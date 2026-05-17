„Apa velem mindig sokkal szigorúbb volt, mint másokkal” – Szoboszlai Dominik megnevezte legkeményebb ellenfelét

Szoboszlai lemaradt a döntőről, megvonták a játékosok fizetését
És a leendő(?) sportállamtitkárnak is van köze hozzá.
A Liverpool magyar sztárja egy másik klubikonnal, Jamie Redknappel töltött el egy egész napot. Szoboszlai Dominik mindent feláldozott a futballért, de ennek meg is lett az eredménye.
Szoboszlai Dominik volt a Sky Sports műsorának vendége, a Liverpool magyar világsztárja a klub korábbi kiválóságát, Jamie Redknappet vezette végig egy átlagos hétköznapján a kamerák kereszttüzében. A Vörösök idei szezonjának legjobbja közben számos kulisszatitkot elárult a karrierjével kapcsolatban és a Premier League-ről, de „természetesen” a szabadrúgás-tudományába is testközelből avatta be Redknappet.
Szoboszlai Dominik és Jamie Redknapp az edzőközpontban elköltött reggeli közben kezdtek el beszélgetni, nyilván a kezdetektől indultak, a magyar világklasszis a korábbi középpályásnak is elmesélte, hogy
édesapja, egyben nevelőedzője, Szoboszlai Zsolt vele sokkal szigorúbb volt az edzéseken, mint a többiekkel, de egyetértettek abban, hogy ennek meg is lett a látványos eredménye.
Szoboszlai emellett apja egyik legfontosabb tanításának azt az iránymutatást nevezte, hogy egy mérkőzés legkritikusabb része egyéni szempontból mindig az első öt perc, az önbizalom-felépítés időszaka, elvégre mentálisan ez fogja megalapozni az egész meccsteljesítményt. Mint mondta, a mai napig ennek szellemében készül egy-egy összecsapásra:
az első öt percben a hibákat elkerülendő mindig megpróbál a lehető legegyszerűbben játszani, mert ez akár a komplett meccsét meghatározhatja.
Emellett hangot adott annak az ars poeticájának, miszerint mindegy, mit csinálsz, csak teljes erőbedobással csináld: ha sakkozol, ha orvos vagy, ha futballista, mindig tedd bele a száz százalékot, csak így lehetsz sikeres.
Futballistaként például fel kell áldoznod mindent, beleértve az éjszakázást és pihenőnapokat is."
Szoboszlai Dominik arra a felvetésre, hogy korábban nem tartották túl barátságosnak, mostanra viszont ez megváltozott, mosolyogva annyit felelt:
alapvetően csak akkor beszél, ha szükséges, jobb szeret inkább a pályán bizonyítani, s ha a mutatott teljesítménye beszél helyette.
Válogatottunk csapatkapitánya az edzés és a Redknappel közös szabadrúgás-gyakorlás előtt azt is elárulta, kik voltak eddig a legkeményebb ellenfelei a Premier League-ben:
Érdekesség, a videó alatti hozzászólások egy jelentős része a készítő Sky Sportshoz intézett számonkérés, amelyben a kommentelők azt kifogásolják felháborodott hangnemben, hogy Szoboszlait egy ilyen idény után még csak a Premier League Év játékosa-díj nyolcas listájára sem jelölték . Mint ismert, a győztes végül az alábbi nyolc játékos közül kerül majd ki.
