Pontról pontra: íme a migrációs paktum hazánk szempontjából legfontosabb, szigorú rendelkezései

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A valóság máris szembejött a TISZA Párttal.
Az egy hét múlva hatályba lépő migrációs paktum néhány rendelkezését tette közzé Orbán Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki azt javasolta egyúttal: ne adjuk fel az ellenállást ebben az ügyben.
„Figyelem, tények!” – ezzel a felütéssel idézett szó szerint a migrációs paktumból több pontot is Orbán Balázs. A fideszes képviselő posztjában kitér arra is: a rendelkezések egy hét múlva hatályba lépnek, és noha sokan tiltakoznak ellene Európában, a Bizottság elnöke mégis történelmi lépésnek tartja.
„A magyar miniszterelnök szerint – ha jól értem – csak egy kis szuverenitás az uniós pénzekért cserébe”
– olvasható Orbán Balázs bejegyzésében.
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A valóság máris szembejött a TISZA Párttal.
A paktumból a politikus idézi azt a rendelkezést, mely szerint
Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet vagy 7 millió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.
Idézi azt is, amely arról szól: a Bizottság Magyarország beleszólása nélkül bármely évben tetszőlegesen növelheti a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeg mértékét; illetőleg válsághelyzetben – így például egy nem várt nagyobb migrációs hullám esetén –
a Bizottság kötelezheti Magyarországot, hogy az előírt migránskvótánál jóval nagyobb számú menekültet fogadjon be.
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16,4 milliárd euró érkezhet, ha a kormány augusztus 31-ig minden feltételt teljesít, többek között az energetikában.
Orbán Balázs kiemelte azt a rendelkezést is, mely szerint
amennyiben nem sikerül 12 héten belül elbírálni a határnál várakozó migránsok menedékkérelmét, úgy a menekültek szabadon beléphetnek és mozoghatnak Magyarország területén.
„A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ide értve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is” – olvasható a bejegyzésben. Mindezeken túlmenően Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek; ugyancsak
köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.
A politikus rávilágít: kizárólag az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.
Magyarország továbbá még akkor sem utasíthat ki egy nem biztonságos országból érkező menedékkérőt, ha a személyt a hatóságok az ország biztonságára és közrendjére veszélyesnek minősítik.
„Ilyen világ jön a következő években, ha feladjuk az ellenállást. Javaslom, hogy ne adjuk fel!” – zárta posztját Orbán Balázs.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala