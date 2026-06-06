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A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Magyar Péter nem csúfolódhat fölényeskedve azokkal az állampolgárokkal, akiknek a szolgálatára jelentkezett.
„Van egy dolog, ami szinte mindenki figyelmét elkerülte a tegnapi szégyenteljes erkélyjelenettel kapcsolatban. Magyar Péter ugyanis véleményem szerint tegnap nyíltan megszegte a miniszterelnöki esküjét.
A Tisza párt elnöke tudniillik nem egy ellenzéki troll többé, aki kommentekben röhögőfejezheti, bohócozhatja a vele egyet nem értőket, vagy egy teherautó platójáról ordibálhat a templomból kijövő hívekkel. Ha tetszik nekünk, ha nem, Magyar Péter május 10. óta közjogilag hazánk felesküdött miniszterelnöke, aki arra tett esküt, hogy a teljes nemzetét, annak minden állampolgárát szolgálja, pártállásra való tekintet nélkül.
Magyar Péter nem csúfolódhat fölényeskedve azokkal az állampolgárokkal, akiknek a szolgálatára jelentkezett, és akiknek az adójából kapja a fizetését, a szolgálati autóját, a testőrségét és mindazokat a privilégiumokat, amelyeket a következő 4 évben élvezni fog.
Magyar nem mutogathat gúnyolódva az erkélyén állva ezekre az állampolgárokra,
utasítva a kamerás fiúját, hogy kit vegyen fel közelről, és nem tehet közzé róluk videót gunyoros kommentárral, ország-világ előtt kipécézve ezeket az állampolgárokat, mivel ő május 10 óta nem a bullyja, hanem a felesküdött szolgája ezeknek az embereknek.
Mindezt megteheti – ízléstől függően – nagyon sok ember, újságíró, influenszer, médiás szerkesztő, de pont ő, aki közjogilag a teljes nemzet miniszterelnöke – NEM!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala