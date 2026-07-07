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Gyurcsány négy napon át ivott, miután lemondott

2026. július 07. 10:53

A negyedik nap végén, egy hétfő reggelen jött el a pillanat, amikor rájött: ez nem vezet sehova.

2026. július 07. 10:53
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Hosszú idő után megtörte a csendet Gyurcsány Ferenc, a volt miniszterelnök az ATV Médiapiac című podcastjában beszélt arról, hogy nem a lemondás napja volt számára a legnehezebb, hanem az azt követő reggel. „A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel. Fél 9-kor felébredtem, nem volt dolgom, és nem voltam rá felkészülve” – fogalmazott a DK korábbi elnöke.

Mint mondta, ilyen helyzetben az embernek választania kell: vagy bekapcsolja a tévét, az interneten nézi, mit írnak róla, vagy – mint fogalmazott – „ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől”. 

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Elmondása szerint ő az utóbbi utat választotta a lemondása utáni 4 napban.  

Felidézte, hogy ez alatt az idő alatt tudatosan próbálta eltompítani magát, hogy ne kelljen szembenéznie a történtekkel. 

Nem komoly részegséget kell alatta érteni, de az ember eltompul egy picikét, kicsit távol helyezi magát a világtól”

 – magyarázta. 

A negyedik nap végén, egy hétfő reggelen jött el a pillanat, amikor rájött: ez nem vezet sehova. „Akkor azt mondod, hogy na jó, hát ez nem megoldás. Mi a megoldás? Az, hogy megkeresed magadban, hogy mi az, ami a létezés következő megnyilvánulása” – fogalmazott. Ekkor döntött úgy, hogy visszatér az íráshoz: egy korábban félbehagyott könyv első két fejezetéhez nyúlt vissza. 

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

 

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Összesen 65 komment

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21 gramm
2026. július 07. 15:03
Azt eddig is tudtuk, hogy a kelleténél jobban kedveli a piát, ebben semmi újdonség nincs. Amit leír, azzal kapcsolatban el kell ismerni, hogy valószínűleg tényleg leszámolt a politikával, mert erről a problémájáról és a lelki kínlódásairól már-már naív módon őszintén ír. Az irány jó, a magunkkal való szembe nézés bátor dolog és hasznos, ha követi a következtetések levonása és a változtatás. Keressen egy megbízható pszichiátert.
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Syr Wullam
2026. július 07. 14:47
Csak az számít, hogyan nézel ki, nem az, hogy mitől. 😌
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Szuper
2026. július 07. 14:36
Szerintem Feri az utolsó napon a végtelenítő kapcsolót aktivizálta... :-)))))))))))
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iimre
2026. július 07. 14:35
"nyafika 2026. július 07. 11:10 Az utódod sem különb, csak az ivás közben a fészbukón lóg és gyönyörködik a szelfijeiben..." A Poloska nem csak iszik, kokózik is — pedig elég beteg anélkül is…
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3
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