„Van egy dolog, ami szinte mindenki figyelmét elkerülte a tegnapi szégyenteljes erkélyjelenettel kapcsolatban. Magyar Péter ugyanis véleményem szerint tegnap nyíltan megszegte a miniszterelnöki esküjét.

A Tisza párt elnöke tudniillik nem egy ellenzéki troll többé, aki kommentekben röhögőfejezheti, bohócozhatja a vele egyet nem értőket, vagy egy teherautó platójáról ordibálhat a templomból kijövő hívekkel. Ha tetszik nekünk, ha nem, Magyar Péter május 10. óta közjogilag hazánk felesküdött miniszterelnöke, aki arra tett esküt, hogy a teljes nemzetét, annak minden állampolgárát szolgálja, pártállásra való tekintet nélkül.