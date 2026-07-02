Orbán például azt mondja a vége felé: nem nehezíteni akarjuk a munkáját. Propaganda helyett foglalkozzunk azzal, hogy mi az emberek igazsága. Együttműködésünket szeretném felajánlani.

Gyurcsány erre úgy válaszol: az embereknek olyan vezetőkre van szükségük, akik együttműködnek, de versenyeznek is. Orbán erre azt feleli: számíthat ránk.

De menetközben is: Gyurcsány egy ponton utal arra, hogy „egy helyről jövünk”, munkásháttérből.