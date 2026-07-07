Gyurcsány négy napon át ivott, miután lemondott

Hosszú idő után megtörte a csendet Gyurcsány Ferenc, a volt miniszterelnök az ATV Médiapiac című podcastjában beszélt arról, hogy nem a lemondás napja volt számára a legnehezebb, hanem az azt követő reggel. „A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel. Fél 9-kor felébredtem, nem volt dolgom, és nem voltam rá felkészülve” – fogalmazott a DK korábbi elnöke.

Mint mondta, ilyen helyzetben az embernek választania kell: vagy bekapcsolja a tévét, az interneten nézi, mit írnak róla, vagy – mint fogalmazott – „ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől”.