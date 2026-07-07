Gyurcsány négy napon át ivott, miután lemondott

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A negyedik nap végén, egy hétfő reggelen jött el a pillanat, amikor rájött: ez nem vezet sehova.
Hosszú idő után megtörte a csendet Gyurcsány Ferenc, a volt miniszterelnök az ATV Médiapiac című podcastjában beszélt arról, hogy nem a lemondás napja volt számára a legnehezebb, hanem az azt követő reggel. „A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel. Fél 9-kor felébredtem, nem volt dolgom, és nem voltam rá felkészülve” – fogalmazott a DK korábbi elnöke.
Mint mondta, ilyen helyzetben az embernek választania kell: vagy bekapcsolja a tévét, az interneten nézi, mit írnak róla, vagy – mint fogalmazott – „ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől”.
Elmondása szerint ő az utóbbi utat választotta a lemondása utáni 4 napban.
Felidézte, hogy ez alatt az idő alatt tudatosan próbálta eltompítani magát, hogy ne kelljen szembenéznie a történtekkel.
Nem komoly részegséget kell alatta érteni, de az ember eltompul egy picikét, kicsit távol helyezi magát a világtól”
– magyarázta.
A negyedik nap végén, egy hétfő reggelen jött el a pillanat, amikor rájött: ez nem vezet sehova. „Akkor azt mondod, hogy na jó, hát ez nem megoldás. Mi a megoldás? Az, hogy megkeresed magadban, hogy mi az, ami a létezés következő megnyilvánulása” – fogalmazott. Ekkor döntött úgy, hogy visszatér az íráshoz: egy korábban félbehagyott könyv első két fejezetéhez nyúlt vissza.
Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner