Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai közösségi médiás posztja kiverte a biztosítékot Angliában

2026. május 18. 09:48

A Liverpool szurkolóinak nem annyira tetszett a magyar válogatott csapatkapitányának posztja. Szoboszlai Dominik egy fizetett hirdetésben egy magánrepülőn hamburgert evett az Aston Villa elleni vereség után.

2026. május 18. 09:48
null

A Liverpool péntek este 4–2-es vereséget szenvedett az Aston Villától a Premier League 37. fordulójában, így még nem tudta bebiztosítani indulását a következő évadra a Bajnokok Ligájában. A gyengén játszó Vörösök egyik legjobbja megint Szoboszlai Dominik volt, hiszen csapata mindkét gólpasszát ő adta. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy a birminghamiek második találata előtti akció az ő elcsúszásával indult.

Szoboszlai
Szoboszlai két gólpasszt jegyzett, de nem erről beszélnek a szurkolók. Fotó: Darren Staples / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Szombaton a magyar válogatott csapatkapitánya egy a McDonald's által szponzorált bejegyzést tett közzé az Instagramon, ami kiverte a biztosítékot a liverpooli szurkolóknál. Az egyik fotón például egy magánrepülőn eszi a hamburgert.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt gondolják Szoboszlai posztjáról

„Egyébként tegnap este 4–2-re kikaptam, én meg egy magánrepülőn ülök a kajámmal. Mi történt a klubommal? Stevie szégyellné magát, ha ki kellene lépnie a házból” – írta egy dühös szurkoló a poszttal kapcsolatban.

„Most veszítettünk 20. alkalommal, Szoboszlai pedig a McDonald's-ot hirdeti. Mi történt ezzel a klubbal?” – értetlenkedik egy másik.

„Szoboszlai a Villa elleni vereség után azzal vigasztalódott, hogy McDonald's-os vacsorát evett a magángépén” – írta egy harmadik.

„Egyre nagyobb problémánk van Szoboszlaival” – jelentette ki az LFC Fans Corner.

Esküszöm, Szoboszlait én már a csapatkapitányi karszalag közelében sem akarom látni, a mentalitásával gondok vannak”

 – borította ki a bilit egy kommentelő.

A This is Anfield szerint mivel ez egy időzített, fizetett promóciós tartalom lehetett, a szurkolók nyilván túlreagálták ezt a helyzetet, ugyanakkor Szoboszlai el is kerülhette volna. Például a játékosügynökök beleírathatnának egy olyan kitételt ezekbe a szerződésekbe, hogy egy vereség utáni napon ne kelljen ilyeneket posztolni.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jebuzita
2026. május 18. 10:53
Én idióta kommentelek... Még a végén az Liverpool Fc sajtósai szemlézik a mandi kommentszekciót. Ja, nem is... Ez még a Szöllősi -féle sportújságírásnak is gyenge.
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. május 18. 10:53
Minden mekdonácos reklám proliknak készül, szóval ha a prolik fölháborodnak rajta, az azt jelenti, hogy eljutott hozzájuk. Mindenesetre drukkolok, hogy Szoboszlainak sikerüljön otthagynia ezt a fos Liverpoolt, és egy normális csapatban folytassa, ahol kiteljesedhetne és fejlődhetne. Az adottságai alapján a világ egyik legjobb játékosává is válhatna, ha nem reked meg ennél a klubnál. Csak hát sajnos nyilván nála és a menedzsmentjénél is a pénz a legnagyobb úr... és amikor már kifutott az időből, akkor fog leesni neki, hogy talán máshogy kellett volna.
Válasz erre
2
0
motoman528
2026. május 18. 10:52
Ha egy valakit kellene választani a csapatból, akinek nincs baj a mentalitásával akkor az ő lenne!
Válasz erre
1
0
zolotarjov-2
2026. május 18. 10:38
Erre maximum a mandiner stábja verte ki.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!