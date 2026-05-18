Eddig pihenhetett Von der Leyen: újabb nagy ellenfelet kaphat a nyakába Orbán távozása után

Hadüzenet: Macron ádáz ellenfele véget vetne a német befolyásnak Európában
A közelgő elnökválasztás egyik legesélyesebb jelöltje szakítana a hagyományokkal.
A Financial Times szerint míg Orbán Viktor magyar miniszterelnök EU-ellenes politikájának visszaszorulása átmeneti megkönnyebbülést hozott az uniós vezetőknek, most Franciaország válhat az EU egységét fenyegető fő veszéllyé.
A Financial Times cikke szerint Emmanuel Macron elnökségének közeledő vége után a francia szélsőjobboldal, Marine Le Pen vagy pártelnöke, Jordan Bardella kerülhet hatalomra.
A cikk kiemeli:
Bardella nyilatkozataiban együttműködést ígér Németországgal és Friedrich Merz kancellárral, de tervei – például az EU-s menekültpolitika felrúgása és a francia hozzájárulás csökkentése az uniós költségvetéshez – komoly feszültségeket vetítenek előre Berlin és Brüsszel irányába.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.