Szoboszlai közösségi médiás posztja kiverte a biztosítékot Angliában

Szoboszlai két gólpasszt adott, de elcsúszott és simán kikapott a Liverpool
Az Aston Villa 4–2-re nyert és már biztos Bajnokok Ligája-induló.
A Liverpool szurkolóinak nem annyira tetszett a magyar válogatott csapatkapitányának posztja. Szoboszlai Dominik egy fizetett hirdetésben egy magánrepülőn hamburgert evett az Aston Villa elleni vereség után.
A Liverpool péntek este 4–2-es vereséget szenvedett az Aston Villától a Premier League 37. fordulójában, így még nem tudta bebiztosítani indulását a következő évadra a Bajnokok Ligájában. A gyengén játszó Vörösök egyik legjobbja megint Szoboszlai Dominik volt, hiszen csapata mindkét gólpasszát ő adta. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy a birminghamiek második találata előtti akció az ő elcsúszásával indult.
Szombaton a magyar válogatott csapatkapitánya egy a McDonald's által szponzorált bejegyzést tett közzé az Instagramon, ami kiverte a biztosítékot a liverpooli szurkolóknál. Az egyik fotón például egy magánrepülőn eszi a hamburgert.
„Egyébként tegnap este 4–2-re kikaptam, én meg egy magánrepülőn ülök a kajámmal. Mi történt a klubommal? Stevie szégyellné magát, ha ki kellene lépnie a házból” – írta egy dühös szurkoló a poszttal kapcsolatban.
„Most veszítettünk 20. alkalommal, Szoboszlai pedig a McDonald's-ot hirdeti. Mi történt ezzel a klubbal?” – értetlenkedik egy másik.
„Szoboszlai a Villa elleni vereség után azzal vigasztalódott, hogy McDonald's-os vacsorát evett a magángépén” – írta egy harmadik.
„Egyre nagyobb problémánk van Szoboszlaival” – jelentette ki az LFC Fans Corner.
Esküszöm, Szoboszlait én már a csapatkapitányi karszalag közelében sem akarom látni, a mentalitásával gondok vannak”
– borította ki a bilit egy kommentelő.
A This is Anfield szerint mivel ez egy időzített, fizetett promóciós tartalom lehetett, a szurkolók nyilván túlreagálták ezt a helyzetet, ugyanakkor Szoboszlai el is kerülhette volna. Például a játékosügynökök beleírathatnának egy olyan kitételt ezekbe a szerződésekbe, hogy egy vereség utáni napon ne kelljen ilyeneket posztolni.
