„Kedves Németh Zsolt! Úgy őszintém megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?

Most Magyar Péter annyira Orbán fölött van, hogy Orbánnak kínos lenne egy nyílt vita MP-vel. Kiderülne ugyanis, hogy a Főni már árnyéka önmagának, nincs értelmes, figyelem felkeltő mondanivalója, Magyar Péternek meg izgalmas Magyarország jövőképe van. A jelen és a jövő találkozna a múlttal és a régmúlttal.

Persze tudom, hogy az alulinformált erdélyi atyafiak körében még érdekes Orbán, lehet majd vele együtt siratni a múltat, lehet szenvedni, lehet Csaba királyfihoz fohászkodni és elénekelni a nemzeti dalokat. Szép és felemelő lesz, kellő pátosszal, de ez a hatás a tusványosi skanzen falain belül marad. Már nem lesz rá kíváncsi a potens nemzetközi média. Így múlik el az Orbán világ dicsősége.

Te tehetségesebb voltál e bagázsnál. Többre vihetted volna.”

Nyitókép forrása: Facebook

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 62 komment

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salátás
2026. július 03. 11:35
te zsoltibácsival foglalkozz, retekszar.
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bbszaiff-2
2026. július 03. 11:31
Tett már valamit ez a .... országáért ?
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Irgum-burgum
•••
2026. július 03. 11:29 Szerkesztve
A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ugyanúgy érdektelenségbe fullad idén, ahogy a Fidesz politikája is megbukott április 12-én.
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Nuttika
2026. július 03. 11:28
És ki a fene ez a szerencsecsomag?
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