Pontról pontra: íme a migrációs paktum hazánk szempontjából legfontosabb, szigorú rendelkezései

„A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ide értve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is” – olvasható a bejegyzésben. Mindezeken túlmenően Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek; ugyancsak

köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.

A politikus rávilágít: kizárólag az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.