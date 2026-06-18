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Marine Le Pen Jordan Bardella Franciaország Nemzeti Tömörülés Európai Unió elnökválasztás

A Nemzeti Tömörülés 2027-es győzelme megbéníthatja Európát – aggódik a Foreign Affairs

2026. június 18. 22:55

A lap szerint „a szélsőjobb” hatalomra jutásával elérkezhet Franciaország és a kontinens „Trump-pillanata”.

2026. június 18. 22:55
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Egy Jordan Bardella vezette kormány nemcsak a francia belpolitikát alakítaná át, hanem az Európai Unió működését is alapjaiban befolyásolhatná – állapítja meg a Foreign Affairs elemzése. A lap szerint a Nemzeti Tömörülésnek (RN) szerint reális esélye van annak, hogy fennállása óta először hatalomra kerüljön Franciaországban.

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Elérkezhet Franciaország „Trump-pillanata”

A Foreign Affairs szerint a 2027-es francia elnökválasztással elérkezhet „Franciaország Trump-pillanata”, amely a Brexithez, vagy az amerikai elnök 2016-os hatalomra kerüléséhez hasonló, radikális módon formálhatja át nemcsak az ország, de egész Európa politikai életét. Az elemzés emlékeztet arra, hogy Emmanuel Macron már nem indulhat újra az elnöki pozícióért, miközben a Nemzeti Tömörülés támogatottsága folyamatosan növekszik. A májusi felmérések alapján

Jordan Bardella több mint 30 százalékot szerezhet az első fordulóban, míg egyetlen riválisa sem éri el a 17 százalékot.

A szerző szerint

a szélsőjobboldal második fordulós győzelme korántsem biztos, de most először valódi lehetőség”.

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Az elégedetlenség táplálja a Nemzeti Tömörülést

A lap szerint az elmúlt évtizedekben a franciák fokozatosan kiábrándultak a hagyományos jobb- és baloldali pártokból. Bár Macron csökkentette a munkanélküliséget, nem tudta érdemben javítani a középosztály és a munkavállalók életszínvonalát.

A cikk úgy fogalmaz:

Macron kudarcai egyre több választót győztek meg arról, hogy Bardella vagy Le Pen az egyetlen alternatíva.”

Az elemzés szerint a bevándorlás, a közbiztonság és a radikális iszlám kérdése különösen a vidéki és munkásrétegek körében erősíti a Nemzeti Tömörülést.

Az államadósság is a rendszerellenes hangulatnak kedvez

A lap szerint Franciaország pénzügyi mozgástere is beszűkült. Az államadósság mára a GDP mintegy 118 százalékára emelkedett, ami Görögország és Olaszország után a harmadik legmagasabb arány Európában.

A szerző szerint

az ország gyakorlatilag csődben van, ezért nehéz azt állítani, hogy egy RN-elnök kevésbé lenne fiskálisan felelős”.

Az Európai Unió is megrendülhet

A Foreign Affairs szerint egy patrióta francia kormány jóval nagyobb kihívást jelentene Brüsszelnek, mint korábban Orbán Viktor Magyarországa vagy Giorgia Meloni Olaszországa.

Az elemzés szerint

Franciaország részben vagy akár teljesen leállíthatná az uniós döntéshozatalt”.

A lap emlékeztet arra, hogy a Nemzeti Tömörülés hivatalos programja továbbra is a jelenlegi, központosított, nemzetek felett/helyett álló uniós rendszerrel ellentétben a tagállamok közötti lazább együttműködésre épül. A párt

  • ellenzi a közös európai védelmi politika elmélyítését,
  • csökkentené Brüsszel költségvetési szerepét és
  • elutasítja Ukrajna uniós tagságát.

A Foreign Affairs végül arra figyelmeztet, hogy bár egy Nemzeti Tömörülés-elnökség nem feltétlenül rombolná le az Európai Uniót,

legalább öt évre zűrzavarba és bénultságba taszíthatná Franciaországot és Európát”,

egy olyan időszakban, amikor a kontinensnek éppen az egységre lenne a legnagyobb szüksége.

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Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 3 komment

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Párhuzamos különvélemény
2026. június 18. 23:57
"egy olyan időszakban, amikor a kontinensnek éppen az egységre lenne a legnagyobb szüksége" Az EU 20 éve mindig olyan időszakban van, amikor éppen a (liberális) egységre lenne a a legnagyobb szüksége. Kurva nagy liberalizmus ez, hogy nem tűr meg semmit maga mellett.
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nemecsek-3
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2026. június 18. 23:49 Szerkesztve
"....egy olyan időszakban, amikor a kontinensnek éppen az egységre lenne a legnagyobb szüksége." Egy pici megjegyzést elfelejtett hozzátenni: az "egy olyan időszakban" amit teljes egészében a jelenlegi vezetés hozzáállásának köszönhetünk, így természetesen a jelen felállás teljes kitakarítása után egy teljesen új adminisztrációval, és visszatééssel az unió alapszerződéseihez Az más kérdés, hogy ez a kontinens soha nem lesz USE, bármilyen lilaködben merengenek az ábrándozók, mert népesség szerkezete és kulturális múltja teljesen kizárja, hogy itt egy államberendezkedést amerikai mintára összehozzanak. Bármilyen erre való elhajlás diktatúrába torkollik mint annak egyértelmű jelei máris láthatóak azok számára akik nem vakok és a földön állva értékelik a látottakat
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Deplorable
2026. június 18. 22:58
Vinnyogjatok, büdös libernyákok!
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