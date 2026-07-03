Németh Zsolt elárulta, miért nem hívták meg Magyar Pétert Tusványosra
A kormányfő a minap a parlamentben panaszkodott a meghívó elmaradására.
Kedves Németh Zsolt! Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?
„Kedves Németh Zsolt! Úgy őszintém megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?
Most Magyar Péter annyira Orbán fölött van, hogy Orbánnak kínos lenne egy nyílt vita MP-vel. Kiderülne ugyanis, hogy a Főni már árnyéka önmagának, nincs értelmes, figyelem felkeltő mondanivalója, Magyar Péternek meg izgalmas Magyarország jövőképe van. A jelen és a jövő találkozna a múlttal és a régmúlttal.
Persze tudom, hogy az alulinformált erdélyi atyafiak körében még érdekes Orbán, lehet majd vele együtt siratni a múltat, lehet szenvedni, lehet Csaba királyfihoz fohászkodni és elénekelni a nemzeti dalokat. Szép és felemelő lesz, kellő pátosszal, de ez a hatás a tusványosi skanzen falain belül marad. Már nem lesz rá kíváncsi a potens nemzetközi média. Így múlik el az Orbán világ dicsősége.
Te tehetségesebb voltál e bagázsnál. Többre vihetted volna.”
Nyitókép forrása: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő a minap a parlamentben panaszkodott a meghívó elmaradására.
Ezt is ajánljuk a témában
Ami viszont nem változik, hogy Orbán Viktor idén is előadást tart Tusnádfürdőn.