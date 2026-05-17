Szoboszlai Dominik alaposan meglepte a Havanna-lakótelep népét (VIDEÓ)

„Apa velem mindig sokkal szigorúbb volt, mint másokkal” – Szoboszlai Dominik megnevezte legkeményebb ellenfelét
A Liverpool magyar sztárja egy másik klubikonnal, Jamie Redknappel töltött el egy egész napot.
A beavatottakon kívül senki sem tudott a Liverpool magyar sztárjának érkezéséről. Szoboszlai Dominik ezúttal egy ifjú freestyle-os tehetséggel együtt volt főszereplője egy budapesti reklámfilm-forgatásnak.
Szoboszlai Dominikkel forgatta le legújabb reklámfilmjét az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltató. A látványos kisfilm főhőse ezúttal egy fiatal labdazsonglőr, Gregosits Béla Botond volt, ám a reklám végén természetesen feltűnik a nagy meglepetés, a Liverpool világsztárja. A werkfilmből azonban kiderül, a statiszták meglepetése nem megjátszott volt Szoboszlai színre lépésekor.
Az inspirálónak szánt reklám alapüzenetét, a vágyott célok eléréséhez szükséges kitartást ezúttal a kétszeres magyar ifjúsági freestyle-bajnok Gregosits Béla Botond történetén keresztül szeretné átadni a telekommunikációs óriáscég. A díjnyertes Fekete pont című mozit is jegyző Szimler Bálint rendezésében elkészült kisfilmet Kőbányán, illetve a Havanna-lakótelepen forgatták, majd' száz fő részvételével – plusz Szoboszlai Dominik, akinek érkezéséről előre
nem tudtak a szereplők, tehát az arcuk valós érzelmeket tükröz a Liverpool világsztárjának felbukkanásakor.
Érdekesség, hogy a reklám üzenetével szorosan egybecseng Szoboszlai a közelmúltban Jamie Redknappnek adott interjúja is, mely során a Liverpool idei legjobbja egyebek mellett arról beszél a klub korábbi középpályásának, hogy mindent feláldozott karrierje és a futball érdekében, s
a hőn áhított sikereket csak úgy lehet elérni, ha az élet bármely területén mindig száz százalékot nyújt az ember.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool magyar sztárja egy másik klubikonnal, Jamie Redknappel töltött el egy egész napot.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka