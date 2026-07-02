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Csizmadia Ervin gyurcsány ferenc parlament vélemény orbán viktor

Két órára határozottan felállt a Gyurcsány–Orbán-rendszer

2026. július 02. 06:11

És ha azt vesszük, ez a két óra a rendszerváltás utáni magyar politika történetében nem is rossz arány.

2026. július 02. 06:11
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Csizmadia Ervin
Csizmadia Ervin
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„Hallom, hogy sokak szerint ami volt, az nem egyszerűen Orbán-, hanem Orbán-Gyurcsány rendszer. Megerősítem, de kicsit másképpen értem ezt, mint érteni szokás

Orbán-Gyurcsány rendszer ugyanis körülbelül két órára volt Magyarországon.

Egészen pontosan akkor, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005 júliusában, a Parlamentben találkozott Orbán Viktorral az ellenzék vezetőjével. Emlékszik valaki erre? 21 éve történt. De mivel akkor Gyurcsány volt hatalmon, pontosítsunk: ami akkor összeállt, az a  Gyurcsány-Orbán rendszer.

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De lássuk mire is gondolok! 

Arra, hogy a beszélgetés mai szemmel nézve meghökkentően, sőt megdöbbentően konstruktiv. Jómagam többször megnéztem és kijegyzeteltem ezt a disputát – ennek alapján mondom ezt. 

Orbán például azt mondja a vége felé: nem nehezíteni akarjuk a munkáját. Propaganda helyett foglalkozzunk azzal, hogy mi az emberek igazsága. Együttműködésünket szeretném felajánlani. 

Gyurcsány erre úgy válaszol: az embereknek olyan vezetőkre van szükségük, akik együttműködnek, de versenyeznek is. Orbán erre azt feleli: számíthat ránk.

De menetközben is: Gyurcsány egy ponton utal arra, hogy „egy helyről jövünk”, munkásháttérből. 

Aztán a nyugdíjak ügyében (amiről Gyurcsány azt mondja: a kedvenc témája) a miniszterelnök azt mondja, az Orbán-kormány idején (1998-2002) nem emeltek ott és akkor nyugdíjat, ahol és amennyit kellett volna. Három év alatt mi többet tettünk, mint Önök négy év alatt. Mire Orbán: kívánom, hogy Önök még többet emeljenek. 

Külön érdekesség, hogy egy ponton Orbán így hűti Gyurcsányt: látja, megint harcol. Ne harcoljon, mert egyetértek Önnel. 

És még sorolhatók lennének a példák. Nézze meg, aki a mai realizmus helyett politikai romantikát akar.

Szóval a lényeg: 2005 nyarán két órára határozottan felállt a Gyurcsány-Orbán rendszer, és ha azt vesszük, ez a két óra a rendszerváltás utáni magyar politika történetében nem is rossz arány.”

Nyitókép forrása: Arsboni

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Galerida
2026. július 02. 07:49
Az tény, hogy a félig-meddig lumpen környezetből érkezett Gyurcsány Ferenc egy igazi, cizellált stílusú angol lord volt a jólétbe és befolyásos famíliába született péterhez képest, aki nagyon bunkón viselkedik! Mintha vaddisznók nevelték volna fel!
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4
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TMATMA
2026. július 02. 07:38
Ez a gyalázat amikor önmagukat neutrális sőt méltányosnak nevező ún. elemző gyalázza az előző miniszterelnököket azért, hogy a mainak szemérmetlenül hízelegjen.
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1
0
gyzoltan-2
2026. július 02. 07:10
Megerősíteni látszik az írás Gyurcsány kijelentését, melyet az Orbánnal folytatott miniszterelnöki vita közben hangzott el: "-egy tőtől származunk!" -avagy érkeztünk..! -úgy igaziból, sok kétség nem fér hozzá..! 1945-től fogva, nyíltan, vagy latens módon, de mindenképpen érvényesítve volt, a magyarságellenes verdikt: "Minél rosszabb, annál jobb!" melyet tetéztek a magyarságellenes "pozitív diszkriminációval"! Könyörtelenül! -és teljesen mindegy volt, hogy milyen álságos demokrácia volt éppen érvényben..! -ennyit visszafogottan, erősen visszafogottan...
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0
0
Majdmegmondom
2026. július 02. 06:59
Nálam az jön le ebből, hogy Gyurcsány is igyekezett a győztes primitív arroganciájával viselkedni Orbánnal szemben, de végül a két ember intelligenciája nyert. Fletó nem került ugyanabba a mélységbe, ahol most I. Elmebeteg Péter admirális-generális van. Peti védelme érdekében azt is meg kell jegyeznem, hogy ha Orbánnak meg Gyurcsánynak is olyan pirinyó pöcse lenne, talán ők is szenvednének némi kisebbségi komplexusban, ha őket sem nevelték volna a szülei, belőlük is hamar előjött volna a belül szunnyadó selejtes énjük. De nem így történt, Peti bohóc egyedül megy tovább a vágóhíd felé...
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4
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