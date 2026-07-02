„Magyar Péterék célja, hogy mindenki féljen” – Áder János a Mandinernek
A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.
És ha azt vesszük, ez a két óra a rendszerváltás utáni magyar politika történetében nem is rossz arány.
„Hallom, hogy sokak szerint ami volt, az nem egyszerűen Orbán-, hanem Orbán-Gyurcsány rendszer. Megerősítem, de kicsit másképpen értem ezt, mint érteni szokás.
Orbán-Gyurcsány rendszer ugyanis körülbelül két órára volt Magyarországon.
Egészen pontosan akkor, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005 júliusában, a Parlamentben találkozott Orbán Viktorral az ellenzék vezetőjével. Emlékszik valaki erre? 21 éve történt. De mivel akkor Gyurcsány volt hatalmon, pontosítsunk: ami akkor összeállt, az a Gyurcsány-Orbán rendszer.
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A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.
De lássuk mire is gondolok!
Arra, hogy a beszélgetés mai szemmel nézve meghökkentően, sőt megdöbbentően konstruktiv. Jómagam többször megnéztem és kijegyzeteltem ezt a disputát – ennek alapján mondom ezt.
Orbán például azt mondja a vége felé: nem nehezíteni akarjuk a munkáját. Propaganda helyett foglalkozzunk azzal, hogy mi az emberek igazsága. Együttműködésünket szeretném felajánlani.
Gyurcsány erre úgy válaszol: az embereknek olyan vezetőkre van szükségük, akik együttműködnek, de versenyeznek is. Orbán erre azt feleli: számíthat ránk.
De menetközben is: Gyurcsány egy ponton utal arra, hogy „egy helyről jövünk”, munkásháttérből.
Aztán a nyugdíjak ügyében (amiről Gyurcsány azt mondja: a kedvenc témája) a miniszterelnök azt mondja, az Orbán-kormány idején (1998-2002) nem emeltek ott és akkor nyugdíjat, ahol és amennyit kellett volna. Három év alatt mi többet tettünk, mint Önök négy év alatt. Mire Orbán: kívánom, hogy Önök még többet emeljenek.
Külön érdekesség, hogy egy ponton Orbán így hűti Gyurcsányt: látja, megint harcol. Ne harcoljon, mert egyetértek Önnel.
És még sorolhatók lennének a példák. Nézze meg, aki a mai realizmus helyett politikai romantikát akar.
Szóval a lényeg: 2005 nyarán két órára határozottan felállt a Gyurcsány-Orbán rendszer, és ha azt vesszük, ez a két óra a rendszerváltás utáni magyar politika történetében nem is rossz arány.”
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