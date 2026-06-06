Teljes káosszal kezdi a nyarat Románia – az RMDSZ keskeny pallón egyensúlyoz

Utóbbi részéről már ki is jelentették: bárkivel hajlandók koalícióra lépni az AUR-on kívül.

Az RMDSZ kettős helyzetben van – értékel lapunknak Illyés Gergely politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Egyrészt az AUR-on kívül tényleg minden párttal tárgyalóképes, és mindkét nagy blokk által elfogadható szövetséges, mert a magyar választók számarányából kiindulva nem jelent közvetlen hatalmi fenyegetést, és még közvetíteni is tud a vitázó felek között. Mellette szól a frakciófegyelem, a stabilitás érzete is – fogalmaz a szakértő. Másrészt viszont a magyar párt, bár remekül szerepelt a legutóbbi választáson, nem képvisel nagy erőt: 32 mandátuma van a 464-ből a törvényhozás két házában. Mint Illyés Gergely rámutat, a három szélsőjobboldali pártból, a Románok Egyesüléséért Szövetségből, a talán nála is szélsőségesebb SOS Romániából és a Fiatal Emberek Pártjából (POT) lemorzsolódók önmagukban fel tudnak sorakoztatni ekkora erőt. „Ez nagy fejtörést okoz az RMDSZ-nek is. Úgy látom, nincs nagyon más útja, mint a hagyományosan nyugatorientált pártok: a PNL, az USR és egyelőre a PSD” – latolgatja a szakértő. Ezért kommunikálja azt az RMDSZ, hogy szeretné helyreállítani az eddigi koalíciót. Hogy Bolojannal vagy nélküle, az már lényegtelen, a magyar szövetség nyitott mindenre. Ha sikerül túllépni a nagy pártok személyi ellentétek miatti konfliktusain, és létrejön egy új kormány, annak valószínűleg az RMDSZ is tagja lesz – mondja Illyés.

A párt a másik fronton, az új magyar kormánnyal való kapcsolatok ügyében is kivár. Bár egyelőre nem tudni, változik-e a nemzetpolitika, Illyés Gergely úgy fogalmaz, hogy az RMDSZ a stabilitás és a kiszámíthatóság révén tehermentesítve volt Budapest felé az elmúlt években. Most arra várnak, hogy Budapest kezdeményezzen. Kérdés, hogy ha netán csökkenne a magyarországi támogatás – akár az anyagi források, akár a politikai kiállás –, az milyen következményekkel járna. Illyés hangsúlyozza, hogy az Orbán-kormányok nem az RMDSZ-t támogatták, hanem az erdélyi magyarságot, a programok jelentős részét sem a szervezet bonyolította le.