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orbán balázs fidesz migráns

Pontról pontra: íme a migrációs paktum hazánk szempontjából legfontosabb, szigorú rendelkezései

2026. június 06. 18:26

Az egy hét múlva hatályba lépő migrációs paktum néhány rendelkezését tette közzé Orbán Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki azt javasolta egyúttal: ne adjuk fel az ellenállást ebben az ügyben.

2026. június 06. 18:26
Magyar Péter és Ursula von der Leyen

„Figyelem, tények!” – ezzel a felütéssel idézett szó szerint a migrációs paktumból több pontot is Orbán Balázs. A fideszes képviselő posztjában kitér arra is: a rendelkezések egy hét múlva hatályba lépnek, és noha sokan tiltakoznak ellene Európában, a Bizottság elnöke mégis történelmi lépésnek tartja. 

„A magyar miniszterelnök szerint – ha jól értem – csak egy kis szuverenitás az uniós pénzekért cserébe”

– olvasható Orbán Balázs bejegyzésében.

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„Ilyen világ jön a következő években”

A paktumból a politikus idézi azt a rendelkezést, mely szerint 

Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.

Idézi azt is, amely arról szól: a Bizottság Magyarország beleszólása nélkül bármely évben tetszőlegesen növelheti a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeg mértékét; illetőleg válsághelyzetben – így például egy nem várt nagyobb migrációs hullám esetén – 

a Bizottság kötelezheti Magyarországot, hogy az előírt migránskvótánál jóval nagyobb számú menekültet fogadjon be.

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Orbán Balázs kiemelte azt a rendelkezést is, mely szerint

amennyiben nem sikerül 12 héten belül elbírálni a határnál várakozó migránsok menedékkérelmét, úgy a menekültek szabadon beléphetnek és mozoghatnak Magyarország területén. 

„A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ide értve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is” – olvasható a bejegyzésben. Mindezeken túlmenően Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek; ugyancsak 

köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.

A politikus rávilágít: kizárólag az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.

 Magyarország továbbá még akkor sem utasíthat ki egy nem biztonságos országból érkező menedékkérőt, ha a személyt a hatóságok az ország biztonságára és közrendjére veszélyesnek minősítik. 

„Ilyen világ jön a következő években, ha feladjuk az ellenállást. Javaslom, hogy ne adjuk fel!” – zárta posztját Orbán Balázs.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 56 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 06. 19:56
magyar-1977 snagyz 2026. június 06. 19:56 Bukott náci hulladékok vagytok, kuss a nevetek!:DDD
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magyar-1977
2026. június 06. 19:54
magyar-1977 Szerintem 2026. június 06. 19:54 Nagyon helyesen 16 évig csak loptatok a magyaroktól!.:DDD
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0
0
magyar-1977
2026. június 06. 19:52
magyar-1977 figyelő4322 2026. június 06. 19:51 Magyar : 4.500.000 Cigány : 1.400.000 Jó vergődést !:DDDDDDDDDD
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figyelő4322
2026. június 06. 19:49
Az majdnem biztos, hogy a legtöbb szektás aki erre szavazott, nem is tudott erről. Hiszen a Poloska próféta folyamatosan hazudott nekik mindenről. Viszont ha ez sem ébreszti fel őket, akkor nem normálisak. Ezt az információt az ellenzéknek széles körben terjeszteni kellene. Lehet, hogy a szekta józanabb része talán felébredne?
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