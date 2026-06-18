A Nemzeti Tömörülés 2027-es győzelme megbéníthatja Európát – aggódik a Foreign Affairs

Bardella a Politicónak: Nem hagyom, hogy a Bizottság francia katonákat küldhessen a halálba!
Ha Bardella jövőre győz a francia elnökválasztáson, hosszú ideje először lenne szuverenista vezetője egy nyugat-európai országnak.
A lap szerint „a szélsőjobb” hatalomra jutásával elérkezhet Franciaország és a kontinens „Trump-pillanata”.
Egy Jordan Bardella vezette kormány nemcsak a francia belpolitikát alakítaná át, hanem az Európai Unió működését is alapjaiban befolyásolhatná – állapítja meg a Foreign Affairs elemzése. A lap szerint a Nemzeti Tömörülésnek (RN) szerint reális esélye van annak, hogy fennállása óta először hatalomra kerüljön Franciaországban.
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Ha Bardella jövőre győz a francia elnökválasztáson, hosszú ideje először lenne szuverenista vezetője egy nyugat-európai országnak.
A Foreign Affairs szerint a 2027-es francia elnökválasztással elérkezhet „Franciaország Trump-pillanata”, amely a Brexithez, vagy az amerikai elnök 2016-os hatalomra kerüléséhez hasonló, radikális módon formálhatja át nemcsak az ország, de egész Európa politikai életét. Az elemzés emlékeztet arra, hogy Emmanuel Macron már nem indulhat újra az elnöki pozícióért, miközben a Nemzeti Tömörülés támogatottsága folyamatosan növekszik. A májusi felmérések alapján
Jordan Bardella több mint 30 százalékot szerezhet az első fordulóban, míg egyetlen riválisa sem éri el a 17 százalékot.
A szerző szerint
a szélsőjobboldal második fordulós győzelme korántsem biztos, de most először valódi lehetőség”.
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Igazi bal-jobb összecsapásra van kilátás.
A lap szerint az elmúlt évtizedekben a franciák fokozatosan kiábrándultak a hagyományos jobb- és baloldali pártokból. Bár Macron csökkentette a munkanélküliséget, nem tudta érdemben javítani a középosztály és a munkavállalók életszínvonalát.
A cikk úgy fogalmaz:
Macron kudarcai egyre több választót győztek meg arról, hogy Bardella vagy Le Pen az egyetlen alternatíva.”
Az elemzés szerint a bevándorlás, a közbiztonság és a radikális iszlám kérdése különösen a vidéki és munkásrétegek körében erősíti a Nemzeti Tömörülést.
A lap szerint Franciaország pénzügyi mozgástere is beszűkült. Az államadósság mára a GDP mintegy 118 százalékára emelkedett, ami Görögország és Olaszország után a harmadik legmagasabb arány Európában.
A szerző szerint
az ország gyakorlatilag csődben van, ezért nehéz azt állítani, hogy egy RN-elnök kevésbé lenne fiskálisan felelős”.
A Foreign Affairs szerint egy patrióta francia kormány jóval nagyobb kihívást jelentene Brüsszelnek, mint korábban Orbán Viktor Magyarországa vagy Giorgia Meloni Olaszországa.
Az elemzés szerint
Franciaország részben vagy akár teljesen leállíthatná az uniós döntéshozatalt”.
A lap emlékeztet arra, hogy a Nemzeti Tömörülés hivatalos programja továbbra is a jelenlegi, központosított, nemzetek felett/helyett álló uniós rendszerrel ellentétben a tagállamok közötti lazább együttműködésre épül. A párt
A Foreign Affairs végül arra figyelmeztet, hogy bár egy Nemzeti Tömörülés-elnökség nem feltétlenül rombolná le az Európai Uniót,
legalább öt évre zűrzavarba és bénultságba taszíthatná Franciaországot és Európát”,
egy olyan időszakban, amikor a kontinensnek éppen az egységre lenne a legnagyobb szüksége.
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Megint félteni kezdték az Európai Unió egységét.
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Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP