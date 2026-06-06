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gúnyolódás Tisza Párt Magyarország tüntetés Magyar Péter

Magyar Péter véleményem szerint tegnap nyíltan megszegte a miniszterelnöki esküjét

2026. június 06. 20:46

Magyar Péter nem csúfolódhat fölényeskedve azokkal az állampolgárokkal, akiknek a szolgálatára jelentkezett.

2026. június 06. 20:46
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Van egy dolog, ami szinte mindenki figyelmét elkerülte a tegnapi szégyenteljes erkélyjelenettel kapcsolatban. Magyar Péter ugyanis véleményem szerint tegnap nyíltan megszegte a miniszterelnöki esküjét.

A Tisza párt elnöke tudniillik nem egy ellenzéki troll többé, aki kommentekben röhögőfejezheti, bohócozhatja a vele egyet nem értőket, vagy egy teherautó platójáról ordibálhat a templomból kijövő hívekkel. Ha tetszik nekünk, ha nem, Magyar Péter május 10. óta közjogilag hazánk felesküdött miniszterelnöke, aki arra tett esküt, hogy a teljes nemzetét, annak minden állampolgárát szolgálja, pártállásra való tekintet nélkül.

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Magyar Péter nem csúfolódhat fölényeskedve azokkal az állampolgárokkal, akiknek a szolgálatára jelentkezett, és akiknek az adójából kapja a fizetését, a szolgálati autóját, a testőrségét és mindazokat a privilégiumokat, amelyeket a következő 4 évben élvezni fog.

Magyar nem mutogathat gúnyolódva az erkélyén állva ezekre az állampolgárokra,

utasítva a kamerás fiúját, hogy kit vegyen fel közelről, és nem tehet közzé róluk videót gunyoros kommentárral, ország-világ előtt kipécézve ezeket az állampolgárokat, mivel ő május 10 óta nem a bullyja, hanem a felesküdött szolgája ezeknek az embereknek.

Mindezt megteheti – ízléstől függően – nagyon sok ember, újságíró, influenszer, médiás szerkesztő, de pont ő, aki közjogilag a teljes nemzet miniszterelnöke – NEM!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 06. 22:26
Beleszart ez már a választói szájába is, azt állva tapsoltak neki érte. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 06. 22:24
De igen. Megteheti. Mert megengedik neki.
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0
0
lemez
2026. június 06. 21:59
Ferihegyen leszállt az ukrajnai teherhordozó repúlögép.Mit ad toka ukrajnának?
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3
0
sanya55-2
2026. június 06. 21:55
Pofánkról ég a bőr a világ előtt, emiatt a tahó MP1G miatt
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8
0
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