A Nemzeti Tömörülés 2027-es győzelme megbéníthatja Európát – aggódik a Foreign Affairs

A lap szerint az elmúlt évtizedekben a franciák fokozatosan kiábrándultak a hagyományos jobb- és baloldali pártokból. Bár Macron csökkentette a munkanélküliséget, nem tudta érdemben javítani a középosztály és a munkavállalók életszínvonalát.

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