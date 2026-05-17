„Apa velem mindig sokkal szigorúbb volt, mint másokkal” – Szoboszlai Dominik megnevezte legkeményebb ellenfelét

Válogatottunk csapatkapitánya az edzés és a Redknappel közös szabadrúgás-gyakorlás előtt azt is elárulta, kik voltak eddig a legkeményebb ellenfelei a Premier League-ben:

elsőként a Chelsea világklasszis ecuadori védekező középpályását, Moises Caicedót említette,

mellette pedig a Newcastle brazil mindenesét, a szintén nagyon kellemetlen játékstílusú brazil Joelintont.

Érdekesség, a videó alatti hozzászólások egy jelentős része a készítő Sky Sportshoz intézett számonkérés, amelyben a kommentelők azt kifogásolják felháborodott hangnemben, hogy Szoboszlait egy ilyen idény után még csak a Premier League Év játékosa-díj nyolcas listájára sem jelölték . Mint ismert, a győztes végül az alábbi nyolc játékos közül kerül majd ki.