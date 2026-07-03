„Kedves Németh Zsolt! Úgy őszintém megkérdezem: ki kíváncsi Tusványos posványosra? Orbán Viktor leszerepelt, már nem fog talpra állni. Mit vártok tőle?

Most Magyar Péter annyira Orbán fölött van, hogy Orbánnak kínos lenne egy nyílt vita MP-vel. Kiderülne ugyanis, hogy a Főni már árnyéka önmagának, nincs értelmes, figyelem felkeltő mondanivalója, Magyar Péternek meg izgalmas Magyarország jövőképe van. A jelen és a jövő találkozna a múlttal és a régmúlttal.